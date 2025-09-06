Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 7 – 13 septembrie 2025. Invitatul special al emisiunii a fost Sorin Dinea.

“Am intrat deja în perioada portal, specifică lunii septembrie, o perioadă extraordinar de puternică din punct de vedere energetic. Astăzi o să disccutăm ce se întâmplă între aceste zile, cuprinse între 7-21 septembrie. De fapt, portalul a început pe 1 septembrie, odată cu reintrarea lui Saturn în semnul peștilor. Este o eclipsă-revelație. De astăzi au început să se simtă efectele și vom analiza să vedem pentru fiecare zodie în parte ce anume trebuie să facem. Este un portal deosebit de important, cu atât mai mult cu cât rareori avem eclipse care au loc cu Saturn pe gradul 359 pe ultimul grad din cercul zodiacal. Asta înseamnă corespondenă foarte impregnantă carmic, cu tot ce ține de elementele importante din viața noastră. Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate. Trebuuie să analizăm mai ales zonele în care ne simțim fragili, zonele în care, pe undeva, anumite lucruri s-au întâmplat împotriva firii. Trebuie să înțelegem că acum pot fi și recompense divine”, a precizat Alina Bădic la începutul emisiunii.

Berbec

Avem o eclipsă care pentru dumneavoastră a început deja de ieri să se simtă efectul. Toate zodiile trebuie să urmărească ce eveniment minune, ce lucru deosebit ni se întâmplă zilele acestea, astfel încât înțelegem ceva sau acel ceva pe care trebuia demult să îl înțelegem, fie că venea sub forma unui cadou astral de necontestat. Asta în mod cert înseamnă că v-a oferit binecuvântarea. Urmăriți dacă zilele acestea Universul vă dă binecuvântarea, dacă simțiți că vi se ia o piatră de pe suflet.

Taur

Sunt destul de impactați de eclipse fiind venusieni. Sunt interesați de tot ceea ce înseamnă exaltarea sau această infuzie a luminariilor. Ei resimt destul de puternic eclipsele. Există un soi de patimă venusiană, nu este ea de talia celei plutoniene sau solare dar există și o patimă venusiană. Și venusienii au pasiunea lor, patima lor, lucrurile pe care le preferă. Eclipsele inflamează, fie te îndepărtează de ceea ce îți dorești foarte mult și te face să fii mai nervos, să se întâmple lucruri care îți strică acest echilibru venusian.

Gemeni

Aș vorbi despre gemeni ca și când așteaptă un colet. Cam aceasta este sugestia pentru ei. Gemenii așteaptă un colet cu un lucru care le trebuie neapărat și sosește acest curier care le aduce coletul, doar că atunci când deschid coletul este alceva decât ceea ce își doreau ei. Începe să le placă mult mai mult ceea ce primesc, decât ceea ce comandaseră ei. Între timp, curierul își dă seama că a făcut această inversare, vine și revendică coletul și le dă coletul comandat. Din nou acum sunt foarte enervați pentru că le plăcea mai mult ceea ce primiseră. Această eclipsă vine și vă arată că pot exista puncte de vedere diferite de punctul dumneavoastră de vedere, care au mult mai mare legătură cu spațiul dumneavoastră divin și cu evoluția dumneavoastră, decât are propriul punct de vedere legătură.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Au un eveniment interesant. Este ca și când intră într-o cameră, au plecat într-o excursie sau într-o delegație sau au o problemă de rezolvat și intră într-o cameră străină, într-un fel cunoscută, așteptându-se să arate într-un fel, mobilată într-un anume fel după cum știau ei și intră acolo ca și când intră într-o capsulă care are cu totul alți parametri. Acum constată că totul este total diferit. Nativii rac trebuie să înțeleagă că uneori se schimbă decorul fără știrea noastră.

Leu

Este una dintre zodiile cele mai perturbate de această eclipsă. Este ca și când imaginați-vă un nativ leu zilele acestea care a primit un diamant, o piatră prețioasă superbă care îți ia ochii. Leul în culmea extazului spune: am primit un diamant, deci este fericit. În mentul acela se aud alte voci care spun: și eu am un diamant, și eu am o nestemată, și leul se uită în jur și vede că foarte multă lume are acest gen de cadou pe care el îl admira crezând că îl are doar el. Moment în care își pierde total interesul pentru acel diamant uriaș superb. Leii trebuie să evalueze ce anume din viața lor este un trofeu pentru că îl au doar ei.

