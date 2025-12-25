B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Grav accident la ieșirea din Sibiu. O tânără însărcinată, printre victime

Grav accident la ieșirea din Sibiu. O tânără însărcinată, printre victime

Traian Avarvarei
25 dec. 2025, 20:43
Grav accident la ieșirea din Sibiu. O tânără însărcinată, printre victime
Sursa foto: oradesibiu.ro

Un grav accident rutier s-a produs joi seară, pe DJ 106, la ieşirea din Sibiu către Daia, fiind implicate două autoturisme. Trei persoane au fost rănite, între care o tânără însărcinată.

Accident la ieșire din Sibiu

La fața locului au ajuns un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și două ambulanțe SAJ.

Cele trei victime transportate la spital sunt:

  • un bărbat în vârstă de 44 de ani ce a suferit multiple traumatisme
  • un bărbat în vârstă de 29 de ani ce a suferit un traumatism de membre inferioare.
  • o femeie în vârstă de 19 ani, însărcinată, ce a suferit un traumatism abdominal.

Martorii evenimentului au transmis că mașinile erau serios avariate, iar o femeie era întinsă pe asfalt, informează Ora de Sibiu.

Traficul în zonă e complet restricționat.

