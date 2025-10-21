B1 Inregistrari!
Gigi Becali: Cum l-a trădat Simion pe Georgescu. Ce plan aveau suveraniștii (VIDEO)

Gigi Becali: Cum l-a trădat Simion pe Georgescu. Ce plan aveau suveraniștii (VIDEO)

Adrian A
21 oct. 2025, 14:20
Gigi Becali: Cum l-a trădat Simion pe Georgescu. Ce plan aveau suveraniștii (VIDEO)
Gigi Becali și George Simion (AUR). Sursa foto: Captură video - George Simion / TikTok

Gigi Becali a ieșit din nou la rampă și l-a atacat pe George Simion. Patronul FCSB a dezvăluit și un plan al suveraniștilor lui Călin Georgescu.

Ce spune Gigi Becali despre planul suveraniștilor

Gigi Becali a dezvăluit că în momentul în care Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pentru alegerile prezidențiale, întreaga mișcare suveranistă, plănuia să o pună să candideze pe Cristela Georgescu. Becali susține că Georgescu a fost trădat de Simion.

„Păi mai trădător ca tine, care îmi spui mie, `mă susține nebunul, mă susține nebunul? Am fost la `nebunul`, să nu cumva să o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție. Trebuie să stau lângă `nebunul` și după mă faci pe mine, ‘Iuda’ mă, bagabontule?

Tu îți dai seama ce ordinar om? Eu nu aveam treabă cu el, dar numai `Iuda, Iuda!` pe TikTok. Cu toți bagabonții, cu toți infractorii și cu toți ordinarii lumii, pe TikTok. Iuda! Mă, bagabontule, Iuda ești tu, mă, nenorocitule! Eu sunt Iuda? Eu nu am trădat în viața mea pe nimeni.” este o parte din tirada lui Gigi Becali la Fanatik.

Atacuri în rafală la adresa lui Simion

Nu este prima dată când Becali îl atacă pe George Simion. Patronul FCSB a mai avut cuvinte grele pentru liderul AUR. În septembrie îl caracteriza ca fiind viclean și îl acuza că ar călca pe oricine doar să își atingă scopurile.

“Este prea viclean și pentru că pentru interese calcă pe cadavre și minte cu atâta viclenie drăcească! Mai minte omul ca să aibă un interes politic, că l-am înțeles până la un moment dat, am un interes politic, minți cu Georgescu să iau electoratul, dar în așa fel încât să te dizolvi în Georgescu, să ai atâta viclenie și să nu ai demnitatea să fii bărbat, că nu se poate să te dizolvi într-o persoană. Atâta e de viclenie drăcească încât am zis că omul nu are voie!”, spunea Becali în urmă cu două luni la emisiunea News Pass de pe B1 TV.

