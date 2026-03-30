Ajutorul de înmormântare a fost majorat începând cu 30 martie 2026, . Totuși, suma nu se acordă automat. Persoanele care au suportat cheltuielile trebuie să depună cerere și documentele necesare. Creșterea vine în contextul scumpirilor din ultimii ani și schimbă regulile de acordare a acestui sprijin.

Cine poate primi ajutorul de deces și în ce condiții

Statul a majorat ajutorul de deces începând cu 30 martie 2026. Suma ajunge la 9.192 de lei pentru persoanele asigurate sau pensionare în sistemul public. În cazul decesului unui membru de familie al unui asigurat sau pensionar, sprijinul acordat este de 4.596 de lei.

Noile valori, stabilite prin , vin ca răspuns la creșterea costurilor din ultimii ani și sunt calculate în funcție de câștigul salarial mediu brut. Chiar dacă sumele au fost majorate, ajutorul nu se acordă automat. Persoana care a suportat cheltuielile trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii, împreună cu certificatul de deces, actul de identitate și documentele justificative, precum facturi sau chitanțe.

După depunerea dosarului complet, plata se face în maximum trei zile lucrătoare, fie în numerar, fie prin transfer bancar. Important de știut este că acest ajutor poate fi solicitat într-un termen de până la trei ani de la deces, oferind astfel suficient timp pentru întocmirea actelor necesare.

Pe ce criteriu se acordă ajutorul de deces

Ajutorul de deces nu se acordă oricui, ci unei singure persoane, respectiv celei care poate demonstra că a suportat efectiv cheltuielile de înmormântare. De regulă, banii ajung la apropiate, precum soțul, copilul sau părintele, însă legea nu limitează acordarea strict la familie.

Oricine poate beneficia de acest sprijin, atât timp cât dovedește, prin acte, că a plătit costurile funerare. Practic, nu gradul de rudenie face diferența, ci responsabilitatea financiară asumată.

În plus, un detaliu important simplifică accesul la acest ajutor. Nu este necesar un stagiu minim de cotizare, ceea ce înseamnă că sprijinul poate fi acordat chiar și dacă persoana decedată nu a avut o vechime mare în muncă.

Când se acordă ajutorul de deces în valoare mai mică

Suma de 4.596 de lei se acordă atunci când persoana decedată nu era asigurată sau pensionară. Aceasta trebuie să fi făcut parte din familia unei persoane aflate în sistemul public. Vorbim despre situații frecvente, în care beneficiarii pot fi soțul sau soția și copiii, inclusiv cei adoptați sau aflați în , în anumite condiții de vârstă sau pe durata studiilor. De asemenea, pot beneficia și părinții sau bunicii.

Legea include și situații speciale, cum ar fi decesul unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului, dacă aceasta a fost asigurată anterior. În acest fel, cadrul legal este gândit să acopere cât mai multe cazuri și să ofere un sprijin minim, dar esențial, familiilor aflate într-un moment dificil, notază click.ro.