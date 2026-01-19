B1 Inregistrari!
Jocurile video și dansul, aliați împotriva îmbătrânirii creierului. Ce arată un studiu recent

Flavia Codreanu
19 ian. 2026, 18:53
Jocurile video și dansul, aliați împotriva îmbătrânirii creierului. Ce arată un studiu recent
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Cum pot ajuta jocurile video mintea
  2. De ce este dansul mai eficient decât jocurile video
  3.  Specialiștii spun că jocurile video și dansul întineresc mintea

Un studiu recent arată că jocurile video și dansul întineresc mintea și reușesc să întinerească funcțiile creierului cu până la patru ani. Cercetătorii au descoperit că anumite tipuri de divertisment ajută mintea într-un mod care încetinește procesele de îmbătrânire care apar odată cu înaintarea în vârstă.

Cum pot ajuta jocurile video mintea

Studiul a scos în evidență faptul că persoanele care folosesc regulat jocurile video tind să aibă o memorie mai bună și o viteză de reacție crescută. Prin faptul că solicită atenția și coordonarea, aceste jocuri video acționează ca un antrenament mental care ajuta mintea să se simtă mai tânără cu patru ani. Practic, creierul celor care se joacă rămâne mai agil și mai capabil să proceseze informații.

De ce este dansul mai eficient decât jocurile video

Deși rezultatele pentru jocurile video sunt impresionante, cercetătorii susțin că dansul oferă beneficii și mai mari pentru sănătatea cerebrală. Dansul nu presupune doar un efort de memorare a unor pași sau ritmuri, ci stimulează gândirea cu exercițiul fizic. Această combinație  face ca dansul să fie o metodă mai bună a jocurilor video în ceea ce privește protejarea neuronilor și îmbunătățirea echilibrului, fiind considerat una dintre cele mai bune metode de a menține mintea tânără.

 Specialiștii spun că jocurile video și dansul întineresc mintea

Oamenii de știință susțin faptul că jocurile video și dansul întineresc mintea. Integrarea acestor activități în rutina noastră zilnică, pot funcționa ca o metodă eficientă de prevenție împotriva bolilor care afectează creierul odată cu trecerea anilor. În timp ce jocurile video reprezintă o soluție excelentă pentru antrenarea concentrării și a atenției chiar din confortul propriei locuințe, dansul vine cu un beneficiu suplimentar, oferind un plus de vitalitate prin combinarea mișcării fizice cu interacțiunea socială. Experții consideră că adoptarea acestor obiceiuri nu doar că ne menține mintea ocupată, dar creează o barieră protectoare care ajută la păstrarea agilității mintale și a unei stări de spirit pozitive pe termen lung, potrivit stiripesurse

