Virusul gripei aviare reprezintă o amenințare tot mai mare pentru sănătatea publică, după ce s-a răspândit rapid în rândul păsărilor sălbatice, al păsărilor de curte și chiar al mamiferelor. Specialiștii avertizează că, în cazul unor mutații care să permită transmiterea de la om la om, virusul ar putea declanșa o pandemie severă. Cercetătorii subliniază că lumea are însă mai multe instrumente de prevenție decât în cazul pandemiei de COVID-19.

Ce riscuri prezintă gripa aviară pentru oameni

a dus la sacrificarea a sute de milioane de păsări în ultimii ani, afectând aprovizionarea cu alimente și crescând prețurile acestora. Cazurile la om rămân rare, dar specialiștii avertizează asupra potențialului pandemic.

„Ceea ce ne temem este ca virusul să se adapteze la mamifere, în special la oameni, devenind capabil de transmitere de la om la om, iar acel virus ar fi un virus pandemic”, a declarat pentru Marie-Anne Rameix-Welti, director medical la centrul de infecții respiratorii al Institutului Pasteur.

Potrivit Rameix-Welti, oamenii au anticorpi împotriva gripei sezoniere H1 și H3, dar nu și împotriva gripei aviare H5, care afectează păsările și mamiferele. „O pandemie de gripă aviară ar fi probabil destul de gravă, potențial chiar mai gravă decât pandemia pe care am trăit-o”, a spus ea. Spre deosebire de COVID-19, care afectează în principal persoanele vulnerabile, virusurile gripale pot ucide și persoane sănătoase, inclusiv copii.

Ce cazuri recente de infecție la om au fost raportate

În trecut, mai multe cazuri de infecție umană cu virusuri H5, inclusiv H5N1, au fost raportate în diferite țări. Recent, primul caz de H5N5 la om a fost raportat în statul Washington, iar pacientul, cu afecțiuni preexistente, a decedat săptămâna trecută. În ciuda acestor incidente, experții consideră că riscul unei pandemii rămâne scăzut.

Gregorio Torres, șeful Departamentului Științific al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, a afirmat: „Trebuie să fim pregătiți să reacționăm suficient de repede. Dar, deocamdată, puteți să vă plimbați liniștiți prin pădure, să mâncați pui și ouă și să vă bucurați de viață. Riscul unei pandemii este o posibilitate. Dar, în termeni de probabilitate, este încă foarte scăzut.”, relatează adevarul.ro.

Ce măsuri preventive există în cazul gripei aviare

Rameix-Welti a subliniat că, dacă virusul ar suferi mutații care să permită transmiterea între oameni, lumea ar fi mai bine pregătită decât la începutul de COVID-19. „Avantajul gripei, în comparație cu COVID, este că avem măsuri preventive specifice. Avem vaccinuri candidate gata și știm cum să producem rapid un vaccin. Avem, de asemenea, stocuri de antivirale specifice, care, în principiu, ar fi eficiente împotriva acestui virus al gripei aviare”, a adăugat ea.