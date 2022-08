Gigi Becali donează 2 tone de brânză pentru nunta lui George Simion

Au mai rămas doar câteva săptămâni până la nunta liderului AUR. George Simion spune „Adio” burlăciei și se căsătorește cu o tânără de 22 de ani. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 27 august, în satul Oveselu, comuna Măciuca din județul Vâlcea.

Gigi Becali, cadou deosebit pentru George Simion

Liderul AUR a început să primească donații pentru organizarea petrecerii grandioase de la sfârșitul lui august. Gigi Becali va contribui la organizarea nunții. Afaceristul va dona două tone de brânză.

„Tocmai am plecat de la dl o să avem şi mămăliguţă cu brânză. Cât despre naşi, am câte o pereche din fiecare judeţ. Sunt foarte mulţi artişti care vor cânta, va fi Phoenix, va fi Sava Negrean Brudaşcu, va fi Sofia Vicoveanca, Nicolae Voiculeţ, am şi nişte lăutari din bucureşti, taraful lui Viorel Pană”, a precizat George Simion în emisiunea moderată de Ionuţ Cristache.

O petrecere grandioasă pentru mii de români

Meniul zilei va fi unul tradițional românesc, așadar nu vor lipsi sarmalele și friptura, dar nici vinul alb. Internauții au fost curioși să afle numele iubitei politicianului. Dana Budeanu a dezvăluit cine este .

”Ilinca Munteanu este fericita aleasă a ‘viitorului președinte’ al României”, a dezvăluit Dana Budeanu, în aplicația Verdict. Potrivit informațiilor oferite de Dana Budeanu, viitoarea soție a lui George Simion este absolventa a Facultății de Drept.

Acum ceva timp, George Simion a dezvăluit pentru Prima TV că face nuntă pe 27 august. Unul dintre cele mai din viața politicianului va avea loc în România.

„Mă însor, pe 27 august. Vă invit la nuntă. E într-o sâmbătă. Gata, s-a rezolvat. Mă însor pe 27 august. Oficial va invit. În România că eu sunt din poporul român”, a precizat George Simion la România TV.