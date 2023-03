Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, s-a botezat în închisoare și spune că l-a descoperit pe Dumnezeu

Gheorghe Dincă s-a pocăit de curând, iar botezul a avut loc în pușcărie unde este condamnat pentru uciderea celor două fete.

Botezul lui Gheorghe Dincă a fost filmat, iar criminalul a ținut un discurs

Alături de păstori și de mai multe persoane, Gheorghe Dincă a fost botezat în altă religie. Criminalul de la Caracal a ales să renunțe la ortodoxie pentru a se pocăi. Filmulețul a ajuns viral pe rețelele de socializare, iar criminalul a ținut și un mic discurs pe care îl vom reda în rândurile care urmează:

”Frate Gheorghe Dincă, de astăzi sunteți fratele nostru. Credeți că există Dumnezeu? ” a început discursul pastorul.

Gheorghe Dincă i-a răspuns spunând că el crede că există Dumnezeu:

”Mă numesc Gheorghe Dincă, am 69 de ani împliniți, peste aproape 3 luni de zile împlinesc 70. Vă urez tuturor multă sănătate, vă mulțumesc din suflet că mi-ați acordat această șansă de a participa și de a fi lângă noi la decizia de a ne boteza.

Eu am ajuns să iau această decizie, și această decizie am luat-o singur. Am citit această carte pe care o respect foarte mult (n. red. biblia) pe care mi-a înmânat-o domnul Lupu Viorel și așa am ajuns la decizia de a mă boteza și de a recunoaște greșelile ce le-am făcut în viața mea. Sper ca Dumnezeu să mă ierte și Iisus Hristos.” a explicat Gheorghe Dincă, citat de .

Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare cu executare după ce a fost găsit vinovat de uciderea celor două fete, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu.

Criminalul din Caracal a oripilat întreaga țară după ce în 2019, oamenii legii au constatat că individul a răpit și violat pe cele două fete. Ulterior, acestea au fost ucise.

Cu toate că Alexandra Măceșanu a sunat la numărul unic de urgență 112, oamenii legii nu au putut localita într-un timp suficient apelul. Din aceste considerente, la acea dată s-a dovedit, încă odată, neputința sistemului.