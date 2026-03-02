În , ghioceii sălbatici sunt considerați specie protejată, iar culegerea sau dezgroparea lor din mediul natural este strict interzisă. Gestul aparent inofensiv poate atrage sancțiuni uriașe, de până la zeci de mii de euro, deoarece autoritățile încearcă să prevină dispariția acestor flori delicate. Iată despre ce este vorba!

Ghioceii, simbol al primăverii protejat de lege

În Germania, ghioceii sunt incluși pe lista plantelor protejate. Deși pot părea foarte răspândiți, culegerea lor din natură este interzisă, iar încălcarea regulilor poate fi sancționată sever, potrivit publicației Echo24.

Amenzile pot ajunge până la 50.000 de euro, în funcție de statul federal și de circumstanțele faptei.

De ce sunt protejați ghioceii sălbatici

Autoritățile germane avertizează că dezgroparea acestor flori afectează supraviețuirea speciei, mai ales în zonele de origine naturală precum Turcia și Caucaz, unde populațiile sunt deja în scădere.

Printre factorii care amenință habitatul ghioceilor se numără extinderea plantațiilor de conifere, care înlocuiesc terenurile naturale necesare dezvoltării plantelor.

Specialiștii de la institutele de mediu din landul Baden-Württemberg subliniază că protejarea florei spontane este esențială pentru menținerea biodiversității.

Amenzi diferite în funcție de regiune

Reglementările variază de la un land la altul. De exemplu:

Bavaria: minimum 50 de euro

Brandenburg: între 50 și 5.000 de euro

Hamburg: până la 50.000 de euro

Renania-Palatinat: până la peste 10.000 de euro

Turingia: până la 10.000 de euro

Sancțiunile sunt aplicate pentru culegerea, săparea sau comercializarea ilegală a plantelor protejate.

Ce trebuie să știți dacă întâlniți ghiocei în natură

Autoritățile recomandă ca ghioceii să fie admirați de la distanță, fără a fi culeși. Persoanele care doresc aceste flori în grădină pot cumpăra exemplare cultivate legal, din magazine autorizate.

Măsurile sunt menite să protejeze speciile rare și să prevină dispariția lor, oferindu-le șansa să se dezvolte în mediul natural.