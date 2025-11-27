B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Gripa aviară ar putea deveni o amenințare pentru oameni. Ce riscuri prezintă virusul

Gripa aviară ar putea deveni o amenințare pentru oameni. Ce riscuri prezintă virusul

Iulia Petcu
27 nov. 2025, 21:18
Gripa aviară ar putea deveni o amenințare pentru oameni. Ce riscuri prezintă virusul
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce riscuri prezintă gripa aviară pentru oameni
  2. Ce cazuri recente de infecție la om au fost raportate
  3. Ce măsuri preventive există în cazul gripei aviare

Virusul gripei aviare reprezintă o amenințare tot mai mare pentru sănătatea publică, după ce s-a răspândit rapid în rândul păsărilor sălbatice, al păsărilor de curte și chiar al mamiferelor. Specialiștii avertizează că, în cazul unor mutații care să permită transmiterea de la om la om, virusul ar putea declanșa o pandemie severă. Cercetătorii subliniază că lumea are însă mai multe instrumente de prevenție decât în cazul pandemiei de COVID-19.

Ce riscuri prezintă gripa aviară pentru oameni

Gripa aviară a dus la sacrificarea a sute de milioane de păsări în ultimii ani, afectând aprovizionarea cu alimente și crescând prețurile acestora. Cazurile la om rămân rare, dar specialiștii avertizează asupra potențialului pandemic. 

„Ceea ce ne temem este ca virusul să se adapteze la mamifere, în special la oameni, devenind capabil de transmitere de la om la om, iar acel virus ar fi un virus pandemic”, a declarat pentru Reuters Marie-Anne Rameix-Welti, director medical la centrul de infecții respiratorii al Institutului Pasteur.

Potrivit Rameix-Welti, oamenii au anticorpi împotriva gripei sezoniere H1 și H3, dar nu și împotriva gripei aviare H5, care afectează păsările și mamiferele. „O pandemie de gripă aviară ar fi probabil destul de gravă, potențial chiar mai gravă decât pandemia pe care am trăit-o”, a spus ea. Spre deosebire de COVID-19, care afectează în principal persoanele vulnerabile, virusurile gripale pot ucide și persoane sănătoase, inclusiv copii.

Ce cazuri recente de infecție la om au fost raportate

În trecut, mai multe cazuri de infecție umană cu virusuri H5, inclusiv H5N1, au fost raportate în diferite țări. Recent, primul caz de H5N5 la om a fost raportat în statul Washington, iar pacientul, cu afecțiuni preexistente, a decedat săptămâna trecută. În ciuda acestor incidente, experții consideră că riscul unei pandemii rămâne scăzut.

Gregorio Torres, șeful Departamentului Științific al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, a afirmat: „Trebuie să fim pregătiți să reacționăm suficient de repede. Dar, deocamdată, puteți să vă plimbați liniștiți prin pădure, să mâncați pui și ouă și să vă bucurați de viață. Riscul unei pandemii este o posibilitate. Dar, în termeni de probabilitate, este încă foarte scăzut.”, relatează adevarul.ro.

Ce măsuri preventive există în cazul gripei aviare

Rameix-Welti a subliniat că, dacă virusul ar suferi mutații care să permită transmiterea între oameni, lumea ar fi mai bine pregătită decât la începutul pandemiei de COVID-19. „Avantajul gripei, în comparație cu COVID, este că avem măsuri preventive specifice. Avem vaccinuri candidate gata și știm cum să producem rapid un vaccin. Avem, de asemenea, stocuri de antivirale specifice, care, în principiu, ar fi eficiente împotriva acestui virus al gripei aviare”, a adăugat ea.

Tags:
Citește și...
Scumpirile din supermarketuri îi împing pe români să treacă granița. Cât costă produsele în Bulgaria și cât rămâne în buzunar
Eveniment
Scumpirile din supermarketuri îi împing pe români să treacă granița. Cât costă produsele în Bulgaria și cât rămâne în buzunar
Produsele dietetice nu sunt neapărat mai sănătoase. Cum poate fi afectat ficatul de consumul excesiv de îndulcitori
Eveniment
Produsele dietetice nu sunt neapărat mai sănătoase. Cum poate fi afectat ficatul de consumul excesiv de îndulcitori
Doar 25% dintre români consideră că serviciile medicale de la noi din țară sunt de bună calitate. Care sunt principalele nemulțumiri când vine vorba de sistemul de sănătate
Eveniment
Doar 25% dintre români consideră că serviciile medicale de la noi din țară sunt de bună calitate. Care sunt principalele nemulțumiri când vine vorba de sistemul de sănătate
Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a primit casă de protocol. „Nu e un beneficiu discreționar”
Eveniment
Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a primit casă de protocol. „Nu e un beneficiu discreționar”
Depozitele de gaze ale României sunt aproape pline. Ministrul Energiei dă asigurări pentru iarna 2025: „Cel mai important, nu o să fie nicio creștere la prețuri”
Eveniment
Depozitele de gaze ale României sunt aproape pline. Ministrul Energiei dă asigurări pentru iarna 2025: „Cel mai important, nu o să fie nicio creștere la prețuri”
Profesorii, revoltați de noua programă școlară. Textele recomandate la Limba română, similare cu cele de acum trei decenii
Eveniment
Profesorii, revoltați de noua programă școlară. Textele recomandate la Limba română, similare cu cele de acum trei decenii
Un oraș din România introduce reguli stricte pentru zgomot. Cum vor fi aplicate sancțiunile pentru cei care încalcă noille norme
Eveniment
Un oraș din România introduce reguli stricte pentru zgomot. Cum vor fi aplicate sancțiunile pentru cei care încalcă noille norme
Supa perfectă pentru vremea rece, gata în mai puțin de o oră. Află de ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Supa perfectă pentru vremea rece, gata în mai puțin de o oră. Află de ce ingrediente ai nevoie
Birocrația reușește încă să frâneze digitalizarea în România. Haos total din cauza adresei de pe noul buletin electronic
Eveniment
Birocrația reușește încă să frâneze digitalizarea în România. Haos total din cauza adresei de pe noul buletin electronic
Patru zile de când un tânăr de 18 ani a dispărut fără urmă în Munții Bucegi. Ce au găsit salvamontiștii în ghiozdanul băiatului
Eveniment
Patru zile de când un tânăr de 18 ani a dispărut fără urmă în Munții Bucegi. Ce au găsit salvamontiștii în ghiozdanul băiatului
Catalin Drula
Ultima oră
22:18 - Mariana Moculescu, despre fiica sa Nidia: „Sper să iasă din vraja neagră” / Cum au fost surprinse cele două la priveghiul lui Horia Moculescu
22:15 - Drulă: Nervozitatea care se simte la Ciucu e pentru că începe să se confrunte cu propriul trecut. S-a dat cu PSD. Anul trecut a făcut campanie cu Mutu de la PSD (VIDEO)
22:09 - Scumpirile din supermarketuri îi împing pe români să treacă granița. Cât costă produsele în Bulgaria și cât rămâne în buzunar
22:03 - Produsele dietetice nu sunt neapărat mai sănătoase. Cum poate fi afectat ficatul de consumul excesiv de îndulcitori
21:40 - Doar 25% dintre români consideră că serviciile medicale de la noi din țară sunt de bună calitate. Care sunt principalele nemulțumiri când vine vorba de sistemul de sănătate
21:23 - Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a primit casă de protocol. „Nu e un beneficiu discreționar”
21:03 - Depozitele de gaze ale României sunt aproape pline. Ministrul Energiei dă asigurări pentru iarna 2025: „Cel mai important, nu o să fie nicio creștere la prețuri”
20:57 - Profesorii, revoltați de noua programă școlară. Textele recomandate la Limba română, similare cu cele de acum trei decenii
20:55 - Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu vorbesc despre „Bucureștiul pus la punct”
20:28 - Un oraș din România introduce reguli stricte pentru zgomot. Cum vor fi aplicate sancțiunile pentru cei care încalcă noille norme