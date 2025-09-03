B1 Inregistrari!
Agenți muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. 10 dintre ei au ajuns la Urgențe: „Condiții mizere, lipsesc măsurile elementare de igienă” (FOTO)

Traian Avarvarei
03 sept. 2025, 20:58
Agenți muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. 10 dintre ei au ajuns la Urgențe: „Condiții mizere, lipsesc măsurile elementare de igienă” (FOTO)
Sursa foto: Sindicatul Europol / Facebook

Zeci de polițiști din Capitală care lucrează în spațiile centrelor de reținere și arestare preventivă au fost mușcați de ploșnițe. Peste 10 au ajuns la Urgențe, iar unii chiar și-au schimbat chiriile pentru că au dus insectele și acasă. Sindicatul Europol a sesizat Direcția de Sănătate Publică și Avocatul Poporului. „Cerem public măsuri urgente și responsabilitate din partea celor care conduc Poliția Capitalei și Ministerul Afacerilor Interne”, a mai transmis sindicatul.

Ce spune sindicatul Europol despre ploșnițele din Poliția Capitalei

„Zeci de polițiști din cadrul DGPMB sunt obligați să muncească în condiții greu de imaginat: spațiile centrelor de reținere și arestare preventivă din Poliția Capitalei sunt pline de ploșnițe! De luni întregi, colegii noștri reclamă mușcături, mizerie și lipsa unor măsuri elementare de igienă.

Imaginile nu mai lasă loc de scuze: ploșnițele au infestat spațiile de lucru și de detenție, acolo unde polițiștii își fac datoria 12 ore pe zi.

În loc să beneficieze de respect și protecție, polițiștii ajung să lucreze în condiții mai mizere, fiind victime ale indiferenței și incompetenței celor care trebuiau să asigure contracte de dezinsecție”, a transmis sindicatul Europol, pe Facebook.

Ce au pățit polițiștii mușcați de ploșnițe

Sindicatul a detaliat apoi cum suferă polițiștii și în viața privată din cauza condițiilor mizere de la serviciu.

„Mai grav, peste 10 polițiști au ajuns la UPU, cu corpul plin de mușcături. Mulți se dezbracă de hainele cu care au venit de acasă și le lasă în afara sediului, pe unitățile de aer condiționat, pentru a nu-și infesta familiile.

Unii și-au aruncat mobila și covoarele, iar alții au fost obligați să-și schimbe chiria din cauza infestării. În prezent, peste 40% dintre angajați declară că vor să plece din aceste structuri pentru a scăpa de coșmar.

Aceasta nu mai este doar o problemă de igienă, ci o problemă de demnitate a muncii și de sănătate a lucrătorilor.

Cerem public măsuri urgente și responsabilitate din partea celor care conduc Poliția Capitalei și Ministerul Afacerilor Interne. La acest moment am sesizat Direcția de Sănătate Publică și Avocatul Poporului pentru a dispune încetarea activității în aceste spații”, a mai transmis sindicatul Europol.

