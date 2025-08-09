B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ilfov: Accident cu cinci victime în zona localității Glina

Ilfov: Accident cu cinci victime în zona localității Glina

Traian Avarvarei
09 aug. 2025, 22:18
Ilfov: Accident cu cinci victime în zona localității Glina
Sursa Foto: Facebook/ Poliția Română

Cinci persoane au fost rănite într-un accident produs în zona localității Glina, județul Ilfov. Printre victime sunt și copii.

Accident cu 5 răniți în Ilfov

Accidentul s-a produs sâmbătă după-amiază, pe DN Centura București, în zona localității ilfovene Glina.

Două mașini au fost implicate, fiind rănite cinci persoane, a transmis Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Printre victime sunt și trei copii. Cu toții au fost transportați la spital.

Circulația a fost oprită o vreme pe ambele sensuri pentru a se face cercetările la fața locului. Ancheta urmează să stabilească exact cauza producerii accidentului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Orașul în care prețul parcării se va tripla. Primar: „Proiectele noastre cumva promovate de către Guvernul României nu își mai găsesc finanțarea”
Eveniment
Orașul în care prețul parcării se va tripla. Primar: „Proiectele noastre cumva promovate de către Guvernul României nu își mai găsesc finanțarea”
„Am venit pe ieftineală”. Cum se descurcă turiștii cu preţurile de pe litoralul românesc: „Viaţa e scumpă acum. Doar nu am venit să cheltui banii”
Eveniment
„Am venit pe ieftineală”. Cum se descurcă turiștii cu preţurile de pe litoralul românesc: „Viaţa e scumpă acum. Doar nu am venit să cheltui banii”
Președintele ANAT laudă hotelurile și cazările din România: „Niciodată noi nu vorbim de bine. Suntem singura țară care are bocitoare”
Eveniment
Președintele ANAT laudă hotelurile și cazările din România: „Niciodată noi nu vorbim de bine. Suntem singura țară care are bocitoare”
O femeie din Iași se teme de „blestemul faraonilor”, după un gest făcut de copilul ei în vacanța în Egipt: „Mi-e frică…”
Eveniment
O femeie din Iași se teme de „blestemul faraonilor”, după un gest făcut de copilul ei în vacanța în Egipt: „Mi-e frică…”
Ministrul Sănătății: „Prin PNRR, dotăm 2.500 de cabinete de medicină de familie și finanțăm reabilitarea a peste 800 dintre ele. Și nu ne oprim aici” (FOTO)
Eveniment
Ministrul Sănătății: „Prin PNRR, dotăm 2.500 de cabinete de medicină de familie și finanțăm reabilitarea a peste 800 dintre ele. Și nu ne oprim aici” (FOTO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 10 – 16 august: Gemenii trebuie să-și facă ordine în relații, în familie, prieteni, colegi (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 10 – 16 august: Gemenii trebuie să-și facă ordine în relații, în familie, prieteni, colegi (VIDEO)
Alimentele banale care te ajută să slăbești. Explicațiile nutriționistei Mihaela Bilic: „Bunicii noștri știau”
Eveniment
Alimentele banale care te ajută să slăbești. Explicațiile nutriționistei Mihaela Bilic: „Bunicii noștri știau”
Bărbatul care a înjunghiat o femeie în Sectorul 3 a fost arestat. Ce spun procurorii despre atac și cine e agresorul
Eveniment
Bărbatul care a înjunghiat o femeie în Sectorul 3 a fost arestat. Ce spun procurorii despre atac și cine e agresorul
Muncitor din Bangladesh, nemulțumit de atitudinea românilor: „Mi-ați făcut rană la inimă de supărare”
Eveniment
Muncitor din Bangladesh, nemulțumit de atitudinea românilor: „Mi-ați făcut rană la inimă de supărare”
Incident grav într-un tren CFR. Un geam a căzut peste două fetițe de 9 și 12 ani
Eveniment
Incident grav într-un tren CFR. Un geam a căzut peste două fetițe de 9 și 12 ani
Ultima oră
23:59 - Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Ce l-a șocat când și-a comandat 2 mici: „Când ești în vacanță, banii nu mai au aceeași valoare, dar…”
23:25 - Nicuşor Dan, vizită privată în Republica Moldova. Festivalul la care a participat alături de Maia Sandu (VIDEO, FOTO)
22:49 - Îngrijorări privind starea de sănătate a lui Kate Middleton: „Nu mai are nici 40 de kilograme”
21:53 - Orașul în care prețul parcării se va tripla. Primar: „Proiectele noastre cumva promovate de către Guvernul României nu își mai găsesc finanțarea”
21:27 - „Am venit pe ieftineală”. Cum se descurcă turiștii cu preţurile de pe litoralul românesc: „Viaţa e scumpă acum. Doar nu am venit să cheltui banii”
20:50 - Președintele ANAT laudă hotelurile și cazările din România: „Niciodată noi nu vorbim de bine. Suntem singura țară care are bocitoare”
20:24 - Replica lui Alexandru Ciucu, după ce Cătălin Botezatu i-a luat apărarea Alinei Sorescu: „Poate îi e și puțin teamă de concurență”
19:52 - O femeie din Iași se teme de „blestemul faraonilor”, după un gest făcut de copilul ei în vacanța în Egipt: „Mi-e frică…”
19:21 - Românii cu datorii la stat ar putea apărea pe site-urile autorităților fiscale. Ce prevede un nou proiect de lege
18:48 - Adrian Năstase, supărat că tinerii au mers la Untold și nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul