Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 16 – 22 octombrie 2022. Nativii Balanță vor fi răsfățați de către Univers (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 16 – 22 octombrie2022. Invitata sa a fost Ingrid Baciu.

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 16 – 22 octombrie

“Un superb triunghi pe semne de aer: Saturn in Vărsător, marte in gemeni și soarele in balanța, cuadratura soare Pluto, pluton inconjunctie marte și soare inconjunctie neptun… aspecte care reglează conturile noastre cu Universul, intr-un mod aproape miraculos, situații bizare create de destin pentru a echilibra energiile și pentru a compensa ceva ce vine din trecut”, a spus Alina Bădic la începutul emisiunii.

Berbec

Sunt lucruri foarte importante pe care berbecii le au de făcut. Trebuie să înțeleagă rolul și importanța negocierilor săptămâna ce urmează. Cât de important este să ne folosim de aceste configurații astrale. Pentru nativii Berbec este și pe case de aer. Înseamnă o dublă amprentă de a avea discuții, de a fi diplomat, de a-și stabili o perspectivă într-un mod favorabil lor.

Taur

O configurație astrală de mare forță. Într-un fel sau altul se găsesc pe linia lor de destin. Taurii trebuie să se orienteze. Vorbim despre o accesare a planului superior, într-o formulă în care ei trebuie să se redescopere, să dea Cezarului ce e al Cezarului. Cu toții suntem invitați, dar în mod special taurii să ne dăm seama cum putem intra mai ușor pe această karmă.

Gemenii

Nu au o perioadă foarte ușoară. Nici grea. Au o perioadă de transformare. Greșeli minore vă pot costa. Sunteți aparent și încurajați, și descurajați în perioada imediat următoare, astrologic vorbind. Și gemenii sunt încurajați să comunice exact, să facă alegeri corecte. Pot exista oferte de iubire. Au avut o perioadă cu foarte multe lucruri de rezolvat.

Rac

Este o irascibilitate pe care Racii o pot manifesta față de unele persoane care devin astfel lipsite de onestitate și pot să le fie chiar dușmani. Tot ceea ce se întâmplă pe casa a 12-a înseamnă lipsă de franchețe pe undeva, dar poate să însemne și secrete. Pe parte negativă înseamnă duplicitate, lucruri ascunse, lucruri ținute secret, lucruri făcute pe ascuns.

Leu

Pentru lei este important zilele acestea să comunice, să negocieze, să vorbească cu multă lume, în limitele normale, fără exagerare. Cu oameni cu care pot pune țara la cale, cu care au ceva în comun, pe linie superioară.

Fecioară

Trebuie să își urmărească mai bine potențialul, să optimizeze lucrurile pe care le au de făcut. Există riscuri din cauza acestei opoziții. Jupiter este expansiunea, indolența, o proastă administrare a energiei într-o zonă în care nu trebuie, dacă nu este bine aspectat. Dacă este bine aspectat, înseamnă expansiune și dezvoltare.

Balanță

Sunt destul de răsfățate de către Univers. Pe 25 octombrie, avem și o eclipsă parțială de Soare pe casa a 2-a, o casă a investițiilor, este o perioadă foarte bună pentru investiții, pentru cadouri, bonusuri, prime. Ei se bucură de foarte multe favoruri din partea Universului, de lucruri care le fac plăcere.

Scorpion

Sunt pe o mare temă astrală acum. Întâlnirea luminariilor pe semnul lor, pe 25 octombrie această eclipsă solară are loc pe lună nouă, într-un aspect impecabil pe Jupiter vorbește despre un început. Pentru toată lumea în această perioadă este bine să înceapă ceva. Cei care se orientează puțin vor vedea ce rezultate deosebite vor avea. În această perioadă este bine să începem lucruri.

Săgetător

Sunt predispuși la ascensiune, ar fi păcat ca nativii săgetător să nu aleagă în această perioadă să aibă expansiunea ca proiect principal. Este un moment foarte bun să aibă această încredere și optimist cum că poate exista zona de expansiune la modul cel mai serios. Trebuie să ne interiorizăm puțin ca nativi săgetători în această perioadă, mai ales intervalul 25 octombrie – 8 noiembrie.

Capricorn

Au cam avut în fiecare săptămână ceva de depășit, ceva de înțeles, să facă selecții, să înțeleagă. Este o perioadă bună pentru capricorn, trebuie doar să nu mai fie nerăbdători. Capricornii pot face următorul lucru: Să prioritizeze, ce este cu adevărat important. Trebuie să intre pe făgașul corect din punctul de vedere al aplicării anumitor lucruri, al punerii în practică.

Vărsător

Sunt total favorizați pe zona de comunicare, este vorba despre o zonă în care avem foarte multă putere. Este important să înțeleagă nativii vărsător forța cu care universul le solicită atenția pe zona legată de acțiune. Cum putem face lucrurile pentru care pentru vărsători suntem cel mai îndreptățiți în aceste zile să luăm inițiativă.

Pești

Astrele îi invită și pe ei, deși este totuși o perioadă care vine să potențeze aspecte ale personalității lor, aspectele bune, care vor să evolueze, care au o tendință marcantă către evoluție. Dar pe de altă parte, pe ei i-aș găsi în perioada imediat următoare undeva într-o zonă, poate chiar cum se află racii. Mare atenție la alegeri!