B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului: „Fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”

Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului: „Fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”

B1.ro
09 nov. 2025, 10:55
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului: „Fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre”
Sursa foto: Facebook / @Guvernul României
Cuprins
  1. Evenimentul antisemit care a marcat istoria Europei
  2. Ce spune Ilie Bolojan despre efectele antisemitismului în România

Ilie Bolojan a transmis duminică un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, care are loc pe 9 noiembrie. Prim-ministru a vorbit despre efectele dezastruoase ale acestor fenomene și a reamintit un episod extrem de tragic din istoria Europei. 

Evenimentul antisemit care a marcat istoria Europei

În mesajul său, Ilie Bolojan a adus aminte despre una dintre cele mai negre evenimente din istoria Europei, supranumit Noaptea de Cristal. În acea zi, zeci de evrei din Germania și Austria și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci de mii de persoane au fost trimise în lagăre de concentrare. Au fost atacate sinagogi, magazine și locuințe evreiești, iar numele provine tocmai de la cioburile de sticlă acre acopereau drumurile, după vandalizarea clădirilor.

„Marcăm astăzi Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului și ne amintim de toți cei care și-au pierdut viața sau au avut de suferit din cauza atrocităților și a manifestărilor violente comise de regimul criminal fascist. În urmă cu 87 de ani avea loc Noaptea de Cristal, un episod tragic din istoria europeană, în care naziștii și civilii intoxicați de propaganda regimului au arestat, torturat, ucis evrei, confiscându-le sau distrugându-le proprietățile și lăcașele de cult”, se arată în mesaj.

Ce spune Ilie Bolojan despre efectele antisemitismului în România

Ilie Bolojan reamintește cum s-a manifestat valul de ură antisemit pe teritoriul României. Statul român a ajuns, rapid, de la evenimente izolate la un sistem bine pus la punct de persecuție a comunităților evreiești.

În încheierea mesajului, premierul face un apel la cetățeni, cerându-le să lupte împreună împotriva oricărei forme de discriminare, oricărei forme de ură îndreptate spre un grup, oricărei acțiuni care are rolul de a dezbina societatea.

„Cum ura nu a cunoscut granițe, acest val s-a răspândit și în România, incidentele izolate devenind acțiuni sistematice de persecuție ale statului îndreptate împotriva comunităților evreiești. De aceea, astăzi, când fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre, trebuie să ne asumăm cu toții responsabilitatea de a acționa coerent și puternic pentru ca ura, prejudecățile sau discriminarea să nu mai fie tolerate și să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea și coeziunea socială. Vreau să reafirm și în această zi angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură”, a conchis Ilie Bolojan.

Tags:
Citește și...
Sicriul cu rămășitele ultimului domn al Moldovei a fost depus la Cotroceni. Ce reguli trebuie să respectele persoanele care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Grigore Alexandru Ghyka
Eveniment
Sicriul cu rămășitele ultimului domn al Moldovei a fost depus la Cotroceni. Ce reguli trebuie să respectele persoanele care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Grigore Alexandru Ghyka
Femeia de 69 de ani electrocutată de un cablu STB a murit după două zile la Spitalul Pantelimon
Eveniment
Femeia de 69 de ani electrocutată de un cablu STB a murit după două zile la Spitalul Pantelimon
Orele pierdute în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend. Ce se întâmplă când dormim prea puțin
Eveniment
Orele pierdute în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend. Ce se întâmplă când dormim prea puțin
Octavian Berceanu a reacționat după apariția numelui său în dosarul DNA. Cum a fost atras în schema lui Isăilă: „Rămân ferm împotriva oricăror forme de corupție”
Eveniment
Octavian Berceanu a reacționat după apariția numelui său în dosarul DNA. Cum a fost atras în schema lui Isăilă: „Rămân ferm împotriva oricăror forme de corupție”
Interceptări uluitoare în dosarul lui Marius Isăilă, fost parlamentar PSD acuzat de cumpărare de influență și arestat de DNA. Discuții monitorizate cu Octavian Berceanu: „Primul lucru știi la ce mă gândeam? La buzunar!”
Eveniment
Interceptări uluitoare în dosarul lui Marius Isăilă, fost parlamentar PSD acuzat de cumpărare de influență și arestat de DNA. Discuții monitorizate cu Octavian Berceanu: „Primul lucru știi la ce mă gândeam? La buzunar!”
Jurnalistul Ionel Stoica dezvăluie trecutul controversat al Florinei Maior, apropiată de Anca Alexandrescu și declarată „revoluționară” la doar 10 ani
Eveniment
Jurnalistul Ionel Stoica dezvăluie trecutul controversat al Florinei Maior, apropiată de Anca Alexandrescu și declarată „revoluționară” la doar 10 ani
Gest revoltător al unui înalt funcționar din Ministerul Economiei. Scandal și violență într-un club din Târgu Jiu: „Tu știi cine sunt eu?”
Eveniment
Gest revoltător al unui înalt funcționar din Ministerul Economiei. Scandal și violență într-un club din Târgu Jiu: „Tu știi cine sunt eu?”
Senatorul neafiliat Paul-Ciprian Pintea, din nou în vizorul poliției. Al treilea dosar penal pentru conducere fără permis
Eveniment
Senatorul neafiliat Paul-Ciprian Pintea, din nou în vizorul poliției. Al treilea dosar penal pentru conducere fără permis
Ciprian Ciucu și proba din teren — rezultate care cresc calitatea vieții (VIDEO)
Eveniment
Ciprian Ciucu și proba din teren — rezultate care cresc calitatea vieții (VIDEO)
Black Friday a doborât toate recordurile. Românii au cumpărat aur, mașini și bilete de festival în timp record
Eveniment
Black Friday a doborât toate recordurile. Românii au cumpărat aur, mașini și bilete de festival în timp record
Ultima oră
12:44 - Valurile puternice au provocat haos în Tenerife. 3 persoane au murit și alte 15 au fost rănite
12:16 - Daniel Băluță continua campania pentru Primăria Capitalei. Cum l-au primit bucureștenii din Sectorul 2
11:28 - Ciprian Ciucu – dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate (VIDEO)
10:23 - Ministrul Finanțelor, față în față cu mai mulți oficiali de rang înalt ai SUA: „Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune” / Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor
09:50 - Sicriul cu rămășitele ultimului domn al Moldovei a fost depus la Cotroceni. Ce reguli trebuie să respectele persoanele care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Grigore Alexandru Ghyka
09:26 - Vremea astăzi, 9 noiembrie. Soarele își face apariția în mai multe regiuni, iar temperaturile cresc peste normalul perioadei
08:47 - Ciprian Ciucu: „Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Foarte multe construcții au o calitate destul de proastă. Va trebui să reglăm foarte fin politica pentru a ataca această problemă”
23:51 - Irina Petrea avertizează că TikTok îi „tâmpește” pe oameni: „Își consumă ore importante din viață făcând nimic” (VIDEO)
23:10 - Femeia de 69 de ani electrocutată de un cablu STB a murit după două zile la Spitalul Pantelimon
22:32 - Orele pierdute în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend. Ce se întâmplă când dormim prea puțin