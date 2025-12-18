B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Guvernul „mărește” masa elevilor cu 1,5 lei pe zi. Cât valorează, de fapt, sprijinul promis copiilor

Iulia Petcu
18 dec. 2025, 11:51
Cuprins
  1. Ce sumă a fost alocată pentru programul „Masă sănătoasă” în 2026
  2. Cum este percepută majorarea de către cadrele didactice
  3. Ce dificultăți întâmpină autoritățile locale și furnizorii
  4. Ce presupune concret Programul Național „Masă sănătoasă”
  5. Câți copii au beneficiat de program în 2025

Guvernul pregătește pentru anul viitor o alocare bugetară consistentă destinată programului național „Masă sănătoasă”, unul dintre principalele instrumente de sprijin pentru elevi. Deși suma totală crește, majorarea zilnică per copil este privită cu rezerve de cadrele didactice și autoritățile locale.

Ce sumă a fost alocată pentru programul „Masă sănătoasă” în 2026

Executivul va aloca în anul 2026 suma totală de 1,531 miliarde de lei pentru derularea programului „Masă sănătoasă”, destinat preșcolarilor și elevilor prezenți la cursuri. Calculul bugetar indică o alocație zilnică de 16,5 lei per beneficiar, cu 1,5 lei mai mult față de nivelul stabilit anterior.

“A fost luat în considerare numărul total de 171 de zile de cursuri din anul 2026, precum și o majorare a alocației zilnice per beneficiar cu 10%, ținând seama de evoluția prețurilor de consum și evoluția TVA. Astfel, alocația zilnică per beneficiar propusă este de 16,5 lei, față de 15 lei, valoarea alocației începând din anul 2022 până la momentul elaborării prezentei ordonanțe de urgență”, se arată în proiect, potrivit național.ro.

Cum este percepută majorarea de către cadrele didactice

În școli, majorarea alocației zilnice este privită ca insuficientă raportat la realitățile economice și la nevoile copiilor din comunități vulnerabile. Cadrele didactice subliniază că, pentru mulți elevi, masa primită la școală reprezintă singura masă consistentă a zilei.

“Această majorare pare insignifiantă. Suntem noi mici și nevinovați, dar totuși nevoile ar fi mai mari, suntem recunoscători pentru că avem această masă caldă, dar în comunitatea noastră sunt mulți copii nevoiași pentru care poate e tot ce primesc într-o zi. Avem părinți care nu le pot oferi nici măcar un pachețel, și atunci copiii vin la școală și mulțumită acestei mese calde”, a spus o învăţătoare, conform Digi24.

Ce dificultăți întâmpină autoritățile locale și furnizorii

Pe lângă nivelul alocației, primarii atrag atenția asupra dificultăților logistice care pot descuraja operatorii economici interesați să participe la licitații. Costurile legate de transport și de respectarea standardelor impuse ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea programului.

“Niciun operator economic nu știe cum se poate încadra, pe lângă produsele pe care trebuie să le ofere, trebuie să asigure și transportul. Și sunt sigur că odată cu toate aceste creșteri, odată cu inflația agenții economici nu se vor îngrămădi să participe la această licitație”, a afirmat şi Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu.

Ce presupune concret Programul Național „Masă sănătoasă”

Programul se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la cursuri și prevede acordarea zilnică, gratuită, a unei mese calde sau a unui pachet alimentar. Valoarea maximă este stabilită la 16,5 lei per beneficiar, sumă care include și taxa pe valoarea adăugată.

Ministerul Educației precizează că programul urmărește promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase, sprijinirea participării la educație și reducerea abandonului școlar. Prin furnizarea unei mese echilibrate, autoritățile vizează îmbunătățirea stării de bine și a echilibrului socio-emoțional al elevilor.

Câți copii au beneficiat de program în 2025

Pentru anul 2025, datele oficiale indică o scădere de 19.207 copii față de anul școlar precedent. Programul „Masă sănătoasă” s-a derulat „într-un număr de 1462 de unități de învățământ, pentru un număr de 514.700 de beneficiari, preșcolari și elevi din învățământul preuniversitar”, conform notei de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern.

Ministerul Educației și Cercetării trebuie să stabilească până la 1 februarie numărul beneficiarilor pentru anul școlar 2026–2027, conform proiectului de hotărâre de guvern aflat în dezbatere publică.

