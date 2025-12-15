B1 Inregistrari!
Greșeala care te poate lăsa fără talon. Iată ce trebuie să știe șoferii

Greșeala care te poate lăsa fără talon. Iată ce trebuie să știe șoferii

Selen Osmanoglu
15 dec. 2025, 11:24

Sursă foto simbol: Freepik/ @azerbaijan_stockers
Cuprins
  1. Când devin obligatorii anvelopele de iarnă
  2. Amenzi și sancțiuni
  3. Recomandările specialiștilor
  4. Sfaturi pentru siguranță și evitarea sancțiunilor

Sezonul rece crește riscurile în trafic, iar circulația cu anvelope necorespunzătoare poate atrage amenzi mari și reținerea certificatului de înmatriculare. În România, obligativitatea anvelopelor de iarnă depinde de condițiile drumului, nu de perioada din calendar.

Când devin obligatorii anvelopele de iarnă

Legislația rutieră românească (Codul Rutier și OG nr. 5/2011) prevede obligativitatea anvelopelor de iarnă doar pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Prin urmare, șoferii pot circula cu anvelope de vară chiar și în ianuarie, dacă drumul este uscat, scrie Click.

Pentru vehiculele de transport marfă peste 3,5 tone și cele cu mai mult de 9 locuri pentru pasageri, legea impune și echipamente suplimentare, cum ar fi lanțuri antiderapante sau alte accesorii omologate.

Amenzi și sancțiuni

În 2025, circulația cu anvelope necorespunzătoare pe drumuri alunecoase atrage amenzi între 1.822,5 și 4.050 lei, corespunzătoare clasei a IV-a de sancțiuni. În plus, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare, împiedicând continuarea deplasării până la remedierea situației.

Registrul Auto Român (RAR) subliniază că singurul criteriu legal pentru anvelopele de iarnă este marcajul M+S (M.S. sau M&S). Anvelopele „all-season” fără acest marcaj nu sunt considerate legale în condiții de iarnă.

Recomandările specialiștilor

Experții în siguranță rutieră recomandă montarea anvelopelor de iarnă atunci când temperaturile scad constant sub 7°C, de obicei în lunile octombrie–noiembrie. La temperaturi scăzute, cauciucurile de vară se întăresc și își pierd aderența, ceea ce poate dubla distanța de frânare și crește riscul de accidente.

De asemenea, este obligatoriu ca autoturismul să fie echipat cu:

  • trusa medicală,
  • două triunghiuri reflectorizante,
  • stingător de incendiu omologat.

Lipsa acestor echipamente se sancționează cu amenzi de până la 1.012,5 lei.

Sfaturi pentru siguranță și evitarea sancțiunilor

Pentru a evita problemele legale și a circula în siguranță:

  • schimbă anvelopele din timp,
  • asigură-te că autovehiculul este echipat corespunzător pentru iarnă,
  • verifică periodic starea anvelopelor și a echipamentelor obligatorii.

Investiția în siguranța ta și a celorlalți participanți la trafic este mai importantă decât riscul sancțiunilor sau pierderea certificatului de înmatriculare.

