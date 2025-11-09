Ilie Bolojan a transmis duminică un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, care are loc pe 9 noiembrie. Prim-ministru a vorbit despre efectele dezastruoase ale acestor fenomene și a reamintit un episod extrem de tragic din istoria Europei.

Evenimentul antisemit care a marcat istoria Europei

În mesajul său, Ilie Bolojan a adus aminte despre una dintre cele mai negre evenimente din istoria Europei, supranumit Noaptea de Cristal. În acea zi, zeci de evrei din Germania și Austria și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci de mii de persoane au fost trimise în lagăre de concentrare. Au fost atacate sinagogi, magazine și locuințe evreiești, iar numele provine tocmai de la cioburile de sticlă acre acopereau drumurile, după vandalizarea clădirilor.

„Marcăm astăzi Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului și ne amintim de toți cei care și-au pierdut viața sau au avut de suferit din cauza atrocităților și a manifestărilor violente comise de regimul criminal fascist. În urmă cu 87 de ani avea loc Noaptea de Cristal, un episod tragic din istoria europeană, în care naziștii și civilii intoxicați de regimului au arestat, torturat, ucis evrei, confiscându-le sau distrugându-le proprietățile și lăcașele de cult”, se arată în mesaj.

Ce spune Ilie Bolojan despre efectele antisemitismului în România

Ilie Bolojan reamintește cum s-a manifestat valul de ură antisemit pe teritoriul României. Statul român a ajuns, rapid, de la evenimente izolate la un sistem bine pus la punct de persecuție a comunităților evreiești.

În încheierea mesajului, premierul face un apel la cetățeni, cerându-le să lupte împreună împotriva oricărei forme de discriminare, oricărei forme de ură îndreptate spre un grup, oricărei acțiuni care are rolul de a dezbina societatea.

„Cum ura nu a cunoscut granițe, acest val s-a răspândit și în România, incidentele izolate devenind acțiuni sistematice de persecuție ale statului îndreptate împotriva comunităților evreiești. De aceea, astăzi, când fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre, trebuie să ne asumăm cu toții responsabilitatea de a acționa coerent și puternic pentru ca ura, prejudecățile sau discriminarea să nu mai fie tolerate și să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea și coeziunea socială. Vreau să reafirm și în această zi angajamentul ferm al României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură”, a conchis Ilie Bolojan.