Fecioară

Se găsesc în fața unui drum care urmează să meargă și au foarte multe alegeri pe care le pot face. Pot merge cu mașina, pe motocicletă, pe o bicilcetă și nativii fecioară încep să se piardă în tot felul de întrebări. Întreabă: dar cum este drumul, este mai lat sau mai îngust, ca să știu ce îmi aleg? Au surpriza că nimeni nu le răspunde. Se pierd în întrebări și tot întreabă în ideea de a-și face ei un fel de organizare mentală să vadă ce anume să aleagă ca să fie mai în forță pe acel drum plin de provocări și de pericole pe care trebuie să îl parcurgă. Tu trebuie să alegi zona cu care ești cel mai confortabil, ce stăpânești cel mai bine. Atunci tu trebuie să alegi zona care ție îți este cea mai favorabilă, nu de garanțiile pe care ți le dau ceilalți.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător

Balanță

Să îi imaginăm la circ, pe post de circari. Nimeni nu râde, nu au niciun succes. Este momentul ca nativul balanță să iasă de pe scenă, deși stăpânesc foarte bine toate giumbușlucurile astea de la circ, să se ducă în rândul spectatorilor și să urmărească ei performerii, ceea ce se întâmplă pe scenă. Astfel vor observa mai bine care este ritmicitatea, care este dinamica. Nativii balanță trebuie să iasă din zona lor de confort venusiană și să fie puțin mai pasivi, să observe în rândul celorlalți situații care le-ar folosi drept povețe de viață.

Scorpion

Această eclipsă revelație vine și ea cu foarte multe sfaturi. Scorpionii sunt foarte activi din punct de vedere oniric. Au foarte multe vise de mare impact în această periodă, dar vise care nu sunt cele clasice, din timpul nopții, ci au un fel de situații de viziune. Analizați cu mare atenție ce simțire aveți și cum percepeți realitatea, pentru că de multe ori va fi exact invers. Este ca și când un nativ scorpion visează că se luptă cu un prieten, cu o persoană, intră într-un conflict foarte bun și el câștigă. Se duce la serviciu, se ceartă cu acea persoană și se întâmplă chiar invers, el pierde și persoana aceea triumfă.

Săgetător

Sunt într-o zonă în care sunt uimiți de elemente care țin mai mult de natura solară. Este ca și când un nativ săgetător este fascinat că a apărut Soarele pe cer și tot admiră acest soare. La un moment dat obosește pentru că ritmurile naturii sunt în așa fel făcute încât să apară și luna la un moment dat. Dar nu mai apare luna. Mare atenție, această Eclipsă va arăta acele elemente din destinul dumneavoastră în care ați fost preamult fascinați de elemente solare, de suprafață, care sunt foarte bune, dar până la un punct, când trebuie prin ritmicitatea și prin ritmurile naturii firești să apară și luna.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

Cineva le propune acestor saturnieni care sunt atât de puternici atunci când vine vorba de realizări de toate tipurile și care vor tot timpul să aibă sprijin sau să cunoască persoane importante, să aibă tot timpul sprijin, oameni care au greutate sau să se implice în situații cu greutate, iată că acum vine cineva și le spune, fii tu muntele. Nativul Capricorn va spune, da, vreau să am muntele în spate ca sprijin, nu să fiu eu muntele.

Vărsător

Pentru nativii Vărsător, această eclipsă are legătură cu modul în care gestionează bunuri, cu modul în care ei le oferă celorlalți ceea ce au sau ceea ce știu ei să facă cel mai bine. Este ca și când nativii Vărsător ar trebui să le împartă oamenilor, dar având o cantitate limitată de apă, trebuie să decidă: ce fac, fac porțile mai mici sau nu le ofer tuturor? Este o decizie destul de greu de luat pentru nativii vărsător pe cine ajută și în ce condiții.

Pești

Este foarte important ce au de înțeles în această perioadă, în sensul în care, ei au mai multe variante de a-și alege zona în care aleg să se poziționeze. Ei pot spune orice: că eu aleg să zbor în această perioadă, că eu aleg să mă târăsc pe pământ. Fiecar enativ Pește poate să aleagă un ceva care lui i se pare că funcționează cel mai bine, lui îi place cel mai mult să plutească sau să alerge. Probleme care se pune șic are nu i s-a spus nativului Pește este cât timp are nevoie să stea în această postură sau în această poziție sau cât timp este nevoie să alerge. Nativii pești trebuie să înțeleagă că evaluarea nu trebuie să se facă în această perioadă doar dintr-un punct de vedere, al zonei de confort pe moment.