Oana Roman, una dintre cele mai cunoscute de la noi din țară, a fost „asaltată” de poliție. Vedeta a povestit că s-a trezit cu oamenii legii la ușa ei, fără ca măcar să fie vinovată.

Este cunoscut faptul că Oana Roman a împărțit internauții în două tabere: sunt persoane care o apreciază foarte tare pentru ceea ce este și pentru ceea ce a construit, de-a lungul vremii, însă sunt și persoane care își doresc să îi facă rău. De data aceasta, criticile nu s-au oprit numai la tastatură, ci au trecut dincolo de ecran, căci tocmai „haterii” ar fi cei care i-au pus poliția pe cap.

De ce a venit poliția la Oana Roman acasă

Recent, Oana Roman a făcut dezvăluiri incredibile. Se pare că poliția i-a făcut o vizită. Motivul?! O presupusă montă ilegală, în ceea ce o privește pe cățelușa ei, Luna.

Se pare că după ce animalul a fătat, oamenii de pe internet au început să speculeze că Oana ar fi comis o infracțiune și astfel i-au făcut plângere la poliție pentru montă ilegală.

„Da, m-am trezit cu poliția la ușă. Când Luna a făcut pui, exista niște oameni cu probleme pe internet, care și-au făcut un grup al cărui scop este să mă înjure pe mine și pe alții, dar în principal pe mine. În acel moment, acolo au început să dezbată faptul că ei sunt siguri că eu am făcut o montă ilegală, aceasta fiind o infracțiune. Spuneau că eu nu am acte… și mi-au făcut o plângere la poliției pentru montă ilegală. Din toată lumea care își bate joc de câini în țara aceasta, pe mine m-au găsit”, a declarat Oana Roman pentru

Ce le-a spus Oana polițiștilor

Autoritățile au făcut verificări acasă la Oana Roman, iar aceasta nu i-a lăsat să plece până să le pună o întrebare care o măcina și care ar fi măcinat pe oricine ar fi fost în situația ei. Acesteia i s-a spus că aceste controale sunt efectuate tocmai în vederea unor solicitări. Din fericire și cum era de așteptat, până la urmă, nu au fost găsite nereguli.

„M-am trezit cu poliția la ușă, care a venit să verifice pedigree-ul și actele câinelui. Bineînțeles că s-au convins că nu era, evident, nicio problemă. Le-am spus și eu faptul că în zona în care eu locuiesc sunt foarte mulți oameni care țin câini în lanțuri, îi bat, îi abuzează, și am întrebat dacă m-au găsit tocmai pe mine. Aceștia mi-au spus că ei nu intervin decât dacă li se face sesizare. La mine s-a făcut o sesizare, bineînțeles că numele meu… sună bine, și ce și-au spus ei, să vină să verifice”, a mai spus vedeta.