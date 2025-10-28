Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a explicat cât de importantă este, pentru comunitate, o stație de epurare.

Ea a discutat în cadrul Podcastului B1, moderat de Alex Vlădescu, despre proiectul de modernizare a infrastructurii de epurare a apei în județul , prin construirea sau reabilitarea a 13 stații noi.

Ce presupune proiectul de modernizare a infrastructurii de epurare a apei în Ilfov

Județul Ilfov beneficiază de 13 stații de epurare a apei, unele construite de la zero (ex. Afumați), altele reabilitate și modernizate pentru a corespunde standardelor actuale.

Mirabela Dumitrache a menționat că aceste sunt vitale pentru o comunitate modernă, prevenind poluarea, mirosurile neplăcute și alte probleme rezultate din deversarea apelor uzate netratate. Ele contribuie la tratarea volumului mare de apă menajeră.

„Avem 13 stații, unele sunt construite de la zero, altele sunt reabilitate, dar este foarte important ca oamenii să înțeleagă importanța unei astfel de stații în Ilfov”, a declarat purtătoarea de cuvânt a CJ Ilfov.

“Sunt investiții foarte importante, vă spuneam, pentru că fără o astfel de stație de epurare nu putem spune că avem un proiect complet modern într-o comunitate. Gândiți-vă la cantitatea, la volumul de apă menajeră care este tratată într-o astfel de stație și gândiți-vă, viceversa, ce se întâmplă dacă nu avem o astfel de stație care să trateze apele menajere.

Vorbim de poluare, vorbim de mirosuri neplăcute, vorbim efectiv de tot ce înseamnă partea asta de reziduuri aduse de apă netratată într-o comunitate”, a mai adăugat ea.

Unde se construiește, în acest moment, de la zero, o stație de epurare

Întrebată dacă au mai fost făcute și alte stații de epurare, în trecut, în afară de cele 13, Dumitrache a spus:

“Printre cele 13 stații despre care noi vorbim acum că avem finanțare pentru a le reabilita, a le construi de la zero, atenție, sunt unele construite de la zero. De exemplu, în Afumați avem o stație de epurare care se construiește în momentul de față de la zero. Acum se pun bazele, se lucrează chiar la fundație. Concomitent, avem o stație de apă care este construită de ceva ani, dar care necesită reabilitare. Atunci s-a făcut o evaluare a acestor stații din județul Ilfov și se lucrează acolo unde este nevoie la reabilitarea, la modernizarea lor, pentru a corespunde standardelor actuale. Pentru că acum 10 ani, acum 15 ani, altele erau nevoile comunității.

Alt număr figura pe lista localităților de cetățeni din Ilfov. Aveam cu totul alți cetățeni. Acum avem un număr mult mai mare de cetățeni, cred că în fiecare localitate din Ilfov. Dacă ar fi, punctual, să vedem exact la evidența populației, noi avem numărul per ansamblu. Dar, cu siguranță, acest număr al județului Ilfov de cetățeni a crescut, pentru că în fiecare localitate s-au mutat enorm de mulți cetățeni. Pe zona de est, Cernica a devenit o zonă tot mai populată în ultimii ani. Tot mai mulți și-au făcut case aici.

Când vorbim de Cernica, deja nu mai vorbim de o zonă îndepărtată de la țară. S-au făcut și blocuri în Cernica, de curând. S-au făcut cartiere rezidențiale foarte noi, care, la fel, au nevoie de artere, de infrastructură rutieră și au nevoie ca aceste lucrări să ajungă în cartierele unde ei s-au mutat”, a explicat purtătoarea de cuvânt a CJ Ilfov.

Câți cetățeni locuiesc în județul Ilfov

Această creștere rapidă a populației în Ilfov impune dezvoltarea unei infrastructuri moderne, pentru a asigura calitatea vieții și protecția mediului.

“Guvernul, autoritățile, în general, fac aceste calcule pe date. Ce taxe și impozite vin din acel județ. Dar este foarte important să înțelegem că Ilfovul este un județ atipic. De ce spun asta? Pentru că în ultimii ani s-au mutat foarte mulți în Ilfov, dar nu și-au făcut și buletinele de Ilfov. Motivele sunt diverse. Unii pentru că au preferat copilul să rămână la o școală, la o grădiniță din Capitală, acolo unde au trăit ani de zile și le-a fost dificil să-l transfere, poate.

Unii s-au gândit că este dificil să te duci cu copilul, poate, din zona de nord a Ilfovului pe DN 1 sau pe Drumul Național de Centură.. Motivele sunt diverse. Dar trebuie să ținem cont de acest aspect foarte important, pentru că, în teorie, datele evidenței populației Ilfov arată că sunt peste 540.000 de locuitori oficiali. În realitate, datele din teren ne arată că sunt peste un milion de cetățeni. Evident, aceste date, v-am spus, nu se regăsesc în buletinele înregistrate pe județul Ilfov. Și atunci este important să ținem cont că nevoile, atenție, sunt mult mai mari decât cele de pe hârtie”, a mai menționat Dumitrache.