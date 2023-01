Gl. Virgil Bălăceanu, despre avioanele NATO care vin în România: AWACS este un sistem de radar aeropurtat, ceea ce îi permite să acopere o suprafață de 320.000 de kilometri pătrați (VIDEO)

AWACS este un sistem de radar aeropurtat, ceea ce îi permite să acopere o suprafață de 320.000 de kilometri pătrați, a explicat gl. (r) Virgil Bălăceanu, vineri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, în contextul în care Alianța urmează să mute astfel de aeronave din Germania în România.

Virgil Bălăceanu, pe B1 TV: AWACS, un sistem de radar aeropurtat

Întrebat despre avioanele care vor ajunge marți în România, generalul român în rezervă a explicat: „N-am putea să le denumim neapărat avioane-spion, fiindcă avioanele-spion au fost de tipul U2, care a fost și doborât deasupra URSS, vechile avioane care survolau teritoriul altor state. AWACS nu încalcă frontiera, ci supraveghează din teritoriul NATO – și România este teritoriu NATO. E vorba de o acțiune de supraveghere și avertizare timpurie”.

„AWACS este, de fapt, un sistem de radar aeropurtat, ceea ce îi permite să acopere o suprafață foarte mare, de 320.000 de kilometri pătrați. Poate să detecteze mișcări inclusiv ale aeronavelor, dar și a diverselor tipuri de rachete, a locurilor în care se execută focul, de la 400 de kilometri, sau pe o adâncime de 400 de kilometri”, a continuat el.

„Zona de acoperire (…) este foarte mare, ținând seama că România are 240.000 de kilometri pătrați, deci AWACS ajunge la 320.000. Marea Neagră are aproape 450.000 de kilometri pătrați. Depind, însă, de traiectul de survol misiunile respective de cercetare-supraveghere. Nu este nimic spectaculos, pentru că NATO, din sistemele pe care le are la dispoziție și care sunt susținute financiar de membre NATO, vorbim de flota AWACS, vorbim de flota de Global Hawk, dronele de cercetare-supraveghere, vorbim flotila de transport strategic cu C-17, avioane de transport strategic, acționează în interesul NATO și al statelor membre NATO”, a adăugat Virgil Bălăceanu.

Întrebat dacă rușii ar putea să perceapă situația drept o provocare, generalul în rezervă a spus: „Nu. Păi cum să fie o formă de provocare, când nu se face altceva decât o cercetare-supraveghere pe care NATO o face în permamență din momentul declanșării invaziei? Este dreptul nostru să facem activități de cercetare-supraveghere a teritoriului NATO, mai ales pe granița de est sau, acum, cu specificație, pe Flancul de Sud-Est, România fiind pivot al Flancului de Sud-Est NATO”.