Un grav accident rutier s-a produs joi seară, pe DJ 106, la ieşirea din Sibiu către Daia, fiind implicate două autoturisme. Trei persoane au fost rănite, între care o tânără însărcinată.

Accident la ieșire din Sibiu

La fața locului au ajuns un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și două ambulanțe SAJ.

Cele trei victime transportate la spital sunt:

un bărbat în vârstă de 44 de ani ce a suferit multiple traumatisme

un bărbat în vârstă de 29 de ani ce a suferit un traumatism de membre inferioare.

o femeie în vârstă de 19 ani, însărcinată, ce a suferit un traumatism abdominal.

Martorii evenimentului au transmis că mașinile erau serios avariate, iar o femeie era întinsă pe asfalt, informează .

Traficul în zonă e complet restricționat.