Acasa » Eveniment » Imagini șocante din sediul Poliției Năvodari, publicate de Europol: „Umilință, dispreț și nepăsare instituțională”. Reacția IPJ Constanța (FOTO)

Imagini șocante din sediul Poliției Năvodari, publicate de Europol: „Umilință, dispreț și nepăsare instituțională”. Reacția IPJ Constanța (FOTO)

Ana Beatrice
15 ian. 2026, 10:57
Imagini șocante din sediul Poliției Năvodari, publicate de Europol: „Umilință, dispreț și nepăsare instituțională”. Reacția IPJ Constanța (FOTO)
Sursă Foto: Facebook - Sindicatul Europol
Cuprins
  1. Ce acuzații grave face Sindicatul Europol
  2. Cum a reacționat IPJ Constanța la acuzațiile Sindicatului Europol

Un nou scandal izbucnește la Poliția Năvodari, după ce Sindicatul Europol a făcut publice imagini considerate șocante. Acestea arată starea deplorabilă în care sunt nevoiți să își desfășoare activitatea polițiștii.

Ce acuzații grave face Sindicatul Europol

Potrivit reprezentanților sindicatului, grupurile sanitare sunt degradate, iar spațiile de lucru sunt insalubre. În aceste condiții, mediul în care lucrează polițiștii ar fi departe de orice standard minim de igienă și siguranță. Mai mult, în unele birouri ar fi fost descoperite improvizații extrem de periculoase pentru încălzire.

Sindicatul Europol susține că polițiștii sunt obligați să lucreze în condiții „umilitoare”. Acestea ar fi incompatibile cu respectul și demnitatea pe care ar trebui să le ofere o instituție publică.

„În România „europeană” a anului 2026, polițiștii sunt obligați să muncească în condiții mizerabile: grupuri sanitare care arată ca gropile de gunoi; birouri încălzite cu improvizații periculoase, cu risc real de incendiu; umilință, dispreț și nepăsare instituțională”, a transmis Sindicatul Europol într-o postare pe Facebook.

IPJ Constanța reacționează ferm după acuzațiile făcute de Sindicatul Europol. Instituția respinge în totalitate informațiile apărute în spațiul public, pe care le cataloghează drept exagerate, tendențioase și neadevărate.

Cum a reacționat IPJ Constanța la acuzațiile Sindicatului Europol

„În urma apariției în spațiul public a unor informații vădit tendențioase și neadevărate, care vizează activitatea și managementul I.P.J. Constanța, vă aducem la cunoștință starea de fapt reală, într-un spirit de transparență și corectitudine instituțională. Respingem ferm modul în care realitatea este distorsionată pentru a servi unor interese de imagine, în condițiile în care modernizarea sediului Poliției orașului Năvodari este un proces deja planificat și aflat în derulare, contrar acuzațiilor de nepăsare sau management defectuos.

Este esențial de precizat că proiectul de reabilitare integrală a acestui sediu prin Programul Operațional Regional nu reprezintă o simplă intenție, ci o realitate juridică și administrativă, contractul de finanțare din fonduri europene fiind semnat încă de anul trecut.
Toate datele referitoare la această investiție majoră, inclusiv etapele de implementare, sunt informații publice disponibile pe site-ul oficial al I.P.J. Constanța, astfel că un demers de bună-credință ar fi presupus consultarea acestora înainte de lansarea unor judecăți eronate.
În conformitate cu graficul de execuție stabilit, lucrările de reabilitare vor demara efectiv în cursul acestui an, moment în care întreg personalul va fi relocat.
Până la începerea acestor intervenții capitale, conducerea unității a dispus și a realizat deja investiții din fonduri proprii pentru îmbunătățirea imediată a mediului de lucru, fiind executate lucrări de refacere a sistemului electric și de renovare a spațiilor destinate birourilor, procesul de modernizare fiind dependent de ciclurile de finanțare disponibile. Referitor la aspectele semnalate privind spațiile auxiliare, trebuie subliniat că menținerea unui standard adecvat de igienă și funcționalitate reprezintă o responsabilitate comună, strâns legată de modul de utilizare cotidiană și de respectarea normelor de conduită specifice unui mediu profesional”, se arată în postarea publicată de IPJ Constanța.
