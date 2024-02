Gheorghe Ialomiţianu (PMP): E un circ la guvernare. Românii nu o să-i mai creadă că vor majora pensiile pentru că PNL-ul și PSD-ul nu sunt la prima situație de a se lăuda (VIDEO)

Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, a avut o intervenție în emisiunea „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a vorbit despre majorările pensiilor promise de guvernanți și despre declarațiile contradictorii ale celor din PNL. “Românii nu o să-i mai creadă că vor majora pensile pentru că PNL-ul și PSD-ul nu sunt la prima situație de a se lăuda”, a spus liderul PMP Brașov.

“E un circ la guvernare, deși ne-au promis cele două partide, PNL și PSD, că vor asigura stabilitate, văd că din dorința de a rămâne la guvernare spun orice, să obțină voturi din orice. Nu, românii n-o să-i mai creadă că vor majora pensiile, pentru că PNL-ul și PSD-ul nu sunt la prima situație de a se lăuda. Pentru că au avut legea 127 din 2019 și sunt de 2 ani la guvernare și puteau să majoreze pensiile și eliminarea inechităților, pentru că era o lege foarte bună, iar situația bugetară în 2022 a fost mult mai bună decât va fi situația bugetară în 2024.

Și noi spunem din opoziție să nu fie un măr otrăvit aruncat pensionarilor înainte de alegeri, pentru că nu au bani, și spune clar ministrul de Finanțe, și ne uităm și noi în execuția bugetară, cum se alocă bani în ultimul timp din fondul de rezervă, tăind de peste tot. Am înțeles că acum taie și din bugetul armatei pentru a da la sănătate. Deci e o disperare, plus multe cheltuieli care sunt amânate pentru la anul. Sumele sunt foarte mari pentru a asigura aplicarea acestei legi, peste 30 de miliarde de lei, iar domnul ministru de Finanțe spune că nu are acești bani și ar trebui mărite impozitele, și taxele și nu am vrea noi din opoziție ca în 2024 sau în 2025, că și domnul Boloș a spus că din 2025 vor crește impozitele, să introducă impozitul progresiv și să crească TVA-ul la alimente de la 9 la 19 %. Adică să dea cu o mână și să ia cu două sau să alimenteze fondul de rezervă din împrumuturi, cum se procedează acum. Eu le cer public. Trebuia până în 15 august să depună strategia fiscal-bugetară, Ministerul de Finanțe să o înainteze către Guvern și Guvernul către Parlament. Acolo sunt indicatorii macroeconomici, acolo sunt indicatorii bugetari, să vedem dacă sunt bani pentru pensii și sursele de finanțare.

Nu face domnul Boloș bugetul, el doar coordonează. Bugetul se face în minister și un rol important îl are secretarul de stat pe buget, doamna Daniela Pescaru.”