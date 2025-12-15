B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O icoană pictată de Nicolae Grigorescu a stabilit un record pe piața de artă din România. Pentru ce sumă a fost vândută la licitație (VIDEO)

O icoană pictată de Nicolae Grigorescu a stabilit un record pe piața de artă din România. Pentru ce sumă a fost vândută la licitație (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 dec. 2025, 12:38
O icoană pictată de Nicolae Grigorescu a stabilit un record pe piața de artă din România. Pentru ce sumă a fost vândută la licitație (VIDEO)
O icoană pictată de Nicolae Grigorescu a fost vândută pentru o sumă record. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Ce este special la această icoană
  2. Icoana rămâne în România, fiind clasificată în patrimoniul național

O lucrare rară semnată de Nicolae Grigorescu a stabilit un record pe piața de artă din România. O icoană pictată de artist în tinerețe a fost vândută pentru o sumă fără precedent – 90.000 de euro. Licitația susține valoarea excepțională a operei lui Grigorescu și interesul tot mai mare pentru arta românească. Iar povestea icoanei o face cu atât mai specială.

Ce este special la această icoană

Specialiștii spun că valoarea icoanei vine din caracterul ei unic. Grigorescu a ales o reprezentare necanonică, ceea ce face ca fețele sfinților să pară reale: „Un aspect important legat de abordarea picturii bisericești a lui Nicolae Grigorescu e reprezentarea necanonică a chipurilor sfinților. Sfinții pictați de el, fiind reprezentarea unor oameni reali, ne par mult mai vii. Varianta pe care o aveți dvs în expoziție a fost foarte dragă artistului. El a păstrat-o în colecția personală de-a lungul vieții”.

Artistul a realizat această lucrare înainte de vârsta de 21 de ani, perioadă după care a renunțat complet la pictura bisericească.

Icoana „Maica Domnului cu Pruncul” a fost adjudecată la Palatul Cesianu-Racoviță din București, după o creștere rapidă de preț în doar câteva minute.

Icoana rămâne în România, fiind clasificată în patrimoniul național

Licitația a pornit de la 18.000 de euro și a ajuns la suma neașteptată de 90.000 de euro, fiind cumpărată de un colecționar care a licitat online. Opera rămâne în România, fiind clasificată în patrimoniul național.

Alte două lucrări ale artistului au fost licitate în aceeași sesiune: „Cele trei lucrări rarisime de Nicolae Grigorescu pot fi văzute alături de celelalte exponate din Palatul Cesianu-Racoviță în fiecare zi, de la ora 10.00 la 20.00”.

Succesul licitației confirmă un an foarte bun pentru piața de artă religioasă din România. Casele de artă vorbesc despre un interes tot mai mare pentru lucrări care îmbină valoarea artistică, istoria și spiritualitatea.

Tags:
Citește și...
ANSVSA, controale și amenzi înainte de Sărbători. Care au fost principalele nereguli descoperite
Eveniment
ANSVSA, controale și amenzi înainte de Sărbători. Care au fost principalele nereguli descoperite
Cristi Dănileț, victorie importantă la CEDO împotriva României: Motivele pentru care a dat statul în judecată (VIDEO)
Eveniment
Cristi Dănileț, victorie importantă la CEDO împotriva României: Motivele pentru care a dat statul în judecată (VIDEO)
Alertă pe aeroportul din Strasbourg. Europarlamentari români, blocați în avion (VIDEO EXCLUSIV)
Eveniment
Alertă pe aeroportul din Strasbourg. Europarlamentari români, blocați în avion (VIDEO EXCLUSIV)
Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce fosta ministră a fost deshumată. Ce a declarat
Eveniment
Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce fosta ministră a fost deshumată. Ce a declarat
Descoperire arheologică la Niceea: frescă rară cu Iisus, datată din secolul al III-lea
Eveniment
Descoperire arheologică la Niceea: frescă rară cu Iisus, datată din secolul al III-lea
Motivul pentru care hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu va mai fi construit în acest an. Doar în pandemie a mai fost sistată lucrarea
Eveniment
Motivul pentru care hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu va mai fi construit în acest an. Doar în pandemie a mai fost sistată lucrarea
Tinerele diagnosticate cu lepră la Cluj ar fi intrat în contact și cu artiștii de la Untold. I-ar fi făcut masaj inclusiv lui DJ Tiesto
Eveniment
Tinerele diagnosticate cu lepră la Cluj ar fi intrat în contact și cu artiștii de la Untold. I-ar fi făcut masaj inclusiv lui DJ Tiesto
Greșeala care te poate lăsa fără talon. Iată ce trebuie să știe șoferii
Eveniment
Greșeala care te poate lăsa fără talon. Iată ce trebuie să știe șoferii
Primele cazuri de „super gripă”, confirmate în România. Avertismentul medicilor și măsuri de prevenție
Eveniment
Primele cazuri de „super gripă”, confirmate în România. Avertismentul medicilor și măsuri de prevenție
Plan eșuat în Bacău: Doi tineri au încercat să fure cu ranga telefoanele dintr-un easybox (VIDEO)
Eveniment
Plan eșuat în Bacău: Doi tineri au încercat să fure cu ranga telefoanele dintr-un easybox (VIDEO)
Ultima oră
12:48 - Greu de alungat: Un porumbel a întrerupt meciul Dinamo – Metaloglobus și cu eforturi a fost îndepărtat de pe teren (VIDEO)
12:43 - ANSVSA, controale și amenzi înainte de Sărbători. Care au fost principalele nereguli descoperite
12:40 - Cristi Dănileț, victorie importantă la CEDO împotriva României: Motivele pentru care a dat statul în judecată (VIDEO)
12:36 - Iulia Vântur nu face niciun compromis când vine vorba de Crăciun. Preparatul tradițional care nu lipsește de pe masa ei
12:19 - Alertă pe aeroportul din Strasbourg. Europarlamentari români, blocați în avion (VIDEO EXCLUSIV)
12:14 - Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce fosta ministră a fost deshumată. Ce a declarat
12:04 - Descoperire arheologică la Niceea: frescă rară cu Iisus, datată din secolul al III-lea
11:58 - Victoria Răileanu, înjurată de un pompier: „Prea v-ați emancipat voi, femeile astea din România”. De la ce a pornit scandalul (FOTO)
11:57 - Lupte de stradă în Italia. Haos provocat de fani înainte de meciul Genoa – Inter (FOTO/VIDEO)
11:56 - Pensia medie lunară a crescut în trimestrul III 2025. Câți pensionari sunt în România și ce arată datele INS