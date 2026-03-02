În Germania, ghioceii sălbatici sunt considerați specie protejată, iar culegerea sau dezgroparea lor din mediul natural este strict interzisă. Gestul aparent inofensiv poate atrage sancțiuni uriașe, de până la zeci de mii de euro, deoarece autoritățile încearcă să prevină dispariția acestor flori delicate. Iată despre ce este vorba!
În Germania, ghioceii sunt incluși pe lista plantelor protejate. Deși pot părea foarte răspândiți, culegerea lor din natură este interzisă, iar încălcarea regulilor poate fi sancționată sever, potrivit publicației Echo24.
Amenzile pot ajunge până la 50.000 de euro, în funcție de statul federal și de circumstanțele faptei.
Autoritățile germane avertizează că dezgroparea acestor flori afectează supraviețuirea speciei, mai ales în zonele de origine naturală precum Turcia și Caucaz, unde populațiile sunt deja în scădere.
Printre factorii care amenință habitatul ghioceilor se numără extinderea plantațiilor de conifere, care înlocuiesc terenurile naturale necesare dezvoltării plantelor.
Specialiștii de la institutele de mediu din landul Baden-Württemberg subliniază că protejarea florei spontane este esențială pentru menținerea biodiversității.
Reglementările variază de la un land la altul. De exemplu:
Sancțiunile sunt aplicate pentru culegerea, săparea sau comercializarea ilegală a plantelor protejate.
Autoritățile recomandă ca ghioceii să fie admirați de la distanță, fără a fi culeși. Persoanele care doresc aceste flori în grădină pot cumpăra exemplare cultivate legal, din magazine autorizate.
Măsurile sunt menite să protejeze speciile rare și să prevină dispariția lor, oferindu-le șansa să se dezvolte în mediul natural.