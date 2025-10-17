Guvernul va sprijini locuitorii afectați de , a declarat joi, la Radio România Actualități, Ilie Bolojan. Premierul a explicat că autoritățile analizează în prezent situația asigurărilor pentru a determina cele mai potrivite măsuri de sprijin. Acesta a subliniat că sprijinul oferit va fi adaptat fiecărui caz în parte, în funcție de nevoile reale identificate.

Ce a declarat Bolojan despre sprijinul pentru locuințele afectate

„Am încercat, inclusiv prin schemele de sprijin pe care le-am stabilit ulterior, acum o lună și jumătate, să susținem, într-o pondere mai mare, locuințele care sunt asigurate, ca și prin acest semnal pe care îl dăm de acordare a sprijinului, să-i susținem mai puternic pe cei care se asigură, atât cei care își fac asigurările pentru toate situațiile, cât și cei care își fac asigurările obligatorii, în așa fel încât, în cazul unor accidente de genul acesta, al unor furtuni sau al unor fenomene naturale care ar distruge locuințele, ei să fie despăgubiți integral, indiferent de situația asigurării. La asta vom încerca și în acest caz, să susținem locuitorii de acolo, vedem câți sunt asigurați, cum sunt asigurați, în așa fel încât să putem lua măsuri în perioada următoare”, a declarat premierul Ilie Bolojan la .

Întrebat dacă asigurările obligatorii ar acoperi o sumă relativ mică față de amploarea pagubelor, acesta a precizat: „Dacă toate locuințele din România, sau cea mai mare parte, ar avea aceste asigurări obligatorii, s-ar crea un fond suficient de mare care să acopere astfel de situații și, cu sprijinul guvernamental asigurat complementar în astfel de evenimente tragice, oamenii ar putea fi despăgubiți aproape în totalitate.”

Ce spune Ilie Bolojan despre cauza exploziei

„În mod cert este o scăpare de gaz. Aici urmează să se finalizeze ancheta care este în curs, pentru că, până la limita de proprietate a blocului, responsabilul pentru rețeaua de gaz era concesionarul din sectorul respectiv; de la limita de proprietate în interior, pentru toate utilitățile, este responsabilă asociația de proprietari.

Înțeleg că scăpările de gaz au fost în interior și, din datele pe care le-am avut până în momentul de față, din înregistrările care sunt făcute la dispeceratele operatorului Distrigaz, au fost sesizați că este o problemă, s-au dus acolo cu o zi înainte, au constatat că, într-adevăr, sunt probleme în interior, au oprit practic gazul care alimenta acel bloc, au sigilat componenta care blochează. Au fost sunați și a doua zi, în această dimineață, s-au dus din nou acolo, au constatat că sigiliul nu mai este la locul lui, deci e foarte probabil ca cineva să fi intervenit și să fi redeschis alimentarea în interiorul blocului, și imediat după ce echipa a fost acolo s-a generat această explozie.

Deci e foarte posibil să fi fost scăpări în interiorul blocului și, în momentul în care acel gaz, care a plecat dintre anumite apartamente, poate unele nelocuite, nu am toate datele, pentru că acum ancheta celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență este în curs, se verifică încă să nu mai existe oameni sub dărâmături. În momentul în care se va finaliza această anchetă, vom ști exact ceea ce s-a întâmplat”, a mai transmis Bolojan.