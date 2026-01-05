Haos la plata taxelor locale. Azi, 5 ianuarie, este prima zi lucrătoare în care românii pot să-și achite taxele locale, după ce Guvernul a decis creșteri de peste 70%. La Direcția Generală Impozite și Taxe Locale din Sector 3, București, însă, plata s-a putut face doar cu cardul bancar. Mai mulți contribuabili au întâmpinat dificultăți la tranzacții, care nu se realizau de la prima încercare.

Cei care aveau bani cash au fost îndrumați către CEC și pentru a-și plăti dările. Impozitele pentru locuințe, autoturisme sau locuri de parcare au crescut semnificativ, iar plata poate fi făcută fie la ghișeu, fie online. Cei care achită până la 31 martie primesc o reducere de 10%.

Haos la plata taxelor locale. De ce au fost nemulțumiți contribuabilii la plata taxelor locale

Încă din primele ore ale zilei, numeroși români au venit să-și plătească taxele, însă, au avut parte de surprize neplăcute. La Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Sectorului 3, li s-a transmis că plata se acceptă doar cu cardul, iar cei care aveau doar numerar au fost direcționați către alte instituții.

Un pensionar a spus: „Merge rău, merge rău”.

„Merge rău cu cardul, pentru că mulţi nu avem. Şi am fost pe 29 ca să plătesc pentru anul trecut şi a spus că de pe 24 nu se mai încasează. Cum asta? Iar acum vreau să văd cât am de plată, pentru că nu-mi spune nimeni şi apoi să merg la poştă, să achit, să vin înapoi”, a adăugat alt pensionar.

Haos la plata taxelor locale. Ce dificultăți au întâmpinat cei care au încercat să plătească cu cardul

În interiorul instituției, mulți oameni erau nemulțumiți că nu reușeau să finalizeze plata, în special cei fără card bancar, trimiși la CEC sau Poștă.

„Nu, tranzacţie nereuşită – de două ori„, a spus un tânăr pentru .

Când a fost întrebat despre suma de plată a spus: „400 şi… Dublu (n.r.: faţă de anul trecut)”.

Pe ușa instituției era afișat un mesaj care anunța că plata se poate face și prin intermediul casieriei inteligente de pe , acei roboței speciali pentru plată digitală.

Cu cât au crescut taxele locale din 2026

Creșterea taxelor locale este una semnificativă, de peste 70%. Spre exemplu, impozitul pentru un apartament cu două camere, de aproximativ 40 mp, în București, a urcat de la aproape 70 de lei anul trecut, la peste 300 de lei în acest an.

Pentru cei care plătesc taxele până la 31 martie, se aplică o reducere de 10%.

Cum să eviți problemele la plata taxelor locale

Pentru a evita problemele întâmpinate la ghișee, poți opta pentru plata online, prin , unde tranzacțiile sunt mai rapide și sigure. Dacă nu ai card bancar, poți plăti prin intermediul CEC sau Poștei Române.