Departe de zgomotul competițiilor și adrenalina marilor turnee, Simona Halep arată că adevărata forță nu dispare , ci se reinventează. La un an după ce a închis capitolul tenisului profesionist, fosta campioană din Constanța impresionează printr-o atitudine calmă, dar plină de sens.

Motivația ei nu mai vine din trofee sau clasamente, ci din echilibrul și direcția vieții personale, care au devenit prioritatea ei. Activă pe rețelele sociale, acolo unde este susținută de o comunitate mare de fani, Halep a transmis de curând un mesaj.

După retragerea din activitatea competițională, Simona Halep a rămas foarte prezentă în mediul online. Își ține aproape fanii și comunică deschis, într-un mod sincer și asumat. La 34 de ani, privește în urmă la o carieră solidă și plină de realizări importante. Parcursul ei nu a fost lipsit de obstacole și .

Printre acestea se numără și perioada complicată generată de scandalul de dopaj, despre care a vorbit recent fără ocolișuri. Deși Aryna Sabalenka a atins între timp performanțe similare, Halep a ales să nu se compare. În schimb, își găsește motivația în lucruri simple și apelează frecvent la citate inspiraționale care o ajută să meargă mai departe.

Ultimul mesaj distribuit la secțiunea Stories spune totul despre noua ei perspectivă asupra vieții: „Ziua ta normală este visul altcuiva, așa că fii recunoscător în fiecare zi”. Prin această atitudine, fostul număr 1 mondial arată că a găsit liniștea și că învață să aprecieze fiecare moment exact așa cum vine, potrivit fanatik.ro.