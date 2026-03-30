Hobby sau afacere? Când datorează persoanele fizice taxe și impozite pentru bunurile vândute online

Adrian Teampău
30 mart. 2026, 22:43
Cuprins
  1. Platformele online de vânzare sunt foarte populare
  2. Când se poate vorbi despre venituri neimpozabile
  3. Concluzie privind vânzările pe platformele online

Platformele online, unde persoanele fizice își pot vinde tot felul de bunuri second-hand, au devenit foarte populare în ultimii ani. Genul acesta de comerț este preferat atât de cei interesați să vândă, cât și de cumpărători, datorită numeroaselor opțiuni.

Platformele online de vânzare sunt foarte populare

În ultimii ani, platformele online au devenit printre cele mai populare canale pentru persoanele care vând sau cumpără bunuri second-hand. Fie că vorbim despre articole vestimentare, obiecte de uz casnic sau alte produse dintre cele mai diverse, tot mai multe persoane aleg să-și valorifice bunurile pe internet. Această activitate a atras, pe de altă parte, și atenția statului care este interesat să obțină venituri din fiscalizarea tranzacțiilor.

În mod normal, vânzarea unor bunuri din patrimoniul personal, haine alte obiecte, nu vin cu obligații fiscale pentru vânzător, câtă vreme activitatea este ocazională. Concret, dacă o persoană vinde sporadic diferite bunuri, pe care nu le mai folosește sau pentru că are nevoie de bani, sumele obținute nu sunt considerate venituri impozabile.

Situația se schimbă când vânzările capătă un caracter de continuitate, când cineva începe să vândă frecvent produse, să achiziționeze bunuri în scopul revânzării sau să obțină profit, în mod constant. În acest caz, autoritățile fiscale pot asimila acste tranzacții unei activități economice cu toate implicațiile ce rezidă de aici. Astfel, vânzătorul va trebui să respecte o serie de reguli:

  • să se înregistreze fiscal (de exemplu, ca persoană fizică autorizată – PFA);
  • să declare veniturile obținute;
  • să plătească impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale.

Când se poate vorbi despre venituri neimpozabile

Persoanele fizice nu au obligația să declare veniturile obținute din vânzarea bunurilor mobile personale, în măsura în care acestea sunt considerate venituri neimpozabile, conform art. 62 lit. m) din Codul fiscal. Pentru a fi încadrate în această categorie, bunurile de pe urma cărora s-au obținut veniturile trebuie să fi fost obținute în scopul satisfacerii unor nevoi personale.

Veniturile pot fi considerate ca neimpozabile dacă vânzarea se face la un preț mai mic sau egal cu cel de achiziție și nu generează profit. De asemenea, chiar dacă prețul este mai mare decât cel de achiziție, acest lucru trebuie să se datoreze unor cauze externe (lipsa bunului de pe piață) în condițiile în care vânzarea se face la o valoare mai mică decât cea a produsului nou, de pe piață.

O altă condiție este ca persoana respectivă să vândă diferite bunuri în mod sporadic, iar nu regulat, fapt ce ar determina un caracter comercial. Cu atât mai mult dacă persoana repectivă achizionează bunuri în scopul revânzării. De asemenea contează dacă  sumele obținute din vânzările de bunuri sunt principala sursă de venit ale persoanei respective.

Caracterul comercial al vânzării de bunuri, de o persoană fizică, pe platformele online, este dat de:

  • frecvența ridicată a tranzacțiilor;
  • diversitatea și volumul mare de produse vândute;
  • achiziționarea de bunuri în scopul revânzării;
  • existența unei strategii de promovare (anunțuri constante, pagini dedicate etc.);
  • obținerea unui profit sistematic.

Concluzie privind vânzările pe platformele online

Vânzarea de bunuri second-hand pe platformele online poate rămâne o activitate fără implicații fiscale dacă este realizată ocazional. Atunci când această activitate devine constantă și generează venituri în scopul obținerii de profit, apar obligații legale clare.

Pentru a evita eventuale probleme cu ANAF, este recomandat ca persoanele ce derulează astfel de activități să analizeze cu atenție natura și frecvența vânzărilor. Cu atât mai mult cu cât aceste platforme au obligația de a raporta toate tranzacțiile derulate de o persoană fizică prin intermediul său.

Într-un context în care digitalizarea crește transparența fiscală, diferența dintre hobby și activitate economică devine tot mai importantă de înțeles și respectat.

