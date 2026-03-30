Departe de zgomotul competițiilor și adrenalina marilor turnee, Simona Halep arată că adevărata forță nu dispare odată cu retragerea, ci se reinventează. La un an după ce a închis capitolul tenisului profesionist, fosta campioană din Constanța impresionează printr-o atitudine calmă, dar plină de sens.
Motivația ei nu mai vine din trofee sau clasamente, ci din echilibrul și direcția vieții personale, care au devenit prioritatea ei. Activă pe rețelele sociale, acolo unde este susținută de o comunitate mare de fani, Halep a transmis de curând un mesaj.
După retragerea din activitatea competițională, Simona Halep a rămas foarte prezentă în mediul online. Își ține aproape fanii și comunică deschis, într-un mod sincer și asumat. La 34 de ani, privește în urmă la o carieră solidă și plină de realizări importante. Parcursul ei nu a fost lipsit de obstacole și momente dificile.
Printre acestea se numără și perioada complicată generată de scandalul de dopaj, despre care a vorbit recent fără ocolișuri. Deși Aryna Sabalenka a atins între timp performanțe similare, Halep a ales să nu se compare. În schimb, își găsește motivația în lucruri simple și apelează frecvent la citate inspiraționale care o ajută să meargă mai departe.
Ultimul mesaj distribuit la secțiunea Stories spune totul despre noua ei perspectivă asupra vieții: „Ziua ta normală este visul altcuiva, așa că fii recunoscător în fiecare zi”. Prin această atitudine, fostul număr 1 mondial arată că a găsit liniștea și că învață să aprecieze fiecare moment exact așa cum vine, potrivit fanatik.ro.
După ani întregi trăiți într-un ritm strict și sub presiunea performanței, Simona Halep descoperă acum o libertate pe care nu și-a permis-o niciodată. Fosta campioană spune că se bucură de zile fără program, fără obiective și fără obligații. Această schimbare o face să se simtă „ca un copil”.
„Acum nu am program. Am prea multe zile în care nu am program și asta cumva mă bucură. Mă bucur ca un copil că nu trebuie să fac nimic. Azi la 5 jumătate m-am trezit, nu dorm mult, dar lenevesc în pat. Și eu îmi impuneam să nu fac nimic, să nu plănuiesc.
Mereu aveam planuri. Nu mai vreau să fiu nimic altceva decât Simona, adică fără obiective și fără responsabilitate, momentan. Vreau să descoper că îmi place, cum îmi place să trăiesc, ce plăceri am.
Am început să mănânc mai multe lucruri, nu mai mult ca și cantitate, am grijă. Înainte nu mâncam pentru că îmi era teamă să nu am ceva la stomac, să nu pot să fiu aptă. Adică, tot stresul vreau să-l elimin”, a spus Simona Halep, în podcastul moderat de Horia Tecău.