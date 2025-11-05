B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Roman, „asaltată” de poliție! Care este motivul pentru care s-a trezit cu poliția peste ea

Oana Roman, „asaltată” de poliție! Care este motivul pentru care s-a trezit cu poliția peste ea

Elena Boruz
05 nov. 2025, 12:14
Oana Roman, „asaltată” de poliție! Care este motivul pentru care s-a trezit cu poliția peste ea
Sursa foto: Captură video - Oana Roman / Instagram
Cuprins
  1. De ce a venit poliția la Oana Roman acasă
  2. Ce le-a spus Oana polițiștilor

Oana Roman, una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară, a fost „asaltată” de poliție. Vedeta a povestit că s-a trezit cu oamenii legii la ușa ei, fără ca măcar să fie vinovată.

Este cunoscut faptul că Oana Roman a împărțit internauții în două tabere: sunt persoane care o apreciază foarte tare pentru ceea ce este și pentru ceea ce a construit, de-a lungul vremii, însă sunt și persoane care își doresc să îi facă rău. De data aceasta, criticile nu s-au oprit numai la tastatură, ci au trecut dincolo de ecran, căci tocmai „haterii” ar fi cei care i-au pus poliția pe cap.

De ce a venit poliția la Oana Roman acasă

Recent, Oana Roman a făcut dezvăluiri incredibile. Se pare că poliția i-a făcut o vizită. Motivul?! O presupusă montă ilegală, în ceea ce o privește pe cățelușa ei, Luna.

Se pare că după ce animalul a fătat, oamenii de pe internet au început să speculeze că Oana ar fi comis o infracțiune și astfel i-au făcut plângere la poliție pentru montă ilegală.

„Da, m-am trezit cu poliția la ușă. Când Luna a făcut pui, exista niște oameni cu probleme pe internet, care și-au făcut un grup al cărui scop este să mă înjure pe mine și pe alții, dar în principal pe mine. În acel moment, acolo au început să dezbată faptul că ei sunt siguri că eu am făcut o montă ilegală, aceasta fiind o infracțiune. Spuneau că eu nu am acte… și mi-au făcut o plângere la poliției pentru montă ilegală. Din toată lumea care își bate joc de câini în țara aceasta, pe mine m-au găsit”, a declarat Oana Roman pentru Spynews.ro.

Ce le-a spus Oana polițiștilor

Autoritățile au făcut verificări acasă la Oana Roman, iar aceasta nu i-a lăsat să plece până să le pună o întrebare care o măcina și care ar fi măcinat pe oricine ar fi fost în situația ei. Acesteia i s-a spus că aceste controale sunt efectuate tocmai în vederea unor solicitări. Din fericire și cum era de așteptat, până la urmă, nu au fost găsite nereguli.

„M-am trezit cu poliția la ușă, care a venit să verifice pedigree-ul și actele câinelui. Bineînțeles că s-au convins că nu era, evident, nicio problemă. Le-am spus și eu faptul că în zona în care eu locuiesc sunt foarte mulți oameni care țin câini în lanțuri, îi bat, îi abuzează, și am întrebat dacă m-au găsit tocmai pe mine. Aceștia mi-au spus că ei nu intervin decât dacă li se face sesizare. La mine s-a făcut o sesizare, bineînțeles că numele meu… sună bine, și ce și-au spus ei, să vină să verifice”, a mai spus vedeta.

Tags:
Citește și...
Emily Burghelea luptă cu fricile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”. Tehnica inedită la care a apelat vedeta pentru a scăpa de temeri
Monden
Emily Burghelea luptă cu fricile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”. Tehnica inedită la care a apelat vedeta pentru a scăpa de temeri
Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
Monden
Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată
Monden
Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată
Lucian Viziru a dezvăluit motivul real al plecării din țară. Ce l-a făcut să dispară din lumina reflectoarelor
Monden
Lucian Viziru a dezvăluit motivul real al plecării din țară. Ce l-a făcut să dispară din lumina reflectoarelor
Cum reușește Andreea Bălan să se împartă între familie și carieră: „Nu există o zi normală în viața mea de artistă”
Monden
Cum reușește Andreea Bălan să se împartă între familie și carieră: „Nu există o zi normală în viața mea de artistă”
Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
Monden
Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei
Monden
Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei
Afecțiunea pe care Dragoș Bucur a dezvoltat-o după ce s-a mutat la țară: “Mă ține vreo patru zile, cu durere”
Monden
Afecțiunea pe care Dragoș Bucur a dezvoltat-o după ce s-a mutat la țară: “Mă ține vreo patru zile, cu durere”
Viviana Sposub iubește din nou, la un an după despărțirea de George Burcea. Iubitul vedetei, un tânăr celebru în mediul online
Monden
Viviana Sposub iubește din nou, la un an după despărțirea de George Burcea. Iubitul vedetei, un tânăr celebru în mediul online
Secretul siluetei lui Dan Negru! Ce mănâncă prezentatorul pentru a-și menține greutatea de la debutul în televiziune
Monden
Secretul siluetei lui Dan Negru! Ce mănâncă prezentatorul pentru a-și menține greutatea de la debutul în televiziune
Ultima oră
13:00 - Fenomen meteo rar în formare. Ce înseamnă încălzirea stratosferică timpurie și cum ne poate afecta iarna 2025-2026
12:52 - Deputatul PSD care ne sfidează. Sute de mii în conturi și mașini de lux. „Mi-am îndeplinit visul.” (VIDEO)
12:32 - Nu face asta dacă stai la bloc! Amenda te lasă fără 9.000 de lei
12:19 - Emily Burghelea luptă cu fricile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”. Tehnica inedită la care a apelat vedeta pentru a scăpa de temeri
12:00 - Calendarul creștin ortodox: pe 5 noiembrie sunt pomeniți Sfinții Galaction și Epistimia. Viețile celor doi sunt exemple de credință
11:57 - Nicu Ștefănuță, reacție dură după atacurile asupra muncitorilor străini: „Cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?”
11:51 - CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Victor Negrescu
11:45 - Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
11:37 - A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani
11:33 - Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată