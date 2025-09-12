În 2025, Școala ADOM deschide o nouă etapă: versiunea actualizată ADOM Chapters

Marile proiecte se nasc din experiență și prind viață prin echipă.

Toamna anului 2025 deschide o etapă decisivă pentru : relansarea programelor educaționale într-un format nou, gândit să răspundă mai bine ca oricând realităților din piață. Sub conceptul #TrustTheExpertise, Școala Dental Office Managers se reorganizează în patru capitole independente, fiecare dedicat unei arii cheie pentru succesul clinicilor dentare de referință din România:

Chapter 1 – Marketing și Comunicare

Chapter 2 – Resurse Umane și Cultură organizațională

Chapter 3 – Management Financiar și Contabilitate

Chapter 4 – Aspecte Juridice și Achiziții

Această schimbare vine ca răspuns la nevoia de flexibilitate și specializare exprimată de participanți. Nivelul de instruire al profesioniștilor din stomatologie a crescut considerabil, iar noile provocări cer soluții aplicate, care să poată fi implementate imediat în activitatea zilnică.

Până acum, programele ADOM au fost livrate ca un pachet unitar, de la A la Z, pentru cei care își doreau o imagine completă asupra managementului dentar. Noua structură aduce libertate: participanții pot alege să parcurgă toate cele patru capitole și să obțină certificarea, sau doar acele module care corespund priorităților și ritmului propriu.

Încă de la lansarea sa, în 2013, ADOM a fost prima comunitate din România dedicată managementului dentar. Proiectul s-a născut din experiența solidă a grupului de clinici stomatologice , fondat de Dr. Oana Taban, și a devenit rapid o extensie a culturii sale: excelență, inovație și grijă autentică pentru pacient.

Această fundație a transformat ADOM într-un spațiu de învățare și dezvoltare pentru managerii și medicii proprietari care vor să-și consolideze afacerile. Programele sale nu au livrat niciodată doar teorie, ci know-how aplicabil, construit pe exemple reale și pe experiența directă a unei echipe care a modelat piața serviciilor stomatologice din România.

Pe măsură ce DENT ESTET s-a dezvoltat și a devenit lider, ADOM a crescut odată cu el: mai multe resurse, o expertiză mai bogată, o comunitate tot mai puternică. Astăzi, relansarea ADOM Chapters confirmă această maturizare și aduce un nou standard pentru formarea liderilor din managementul dentar.

Brandul tău. Vocea ta. Strategia ta.

Primul capitol al noii structuri, dedicat Marketingului și Comunicării, va avea loc pe 14-15 noiembrie 2025 și este conceput pentru antreprenorii din stomatologie, managerii de clinici și responsabilii de marketing care își propun să își crească vizibilitatea, să atragă mai mulți pacienți și să comunice cu autenticitate și eficiență.

Una dintre noutățile importante aduse de această ediție este includerea a trei lectori noi, cu un know-how valoros într-un domeniu esențial pentru managementul dentar: marketing și personal branding. Expertiza acestora, direct aplicabilă, constituie un avantaj real pentru participanți și confirmă direcția ADOM de a aduce constant conținut relevant și actualizat.

Lăcrămioara Roșca, Director de Marketing la DENT ESTET, are peste 15 ani de experiență în marketing și o expertiză solidă în dezvoltarea strategiilor de marketing medical. În ultimii ani, s-a concentrat pe coordonarea campaniilor și a comunicării pentru clinici dentare de referință din România.

Punctul ei forte este abilitatea de a transforma datele și insight-urile în campanii cu impact real. Astfel, participanții primesc nu doar teorie, ci și o viziune clară asupra modului în care marketingul poate genera performanță concretă în stomatologie.

Pentru Lăcrămioara Roșca, marketingul nu înseamnă doar o serie de acțiuni tactice, ci un proces strategic integrat. Ea arată cum fiecare decizie și fiecare buget pot fi aliniate cu obiectivele pe termen scurt, mediu și lung. Prin această abordare, profesioniștii învață să prioritizeze resursele, să maximizeze impactul și să obțină rezultate sustenabile, indiferent de dimensiunea clinicii.

Bianca Brad, lector specializat în comunicare autentică și personal branding, are o experiență solidă în sprijinirea profesioniștilor care își doresc să transmită mesaje cu impact, să construiască un brand personal puternic și să dezvolte relații de încredere cu pacienții și echipele lor.

În ultimii trei ani, s-a implicat direct în activitatea grupului DENT ESTET, contribuind la consolidarea echipelor și obținând rezultate vizibile și durabile. Experiența sa este profund conectată la realitatea provocărilor stomatologice și le oferă participanților instrumente practice și strategii aplicabile imediat. Prin abordarea sa, comunicarea devine mai clară, colaborarea mai eficientă, iar performanța echipelor clinicilor crește semnificativ.

Diana Coman, specialist în social media și strategie de conținut, este cunoscută publicului drept @ProfaDeSocialMedia. Cu o experiență de peste 15 ani în media și comunicare, ea ajută brandurile să crească organic pe platforme precum Facebook, Instagram și TikTok.

Este doctor în Științele Comunicării și lector la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC), unde predă cursul de Social Media. De-a lungul carierei, a demonstrat cum se pot construi comunități puternice și autentice fără a apela la marketing plătit, reușind să atragă zeci de mii de urmăritori pe principalele rețele sociale.

Performanțele sale arată nu doar o înțelegere profundă a algoritmilor și a comportamentului utilizatorilor, ci și capacitatea de a transforma vizibilitatea online în rezultate concrete. Prin abordarea sa practică și inspirațională, Diana îi ghidează pe participanți să construiască strategii de social media coerente, sustenabile și cu impact real pentru brandurile lor.

„Am adus în program lectori cu o experiență incontestabilă, fiecare maestru în domeniul său și capabil să aducă aplicabilitate directă în marketingul stomatologic – un domeniu foarte specific și esențial pentru dezvoltarea unei clinici. Sinergia dintre expertiza lor transformă acest prim capitol într-un set de instrumente practice și valoroase.

Marketingul, adesea subestimat, este unul dintre cele mai puternice motoare ale creșterii. Lecțiile și strategiile propuse aici oferă managerilor claritate, putere de decizie și rezultate concrete, astfel încât fiecare clinică să atingă performanța dorită.”

— Cristian Taban, Director Executiv DENT ESTET

De la echipe solide la decizii strategice: instrumentele care transformă provocările în performanță

Următoarele capitole ale noii versiuni ale Școlii Dental Office Managers adresează fundamentele dezvoltării pe termen lung a clinicilor dentare. Fiecare modul oferă instrumente practice și insight-uri adaptate realităților pieței, pentru ca antreprenorii, managerii și medicii proprietari să poată lua decizii informate și să genereze progres sustenabil.

Chapter 2 – Resurse Umane și Cultură organizațională se concentrează pe gestionarea echipelor, recrutare și retenție, dar și pe construirea unei culturi bazate pe colaborare și performanță. Participanții descoperă cum să creeze un mediu de lucru motivant, să rezolve conflicte și să implementeze procese care cresc coeziunea și implicarea. Rezultatul acestui proces sunt formarea unor echipe eficiente, care devin un avantaj competitiv.

Fiecare capitol este gândit pentru a răspunde provocărilor reale ale antreprenoriatului și managementului în stomatologie. Conținutul combină teoria cu studii de caz și exerciții practice, astfel încât soluțiile prezentate să poată fi implementate imediat în clinică.

La fel ca în primul modul, și celelalte capitole aduc elemente de noutate și surprize care mențin motivația și ritmul învățării. Programul ADOM rămâne mai mult decât o serie de cursuri: este o experiență de învățare aplicată, susținută de o comunitate în care ideile circulă liber, iar progresul individual este consolidat prin expertiza colectivă.

ADOM reflectă cultura DENT ESTET: excelență, grijă pentru pacient și un focus permanent pe inovație. Iar pentru că evoluția este parte din ADN-ul comunității, ADOM își păstrează promisiunea făcută cursanților: de a oferi întotdeauna conținut adaptat, actualizat și personalizat nevoilor fiecăruia, de a ocoli “rețetele universale”, de a livra în permanență conținut fresh, documentat și validat din experiența practică.

„La ADOM ne amintim zilnic că excelența se naște acolo unde expertiza se întâlnește cu pasiunea și curajul de a transforma realitatea. Sunt mândră de acest nou program, creat pe baza experienței acumulate și adaptat provocărilor viitorului. Schimbarea nu înseamnă doar reorganizare, ci progres vizibil în fiecare echipă, în fiecare decizie și în fiecare rezultat obținut. La ADOM, inspirația devine acțiune, experiența se transformă în rezultate, iar excelența devine parte din cultura fiecărei clinici.”

— Dr. Oana Taban, Președinte ADOM & Fondator și CEO DENT ESTET