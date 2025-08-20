Un ofițer de poliție a furat lenjeria intimă a unei femei în timpul unor percheziții

Un fost ofițer de din Herts (UK) a fost condamnat de către la Curtea Coroanei din Cambridge la pentru furtul lenjeriei intime a unei femei.

Ce s-a întâmplat

Ce spun autoritățile

Ce s-a întâmplat

Marcin Zielinski, fost ofițer în vârstă de 27 de ani, din Shefford, Bedfordshire, a fost condamnat luni, 18 august, la patru luni de închisoare după ce a recunoscut în fața instanței britanice că a furat lenjeria intimă a unei femei, în timpul unei percheziții. Totul s-a întâmplat la o locuință din Stevenage, pe 12 septembrie 2024.

Bărbatul a fost acuzat de furt și de exercitare coruptă/necorespunzătoare a puterilor și privilegiilor polițienești de către un agent de poliție, potrivit The Comet, citat de .

Ce spun autoritățile

Femeia care locuia la adresa respectivă, de unde s-a furat lenjeria, fusese arestată în legătură cu o chestiune fără legătură cu acest caz. Ea a fost eliberată ulterior fără a se lua alte măsuri.

În noiembrie 2024, Zielinski a demisionat din poliție în timp ce era anchetat.

„Zielinski a dezamăgit publicul din Hertfordshire, serviciul de poliție în ansamblu și foștii săi colegi, care acționează cu profesionalism și integritate. Comportamentul său infracțional dăunează reputației poliției și reprezintă o trădare fundamentală a publicului și a valorilor pe care le reprezintă serviciul de poliție”, a declarat adjunctul șefului poliției din Hertfordshire, Genna Telfer.