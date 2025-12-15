O lucrare rară semnată de Nicolae Grigorescu a stabilit un record pe piața de artă din România. O icoană pictată de artist în tinerețe a fost vândută pentru o sumă fără precedent – 90.000 de euro. Licitația susține valoarea excepțională a operei lui Grigorescu și interesul tot mai mare pentru arta românească. Iar povestea icoanei o face cu atât mai specială.

Ce este special la această icoană

Specialiștii spun că valoarea icoanei vine din caracterul ei unic. Grigorescu a ales o reprezentare necanonică, ceea ce face ca fețele sfinților să pară reale: „Un aspect important legat de abordarea picturii bisericești a lui Nicolae Grigorescu e reprezentarea necanonică a chipurilor sfinților. Sfinții pictați de el, fiind reprezentarea unor oameni reali, ne par mult mai vii. Varianta pe care o aveți dvs în expoziție a fost foarte dragă artistului. El a păstrat-o în colecția personală de-a lungul vieții”.

Artistul a realizat această lucrare înainte de vârsta de 21 de ani, perioadă după care a renunțat complet la pictura bisericească.

Icoana „Maica Domnului cu Pruncul” a fost adjudecată la Palatul Cesianu-Racoviță din București, după o creștere rapidă de preț în doar câteva minute.

Icoana rămâne în România, fiind clasificată în patrimoniul național

Licitația a pornit de la 18.000 de euro și a ajuns la suma neașteptată de 90.000 de euro, fiind cumpărată de un colecționar care a licitat online. Opera rămâne în România, fiind clasificată în patrimoniul național.

Alte două lucrări ale artistului au fost licitate în aceeași sesiune: „Cele trei lucrări rarisime de Nicolae Grigorescu pot fi văzute alături de celelalte exponate din Palatul Cesianu-Racoviță în fiecare zi, de la ora 10.00 la 20.00”.

Succesul licitației confirmă un an foarte bun pentru piața de artă religioasă din România. Casele de artă vorbesc despre un interes tot mai mare pentru lucrări care îmbină valoarea artistică, istoria și spiritualitatea.