Ferrari și case scoase la vânzare de ANAF, la prețuri neașteptate. Cum le poți cumpăra de pe site-ul de licitații al Fiscului

Ana Beatrice
30 mart. 2026, 18:56
Sursă Foto: elicitatii.anaf.ro
Cuprins
  1. Ce poți cumpăra, de fapt, de pe platforma eLicitatiiANAF
  2. Cum funcționează site-ul Fiscului de licitații

ANAF face un pas important spre digitalizare. Începând de astăzi, 30 martie, a lansat platforma eLicitatiiANAF, care schimbă complet modul în care se desfășoară licitațiile statului.

Noul sistem elimină deplasările și birocrația clasică. Acum poți participa online, în timp real, direct de pe telefon sau calculator, fără nicio limitare geografică. Totul este simplificat, rapid și accesibil oricui.

Ce poți cumpăra, de fapt, de pe platforma eLicitatiiANAF

Oferta este surprinzător de variată și depășește așteptările multora. Pe platformă găsești atât bunuri mobile, cât și imobile. Sunt disponibile de la autoturisme obișnuite până la modele de lux precum Ferrari F131, dar și utilaje, echipamente industriale, locuințe sau terenuri.

Practic, vorbim despre o gamă largă de oportunități, potrivite atât pentru persoane fizice, cât și pentru investitori. Toate aceste bunuri ajung în administrarea statului în urma unor executări silite pentru datorii fiscale, confiscări din dosare penale sau alte proceduri legale, ceea ce înseamnă că pot fi achiziționate, uneori, la prețuri mult sub valoarea pieței.

Cum funcționează site-ul Fiscului de licitații

Procesul este gândit simplu și transparent, astfel încât oricine să poată participa fără dificultăți. Înainte de licitație, bunurile sunt afișate pe platformă timp de 30 de zile, perioadă în care ai timp să analizezi toate detaliile și chiar să soliciți o vizionare organizată de ANAF.

După această etapă, începe licitația propriu-zisă, care poate dura 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului. Pentru a participa, trebuie să te înscrii, să achiți taxa de participare și să depui oferte. Sistemul funcționează în timp real și te notifică imediat dacă apare o ofertă mai mare, iar pașii de licitare sunt stabiliți între 5% și 15% din prețul de pornire.

În plus, platforma include un mecanism care previne ofertele „pe ultima secundă”: dacă cineva licitează în ultimele 15 minute, timpul se prelungește automat, astfel încât toți participanții să aibă șansa de a reacționa, informează stirileprotv.ro.

