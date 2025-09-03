B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Glow natural cu un singur ingredient surpriză. Află despre ce este vorba

Glow natural cu un singur ingredient surpriză. Află despre ce este vorba

Elena Boruz
03 sept. 2025, 21:40
Glow natural cu un singur ingredient surpriză. Află despre ce este vorba
Sursă foto: Freepik

De multe ori, atunci când căutăm soluții pentru o piele sănătoasă, ne orientăm spre produse scumpe, cu formule sofisticate și denumiri greu de reținut.

Totuși, natura are răspunsuri mult mai simple, iar unele dintre ele se află chiar în lucrurile pe care le considerăm „de aruncat”. Un exemplu surprinzător este coaja de portocală, adesea ignorată, dar de fapt plină de beneficii pentru frumusețe.

Cuprins:

  • De ce merită folosită coaja de portocală în îngrijirea pielii
  • Cum se prepară serul din coji de portocală
  • Puterea combinației: portocală, mentă și lămâie
  • Frumusețe simplă, la îndemână

De ce merită folosită coaja de portocală în îngrijirea pielii

Coaja de portocală, deși nu te-ai fi gândit, are mai multe proprietăți, benefice tenului tău.

  • Bogată în vitamina C – stimulează producția de colagen și redă strălucirea naturală a tenului.

  • Exfoliere blândă – acizii naturali din coajă îndepărtează celulele moarte și ajută la uniformizarea culorii pielii.

  • Controlul sebumului – reglează luciul inestetic al zonelor grase și menține pielea echilibrată.

Astfel, ceea ce în mod normal ar ajunge la gunoi poate deveni baza unui tratament cosmetic eficient și sustenabil.

Cum se prepară serul din coji de portocală

Ai nevoie doar de câteva ingrediente simple, conform click:

  • 1 cană de apă fierbinte

  • coaja de la o portocală tăiată bucăți mici

  • câteva frunze de mentă proaspătă

  • 2–3 picături de ulei esențial de lămâie (opțional)

  • o sticlă cu pulverizator

Metoda:

  1. Pune cojile de portocală și frunzele de mentă în apa clocotită, apoi acoperă vasul și lasă-le la infuzat aproximativ două ore.

  2. Strecoară lichidul și adaugă uleiul esențial.

  3. Toarnă soluția într-o sticluță cu pulverizator și păstreaz-o la frigider maximum două săptămâni.

Aplică serul pe față de două-trei ori pe zi, preferabil după curățarea tenului.

Puterea combinației: portocală, mentă și lămâie

  • Menta aduce un efect calmant, reduce roșeața și lasă o senzație de prospețime imediată.

  • Uleiul de lămâie are proprietăți iluminatoare și ajută la estomparea petelor pigmentare.

  • Împreună cu coaja de portocală, aceste ingrediente acționează sinergic: curăță, revitalizează și oferă pielii un glow sănătos, similar cu efectul de „glass skin” promovat în K-beauty.

Frumusețe simplă, la îndemână

Serul de casă cu vitamina C din coji de portocală nu este doar o alternativă la produsele din magazine, ci și un gest de grijă față de tine și de natură. Este economic, rapid de preparat și oferă rezultate vizibile. Mai mult, transformă rutina zilnică de îngrijire într-un ritual plăcut, învăluit în aroma discretă a citricelor.

Poate că adevărata frumusețe nu se găsește în ambalaje luxoase, ci în soluțiile simple și naturale pe care le avem deja la îndemână.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
Externe
Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
Ai grijă când cumperi miere de la comercianți! Cum să-ți dai seama dacă ai fost păcălit sau nu
Eveniment
Ai grijă când cumperi miere de la comercianți! Cum să-ți dai seama dacă ai fost păcălit sau nu
Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
Externe
Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
Ce numere de casă sunt considerate ghinioniste în 2025. Ce spun experții în astrologie și numerologie
Eveniment
Ce numere de casă sunt considerate ghinioniste în 2025. Ce spun experții în astrologie și numerologie
Cinci trucuri pentru ca salata ta de vinete să nu fie amară! Iată ce poți face
Eveniment
Cinci trucuri pentru ca salata ta de vinete să nu fie amară! Iată ce poți face
Agenți muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. 10 dintre ei au ajuns la Urgențe: „Condiții mizere, lipsesc măsurile elementare de igienă” (FOTO)
Eveniment
Agenți muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. 10 dintre ei au ajuns la Urgențe: „Condiții mizere, lipsesc măsurile elementare de igienă” (FOTO)
Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
Externe
Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
Ucraina respinge propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova. Zelenski este pregătit pentru negocieri internaționale imediate
Externe
Ucraina respinge propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova. Zelenski este pregătit pentru negocieri internaționale imediate
Mesajele care îți pot fura datele și virusa telefonul ori laptopul. DNSC trage un semnal de alarmă, după ce a apărut o nouă ţeapă în mediul online!
Eveniment
Mesajele care îți pot fura datele și virusa telefonul ori laptopul. DNSC trage un semnal de alarmă, după ce a apărut o nouă ţeapă în mediul online!
Accident cu șapte victime, în Dâmbovița. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Accident cu șapte victime, în Dâmbovița. Ce au transmis autoritățile
Ultima oră
22:56 - Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
22:52 - Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
22:49 - Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
22:29 - Ai grijă când cumperi miere de la comercianți! Cum să-ți dai seama dacă ai fost păcălit sau nu
22:26 - Oana Roman, dezamăgită că oamenii pe care i-a ajutat au abandonat-o: „Răutatea și a fi nerecunoscător și chiar agresiv este ceva tipic în România”
22:14 - Maria de la „Insula Iubirii” a detonat BOMBA! Ce dezvăluiri a făcut concurenta din viața intimă pe care o are cu soțul ei
22:01 - Tanczos Barna, anunţ îngrijorător: „Anul acesta va fi fără precedent. Efectiv ne-a ajuns cuțitul la os. Va fi o perioadă destul de dificilă, următoarele luni vor fi extrem de grele”
22:00 - Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
21:51 - Păun: Dacă vreun partid din coalița asta a luminii crede că creșterea de taxe înseamnă modernizare, se înșală amarnic. Așa de mult au vorbit de reforme, că au demonetizat cuvântul ăsta. Azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat (VIDEO)
21:36 - Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă. România, la un pas de faliment: „O să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot”