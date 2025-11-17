Pe măsură ce anul 2025 se apropie de final, profețiile lui Nostradamus pentru 2025 revin în atenția publicului. Catrenele celebrului astrolog francez, considerat de History Channel drept „cel mai faimos clarvăzător”, sunt din nou interpretate ca avertismente privind o posibilă perioadă tensionată pentru omenire.

Profețiile lui Nostradamus. A prezis un nou război în Europa?

Potrivit interpretaților moderne, ar fi anunțat „evenimente apocaliptice” în ultimele luni ale anului 2025. Printre acestea se numără izbucnirea unui conflict pe teritoriul Angliei, dar și sfârșitul unui „război îndelungat”, pe care mulți îl asociază cu actualul conflict dintre Rusia și Ucraina.

„După un război îndelungat, toată armata va fi epuizată. Nu se vor mai găsi bani pentru soldați. În loc de aur sau argint, se vor folosi monede din piele, alamă galică și semnul semilunii”, ar fi spus Nostradamus, potrivit .

Deși această profeție pare să aducă speranța unui final al conflictului din estul Europei, el a avertizat și asupra unui nou război în Marea Britanie, însoțit de o posibilă pandemie.

„Când cei din țările Europei vor vedea Anglia instalându-și tronul în urmă, pe flancurile ei vor avea loc războaie crude. Regatul va fi marcat de războaie atât de crude, încât vor apărea dușmani din interior și din exterior. O mare molimă din trecut se întoarce. Niciun dușman nu este mai mortal sub cer”, a scris Nostradamus.

Profețiile lui Nostradamus: Ar putea un asteroid să lovească Pământul în 2025?

O altă predicție intens discutată este cea referitoare la un posibil impact cosmic. Nostradamus ar fi scris:

„Din cosmos, se va ridica o minge de foc, un vestitor al destinului. Știința și soarta într-un dans cosmic. Soarta Pământului, o a doua șansă”, conform Penn Live.

Această viziune a alimentat numeroase speculații, deși oamenii de știință nu au confirmat existența unui obiect care să pună în pericol planeta în viitorul apropiat.

Vor intra marile puteri într-o confruntare?

Pe plan geopolitic, Nostradamus ar fi prezis „ciocnirea marilor puteri” și o schimbare a echilibrului global, cu influențe tot mai mici pentru statele occidentale consacrate. Un scenariu care, în contextul internațional actual, alimentează temeri legate de o posibilă escaladare nucleară.

Ce spun experții moderni despre predicțiile lui Nostradamus

Joanne Jones, expertă psihică de la Trusted Psychics, îi îndeamnă pe cei interesați de profeții să fie prudenți.

Ea afirmă: „În ultima săptămână am asistat la o creștere a anxietății publice. Interpretările virale ale catrenelor lui Nostradamus prezic un eveniment catastrofal. Este important să ne amintim că Nostradamus a scris în ghicitori și limbaj metaforic”.

În opinia ei, reacțiile oamenilor reflectă mai mult fricile colective decât eventualele predicții: „Istoric, multe dintre profețiile sale au fost adaptate pentru a se potrivi cu temerile contemporane. Panica pe care o vedem spune mai multe despre anxietatea colectivă decât orice predicție literală”.