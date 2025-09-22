Greșeala pe care o faci zilnic la masă! De ce NU trebuie să bei apă când mănânci

Tot mai mulți nutriționiști și medici trag un semnal de alarmă asupra unui obicei pe care majoritatea oamenilor îl consideră firesc și lipsit de riscuri: sau alte lichide în timpul mesei. Mulți dintre noi, din reflex sau din dorința de a „ajuta” mâncarea să alunece mai ușor, obișnuim să bem câteva înghițituri de apă, suc ori alte băuturi între îmbucături.

Specialiștii avertizează însă că acest gest aparent banal nu este deloc inofensiv. De fapt, poate perturba procesul natural al digestiei, pentru că stomacul funcționează după un mecanism fin reglat, bazat pe secreția de acid gastric și enzime digestive. Ori de câte ori adăugăm cantități mari de lichide peste mâncare, aceste substanțe sunt diluate, iar descompunerea alimentelor devine mai dificilă și mai lentă.

Ce se întâmplă în organism când bem apă la masă

În timpul mesei, stomacul începe să producă acid clorhidric și enzime digestive, esențiale pentru descompunerea alimentelor. Dacă se consumă cantități mari de apă sau alte lichide imediat în timpul mesei, aceste substanțe sunt diluate. Rezultatul? Digestia devine mai lentă și mai puțin eficientă.

„Stomacul are nevoie de un mediu acid pentru a digera proteinele și pentru a activa enzimele. Când bem multă apă la masă, acidul gastric se subțiază, iar procesul de descompunere a alimentelor este îngreunat”, explică medicii gastroenterologi.

Acest fenomen duce la balonare, senzație de greutate și chiar arsuri gastrice. În timp, obiceiul poate favoriza tulburări digestive cronice, precum refluxul gastroesofagian sau sindromul de intestin iritabil, potrivit .

Cum influențează apa băută la masă controlul greutății și absorbția nutrienților

Un alt aspect evidențiat de nutriționiști este legat de controlul greutății. Când bem apă în timpul mesei, stomacul se umple mai repede, iar alimentele nu mai sunt mestecate corespunzător. Mestecatul insuficient duce la înghițirea de bucăți mai mari, care îngreunează digestia și solicită excesiv sistemul digestiv.

În plus, diluarea sucurilor gastrice determină o descompunere incompletă a nutrienților, ceea ce afectează absorbția vitaminelor și mineralelor. Pe termen lung, organismul primește mai puține substanțe nutritive, iar metabolismul are de suferit.

Paradoxal, unii cred că apa la masă „taie foamea” și . Specialiștii avertizează însă că această practică păcălește stomacul doar temporar. După câteva ore, senzația de foame revine mai intens, ceea ce favorizează supraalimentarea la următoarea masă.

Ce spun studiile științifice

Cercetările realizate în ultimii ani au confirmat că lichidele consumate în cantități mari în timpul mesei modifică pH-ul gastric și reduc eficiența digestiei. O meta-analiză publicată în European Journal of Nutrition arată că persoanele care obișnuiesc să bea apă la masă au un risc mai mare de indigestie și disconfort abdominal.

Pe de altă parte, specialiștii precizează că o înghițitură de apă, pentru a ajuta la înghițirea alimentelor uscate, nu reprezintă un pericol. Problema apare atunci când paharele de apă sau băuturile dulci sunt consumate constant și în cantități mari, în paralel cu mâncarea.

Care sunt recomandările medicilor

Specialiștii în nutriție și gastroenterologie subliniază că obiceiurile de hidratare corecte pot face diferența între o digestie ușoară și una dificilă. În primul rând, hidratarea ar trebui făcută înainte de masă, cu aproximativ 20–30 de minute. Astfel, organismul își primește lichidele de care are nevoie, iar stomacul nu este „forțat” să proceseze simultan și apă, și mâncare.

Medicii mai atrag atenția și asupra consumului de lichide imediat după masă. Apa, băuturile dulci sau alcoolul pot perturba ritmul digestiv, așa că se recomandă o pauză de cel puțin o oră înainte de a consuma din nou lichide. În acest interval, stomacul lucrează intens la descompunerea alimentelor, iar diluarea sucurilor gastrice poate îngreuna procesul.

Un alt sfat important este mestecarea atentă și îndelungată a alimentelor. Saliva conține enzime esențiale care pornesc digestia chiar din gură. Dacă hrana nu este bine mărunțită, stomacul va fi nevoit să depună un efort suplimentar, iar senzația de balonare și disconfort nu va întârzia să apară, notează .

De asemenea, medicii recomandă hidratarea treptată pe tot parcursul zilei, prin porții mici de apă, consumate regulat. Astfel, organismul rămâne hidratat în permanență, iar nevoia de a bea cantități mari la masă dispare. În plus, această rutină sprijină metabolismul, menține un nivel optim de energie și contribuie la funcționarea corectă a organelor vitale.