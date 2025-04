Hoț din Iași surprins furând o bicicletă după o oră și jumătate de efort. Ce riscă acum

În noaptea de 23 spre 24 aprilie, între orele 02:30 și 04:00, un bărbat a fost filmat în timp ce încerca să fure o electrică de pe aleea Nicolina nr. 15 din Iași. Hoțul s-a chinuit o oră și jumătate să sustragă bicicleta, care era legată cu un sistem de siguranță la o bară de metal. Inițial, hoțul a încercat să smulgă stâlpul de fier din pământ, dar, după câteva încercări eșuate, a renunțat și a venit cu o altă idee. Acesta a adus un cauciuc mare și s-a urcat pe el pentru a ridica bicicleta peste bara de metal. Tot acest moment a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui magazin din zonă, iar bicicleta a fost returnată ulterior de la locul de unde a furat-o, transmite .

„Bicicleta am lăsat-o, ca în fiecare zi, pe aleea Nicolina nr. 15, la blocul 904, chiar pe colț. Este un magazin în zonă, eu o leg de un stâlpișor de metal, nu au fost probleme până acum. Joi dimineață, când am ieșit afară, am avut un șoc, bicicleta nu mai era”, povestește Mircea Zamfir, proprietarul bicicletei.

Un efort riscant: de ce a fost furată bicicleta

Mircea Zamfir, care închiriase bicicleta electrică, a explicat că aceasta era folosită pentru a livra mâncare pe platforma Tazz, iar acum va trebui să plătească despăgubiri dacă nu reîntoarce bicicleta. „Nici măcar nu este a mea, este închiriată. Una costă 4.000 de lei, este electrică, însă nu aveam bateria la ea, ci era la încărcat. Acum trebuie să o recuperez, altfel risc să o plătesc eu integral. Eu o foloseam ca să livrez mâncare pe Tazz cu ea, deci am mare nevoie pentru a mă întreține,” a spus Mircea.

Între timp, hoțul riscă un dosar penal

Mircea Zamfir a depus plângere la poliție, având în vedere că hoțul riscă să ajungă cu un dosar penal pentru furt. În prezent, autoritățile îl caută pe individ, iar Zamfir speră că, prin filmările disponibile, polițiștii îl vor identifica pe hoț și îl vor trage la răspundere.

„Voi merge și la poliție să depun plângere, să arăt filmările. Sper ca autoritățile să îl identifice pe individ și să îl tragă la răspundere.” a încheiat Zamfir.