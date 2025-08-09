Ilfov: Accident cu cinci victime în zona localității Glina

Cinci persoane au fost rănite într-un accident produs în zona localității Glina, județul Ilfov. Printre victime sunt și copii.

Accident cu 5 răniți în Ilfov

Accidentul s-a produs sâmbătă după-amiază, pe DN Centura București, în zona localității ilfovene Glina.

Două mașini au fost implicate, fiind rănite cinci persoane, a transmis Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Printre victime sunt și trei copii. Cu toții au fost transportați la spital.

Circulația a fost oprită o vreme pe ambele sensuri pentru a se face cercetările la fața locului. Ancheta urmează să stabilească exact cauza producerii accidentului.