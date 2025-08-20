B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un ofițer de poliție a furat lenjeria intimă a unei femei în timpul unor percheziții

Un ofițer de poliție a furat lenjeria intimă a unei femei în timpul unor percheziții

Selen Osmanoglu
20 aug. 2025, 09:37
Un ofițer de poliție a furat lenjeria intimă a unei femei în timpul unor percheziții
Sursa foto: Shutterstock

Un fost ofițer de poliție din Herts (UK) a fost condamnat de către la Curtea Coroanei din Cambridge la închisoare pentru furtul lenjeriei intime a unei femei.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce spun autoritățile

Ce s-a întâmplat

Marcin Zielinski, fost ofițer în vârstă de 27 de ani, din Shefford, Bedfordshire, a fost condamnat luni, 18 august, la patru luni de închisoare după ce a recunoscut în fața instanței britanice că a furat lenjeria intimă a unei femei, în timpul unei percheziții. Totul s-a întâmplat la o locuință din Stevenage, pe 12 septembrie 2024.

Bărbatul a fost acuzat de furt și de exercitare coruptă/necorespunzătoare a puterilor și privilegiilor polițienești de către un agent de poliție, potrivit The Comet, citat de Adevărul.

Ce spun autoritățile

Femeia care locuia la adresa respectivă, de unde s-a furat lenjeria, fusese arestată în legătură cu o chestiune fără legătură cu acest caz. Ea a fost eliberată ulterior fără a se lua alte măsuri.

În noiembrie 2024, Zielinski a demisionat din poliție în timp ce era anchetat.

„Zielinski a dezamăgit publicul din Hertfordshire, serviciul de poliție în ansamblu și foștii săi colegi, care acționează cu profesionalism și integritate. Comportamentul său infracțional dăunează reputației poliției și reprezintă o trădare fundamentală a publicului și a valorilor pe care le reprezintă serviciul de poliție”, a declarat adjunctul șefului poliției din Hertfordshire, Genna Telfer.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O femeie a rămas însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. Ce s-a întâmplat
Externe
O femeie a rămas însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. Ce s-a întâmplat
Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
Externe
Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
Un atac cu drone ucrainene a lăsat fără curent zone din Zaporojie controlate de ruși. Moscova acuză „terorism energetic”
Externe
Un atac cu drone ucrainene a lăsat fără curent zone din Zaporojie controlate de ruși. Moscova acuză „terorism energetic”
Trump a sunat la Budapesta după discuțiile cu Zelenski. Orban rămâne împotriva aderării Ucrainei la UE
Externe
Trump a sunat la Budapesta după discuțiile cu Zelenski. Orban rămâne împotriva aderării Ucrainei la UE
Donald Trump: „Vreau să încerc să ajung în Rai dacă este posibil”
Externe
Donald Trump: „Vreau să încerc să ajung în Rai dacă este posibil”
Starlink a suferit o nouă pană de internet. În timp ce utilizatorii raportau probleme, SpaceX lansa încă un lot de sateliți pe orbită
Externe
Starlink a suferit o nouă pană de internet. În timp ce utilizatorii raportau probleme, SpaceX lansa încă un lot de sateliți pe orbită
O peruviană, prinsă cu droguri ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală, pe aeroportul din Bali
Externe
O peruviană, prinsă cu droguri ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală, pe aeroportul din Bali
Papa Leon al XIV-lea rupe tradiția și își ia „colegi de apartament”. Pentru prima dată în epoca modernă, liderul Bisericii Catolice își va împărți reședința oficială cu alți clerici
Externe
Papa Leon al XIV-lea rupe tradiția și își ia „colegi de apartament”. Pentru prima dată în epoca modernă, liderul Bisericii Catolice își va împărți reședința oficială cu alți clerici
O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta
Externe
O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta
Un parlamentar finlandez s-a sinucis chiar în clădirea Legislativului. Ce dezvăluiri făcuse de curând
Externe
Un parlamentar finlandez s-a sinucis chiar în clădirea Legislativului. Ce dezvăluiri făcuse de curând
Ultima oră
10:58 - Îl folosim des în bucătărie, însă poate duce la afecțiuni extrem de grave. La ce trebuie să avem grijă
10:52 - ANM a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urcă până la 37 de grade
10:42 - Comfortex redefinește standardele în protecția solară și închiderile moderne de spații
10:39 - Pietre prețioase vs. semiprețioase: cum să alegi inelul perfect
10:25 - Vulcanii Noroioși, transformați în laborator științific. Cercetătorii INFP testează drone cu senzori de ultimă generație
10:14 - Primele facturi la energie după liberalizarea pieței. Reacția unui bihorean când a văzut cât are de plătit: „Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”
10:11 - O femeie a rămas însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. Ce s-a întâmplat
09:52 - Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
09:41 - Ministerul Apărării: Rusia a atacat cu grupuri de drone porturile ucrainene de la Dunăre. Două avioane Eurofighter germane, dislocate la Baza „Kogălniceanu”, au fost ridicate de la sol
09:24 - Metoda inedită care te poate scăpa de sforăit noaptea. Ce spun studiile