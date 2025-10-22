Conducerea Spitalului de Urgență din Suceava, în care este internat Doru Octavian Dumitru, a transmis detalii despre starea de sănătate a .

Amintim că acesta a fost supus unei intervenții de trombectomie și a ajuns pe patul de spital după ce i s-a făcut rău la Bacău, orașul în care urma să aibă spectacol.

Ce au transmis medicii

Potrivit reprezentanților unității medicale, starea de sănătate a comediantului este una stabilă în acest moment, recuperarea postoperatorie fiind una prielnică. Cadrele medicale au precizat că Doru Octavian Dumitru se află în afara oricărui pericol, momentan.

„Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului.

Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. În prezent pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”, au transmis, miercuri, reprezentații spitalului, potrivit unui

Ce a anunțat familia

Membrii familiei au anunțat problemele cu care se confruntă Doru Octavian Dumitru, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. Aceștia au explicat că bărbatul nu va putea, din păcate, să onoreze spectacolele pe care le avea programate pentru perioada aceasta.

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate. Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale”, se arată în mesajul postat pe Facebook.