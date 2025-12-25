Eveniment
Un grav accident rutier s-a produs joi seară, pe DJ 106, la ieşirea din Sibiu către Daia, fiind implicate două autoturisme. Trei persoane au fost rănite, între care o tânără însărcinată.
La fața locului au ajuns un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și două ambulanțe SAJ.
Cele trei victime transportate la spital sunt:
Martorii evenimentului au transmis că mașinile erau serios avariate, iar o femeie era întinsă pe asfalt, informează Ora de Sibiu.
Traficul în zonă e complet restricționat.