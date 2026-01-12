Impozitele la locuinţe ar putea creşte din nou. Guvernul condus de Ilie Bolojan ar urma să facă o schimbare importantă în sistemul de taxare a proprietăților imobiliare, deși noile impozite abia au fost implementate. De la 1 ianuarie 2027, proprietățile vor fi taxate în funcție de valoarea lor reală de piață și nu după grilele fiscale actuale. Această schimbare va deveni posibilă odată cu finalizarea sistemului electronic de evaluare a imobilelor.

Conform declarațiilor oficiale, reforma lansată anul acesta reprezintă o măsură provizorie, iar începând cu 2027, impozitele vor reflecta cu adevărat prețurile de pe piață.

Prin urmare, cu cât proprietatea este mai scumpă, cu atât și impozitul va fi mai mare.

Impozitele la locuinţe ar putea creşte din nou. Ce impact vor avea noile reguli asupra impozitelor

Specialiștii economici atrag atenția că, în multe cazuri, impozitele vor crește semnificativ, deși în anumite situații pot apărea și scăderi. Totuși, în ansamblu, statul va colecta sume mai mari din taxele pe proprietăți.

Cum arată harta taxelor locale în 2026, în România

Care sunt creșterile de taxe în București

În București, taxele au crescut aproape 80% față de anul anterior. Pentru clădirile cu cadre din beton armat sau pereți din cărămidă arsă, valoarea impozabilă a ajuns la 2.677 lei/metru pătrat, comparativ cu 1.492 lei/metru pătrat în 2025.

Pentru clădirile cu pereți din lemn, valoarea impozabilă este de 803 lei/metru pătrat, față de 447 lei în anul precedent. De asemenea, taxele pe terenurile intravilane agricole au fost majorate: spre exemplu, terenul arabil din zona A va fi taxat cu 75 lei/ha, față de 42 lei/ha în 2025.

Ce taxe vor plăti clujenii în 2026

În Cluj-Napoca, impozitele au crescut între 55% și 80%. Totuși, Primăria susține că aceste majorări reflectă doar prevederile Codului Fiscal.

De exemplu, pentru un apartament de 55 mp situat în zona A, impozitul anual a urcat de la 330 lei la 515 lei, în zona B de la 303 lei la 495 lei, iar în zona C de la 277 lei la 474 lei.

Cum s-au modificat taxele locale în Constanța

În Constanța, impozitele pentru clădirile rezidențiale au urcat între 50% și 80%. În plus, taxa de salubrizare a crescut la 28 lei pe persoană în 2026, față de 20 lei anul acesta și 8 lei anul trecut.

Un alt element nou este taxa de 200 lei pentru ocuparea domeniului public, conform Radio România Constanța. Totodată, proprietarii din Mamaia și Satul de Vacanță care închiriază în regim hotelier vor plăti o taxă specială de 500 lei.

Impozitele la locuinţe ar putea creşte din nou. Cum se vor adapta românii la noile taxe în 2027

Modificările pregătite de Guvernul Bolojan vor afecta în mod direct buzunarele proprietarilor de locuințe din România.