B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Simona Halep, schimbare totală după retragere! Cum se motivează și de ce i-a uimit pe toți: „Fii recunoscător în fiecare zi"

Ana Beatrice
30 mart. 2026, 22:40
Sursă Foto: Facebook - Simona Halep
Cuprins
Departe de zgomotul competițiilor și adrenalina marilor turnee, Simona Halep arată că adevărata forță nu dispare odată cu retragerea, ci se reinventează. La un an după ce a închis capitolul tenisului profesionist, fosta campioană din Constanța impresionează printr-o atitudine calmă, dar plină de sens.

Motivația ei nu mai vine din trofee sau clasamente, ci din echilibrul și direcția vieții personale, care au devenit prioritatea ei. Activă pe rețelele sociale, acolo unde este susținută de o comunitate mare de fani, Halep a transmis de curând un mesaj.

Cum își păstrează Simona Halep echilibrul după retragerea din tenis

După retragerea din activitatea competițională, Simona Halep a rămas foarte prezentă în mediul online. Își ține aproape fanii și comunică deschis, într-un mod sincer și asumat. La 34 de ani, privește în urmă la o carieră solidă și plină de realizări importante. Parcursul ei nu a fost lipsit de obstacole și momente dificile.

Printre acestea se numără și perioada complicată generată de scandalul de dopaj, despre care a vorbit recent fără ocolișuri. Deși Aryna Sabalenka a atins între timp performanțe similare, Halep a ales să nu se compare. În schimb, își găsește motivația în lucruri simple și apelează frecvent la citate inspiraționale care o ajută să meargă mai departe.

Ultimul mesaj distribuit la secțiunea Stories spune totul despre noua ei perspectivă asupra vieții: „Ziua ta normală este visul altcuiva, așa că fii recunoscător în fiecare zi”. Prin această atitudine, fostul număr 1 mondial arată că a găsit liniștea și că învață să aprecieze fiecare moment exact așa cum vine, potrivit fanatik.ro.

Ce face Halep după retragerea din tenis și cum își trăiește noul început

După ani întregi trăiți într-un ritm strict și sub presiunea performanței, Simona Halep descoperă acum o libertate pe care nu și-a permis-o niciodată. Fosta campioană spune că se bucură de zile fără program, fără obiective și fără obligații. Această schimbare o face să se simtă „ca un copil”.

„Acum nu am program. Am prea multe zile în care nu am program și asta cumva mă bucură. Mă bucur ca un copil că nu trebuie să fac nimic. Azi la 5 jumătate m-am trezit, nu dorm mult, dar lenevesc în pat. Și eu îmi impuneam să nu fac nimic, să nu plănuiesc.

Mereu aveam planuri. Nu mai vreau să fiu nimic altceva decât Simona, adică fără obiective și fără responsabilitate, momentan. Vreau să descoper că îmi place, cum îmi place să trăiesc, ce plăceri am.

Am început să mănânc mai multe lucruri, nu mai mult ca și cantitate, am grijă. Înainte nu mâncam pentru că îmi era teamă să nu am ceva la stomac, să nu pot să fiu aptă. Adică, tot stresul vreau să-l elimin”, a spus Simona Halep, în podcastul moderat de Horia Tecău.

Tags:
Citește și...
Robert Powell, de nerecunoscut la 80 de ani. Adevărul despre rolul din „Iisus din Nazaret” care i-a schimbat viața
Monden
Robert Powell, de nerecunoscut la 80 de ani. Adevărul despre rolul din „Iisus din Nazaret” care i-a schimbat viața
Cheloo duce pregătirea la extrem: „Mi-am făcut băi de gândaci roșii” înainte de Asia Express
Monden
Cheloo duce pregătirea la extrem: „Mi-am făcut băi de gândaci roșii” înainte de Asia Express
Cum să vopsești ouăle fără chimicale? Elena Merișoreanu și Mirela Vaida dezvăluie trucurile naturale care ies PERFECT: „Sunt foarte bune și sănătoase”
Monden
Cum să vopsești ouăle fără chimicale? Elena Merișoreanu și Mirela Vaida dezvăluie trucurile naturale care ies PERFECT: „Sunt foarte bune și sănătoase”
Oana Radu, mărturisire neașteptată: „Nu sunt ok lucrurile în viața mea. A venit momentul să spun că nu o să mai ascund …”
Monden
Oana Radu, mărturisire neașteptată: „Nu sunt ok lucrurile în viața mea. A venit momentul să spun că nu o să mai ascund …”
O influenceriță româncă celebră a fugit în miez de noapte dintr-un conac de lux din Franța
Monden
O influenceriță româncă celebră a fugit în miez de noapte dintr-un conac de lux din Franța
Încă un divorț în showbizul din România. Artista a anunțat că s-a despărțit de soțul ei: „Între timp, am și divorțat. Eram prea tineri”
Monden
Încă un divorț în showbizul din România. Artista a anunțat că s-a despărțit de soțul ei: „Între timp, am și divorțat. Eram prea tineri”
Dorian Popa a pus la cale o nuntă atipică. Ce rochie spectaculoasă va purta viitoare soție
Monden
Dorian Popa a pus la cale o nuntă atipică. Ce rochie spectaculoasă va purta viitoare soție
Mihaela Rădulescu, acuzații dure: „Oameni din Austria care au trăit cu portretul lui Hitler în casă au decis să mă umilească și să mă hărțuiască” (VIDEO)
Monden
Mihaela Rădulescu, acuzații dure: „Oameni din Austria care au trăit cu portretul lui Hitler în casă au decis să mă umilească și să mă hărțuiască” (VIDEO)
Surpriză! De ce a plecat Rareș Cojoc din România după divorțul de Andreea Popescu și cu cine
Monden
Surpriză! De ce a plecat Rareș Cojoc din România după divorțul de Andreea Popescu și cu cine
Replica lui Valentin Sanfira pentru Codruța Filip, după ce l-a atacat în online: „Dacă îți ia cineva haina cu sila, dă-i cămașa”
Monden
Replica lui Valentin Sanfira pentru Codruța Filip, după ce l-a atacat în online: „Dacă îți ia cineva haina cu sila, dă-i cămașa”
Ultima oră
23:58 - Robert Powell, de nerecunoscut la 80 de ani. Adevărul despre rolul din „Iisus din Nazaret” care i-a schimbat viața
23:50 - Capăt de drum pentru Europa Liberă în România. Platforma se închide după opt ani. Criza presei subvenționate
23:21 - Electrocasnicele care gătesc singure au cucerit România. Cât te costă, de fapt, confortul total: „Într-un ritm de viață tot mai alert, astfel de soluții câștigă teren rapid”
22:43 - Hobby sau afacere? Când datorează persoanele fizice taxe și impozite pentru bunurile vândute online
22:09 - Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: Ajustările fiscale trebuie să continue, în ciuda riscurilor externe
21:57 - Blocaj fără precedent pe litoralul românesc. Stațiunea în care, în acest an, nu s-a vândut niciun apartament. Cât au ajuns să coste locuințele
21:53 - Liceeni români răniți într-un accident rutier la Praga. Au fost loviți de un tramvai când făceau poze
21:33 - Ilie Bolojan susține că nu mai are energie să se ocupe de atacurile PSD: „E posibil să avem o criză. Asta e situația. Un om poate să plece”
21:16 - Bolojan trimite ÎCCJ să se certe cu Parlamentul. Cum vede procedura deschisă de magistrați împotriva Guvernului pentru bani
21:13 - Cheloo duce pregătirea la extrem: „Mi-am făcut băi de gândaci roșii” înainte de Asia Express