Bucătăria de astăzi nu mai seamănă deloc cu cea de acum câțiva ani. Totul se mișcă mai repede, iar tehnologia preia din ce în ce mai mult din sarcinile de zi cu zi.

Românii încep să lase în urmă metodele clasice și aleg soluții inteligente, care le economisesc timp și le fac viața mai ușoară. De la aparate deja obișnuite, până la dispozitive controlate direct de pe , gătitul devine tot mai simplu și mai eficient.

Care este, de fapt, cel mai scump ingredient din bucătărie

În 2026, nu mai vorbim doar despre gătit, ci despre timp câștigat. Cel mai valoros „ingredient” nu mai este în farfurie, ci în programul tău zilnic. vine exact aici și schimbă tot. Nu mai ai nevoie de cărți de bucate sau de ore pierdute în bucătărie. Deschizi o aplicație și ai instant rețete, pași clari și soluții adaptate la ce ai deja în frigider.

Inteligența artificială devine ajutorul tău personal, preluând sarcinile repetitive și lăsându-ți doar partea plăcută. Până și frigiderul a devenit „inteligent”. Îți monitorizează alimentele, îți face lista de cumpărături și anticipează ce îți lipsește. Totul e gândit să fie simplu, rapid și fără bătăi de cap.

Gătitul nu mai înseamnă efort, ci control și eficiență, la un click distanță. Eliza, proaspătă mămică, a simțit imediat diferența: într-un program aglomerat, fiecare minut contează. Iar în bucătăria viitorului, chiar și aluatul se face aproape singur, fără să îți mai ceară atenție constantă.

„Dacă selectez programul poate să şi coacă. Pot să plec în parc, am băgat pâinea, dospeşte, mă anunţă pe telefon că s-a terminat de dospit, îi dau la copt şi asta este, când mă întorc acasă, este gata”, a declarat acesta pentru observatornews.ro.

„Auzisem de electrocasnice care te ajută să economiseşti timp și, fiind proaspăt părinți, tot timpul pe care-l avem, vrem să i-l dedicăm micuței noastre, așa că orice ajutor în bucătărie și nu numai este binevenit, chiar și robotul cu care aspirăm, seara îi dăm drumul, dimineaţa e curățenie”, a mai precizat ea.

Cât îi costă români confortul din bucătăria viitorului

Tehnologia din bucătărie vine la pachet cu prețuri pe măsură. Un cuptor inteligent poate ajunge până la 17.000 de lei, un frigider performant urcă spre 12.000, iar plitele depășesc chiar și 20.000 de lei. La prima vedere, sumele par greu de justificat. Dar, dincolo de cost, apare întrebarea reală: cât valorează timpul tău? Tot mai mulți oameni încep să privească aceste produse ca pe o investiție în confort și eficiență.

„Prima reacție e nu-mi vine să cred, dar pană la urmă să înțeleg cât de mult mă ajută. Vin cu foarte multe rețete și te ajută că nu mai stai să te gândeşti să cauți, că iar e timpul tău pierdu. Doar ai intrat, ai apăsat două butoane și ai reţeta în față”, a transmis proprietarul unui magazin.

Într-un ritm de viață tot mai alert, astfel de soluții câștigă teren rapid, iar cifrele confirmă tendința. Vânzările au crescut cu aproximativ 30% în ultimii ani.