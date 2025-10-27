Gigi Becali a făcut declarații savuroase despre întâlnirea pe care a avut-o cu George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. și George Simion pare că au îngropat după un șir lung de conflicte, care a avut loc în ultima perioadă.

Ce gest a făcut Gigi Becali, când l-a văzut pe Simion

Îmbrăcat elegant, cu ochelarii din dotare, în valoare de aproximativ o mie de euro, Gigi Becali s-a închinat cu fața la camerele care îl filmau. Latifundiarul din Pipera l-a zărit pe George Simion la doar câțiva metri de el și a decis să îi strângă mâna, în semn de pace.

Pare-se că afaceristul a vrut să dea uitării cearta cu liderul AUR, astfel, în fața lăcașului sfânt, Becali a făcut primul pas spre împăcare.

Cum a explicat Becali gestul său

Gigi Becali a oferit o explicație pentru care a săvârșit acest gest. Potrivit acestuia, totul are o însemnătate religioasă, astfel că a decis că nu era de bună-credință ca cearta și supărarea să continue, având în vedere că el este un om credincios. În încheierea declarației sale, Becali a precizat că nu este certat cu nimeni.

„Se zice: `De vrei să mănânci trupul ăsta și să bei sângele ăsta, lasă darul tău în fața altarului și du-te și împacă-te cu cel ce ești certat`.

Eram la 10 metri de Simion, m-am dus și am dat mâna cu el. Am zis: `Doamne, cum mă voi împărtăși, dacă omul cu care sunt certat e la 10 metri? Ce scuză să am? Sunt mincinos? Nu respect porunca Ta?`.

Și m-am împăcat cu cel cu care eram certat. Eu nu sunt certat cu nimeni”, a spus Gigi Becali, l

Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a avut loc duminică, fiind cea mai mare biserică ortodoxă din lume, cu o înălțime de 120 de metri și o suprafață desfășurată de 38.000 de metri pătrați.