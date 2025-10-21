Doru Octavian Dumitru a ajuns la , fiind internat pentru probleme de sănătate. Anunțul a fost făcut de familia comediantului, într-un mesaj, în urmă cu câteva zeci de minute.

Doru Octavian Dumitru are probleme medicale

Cunoscutul , în vârstă de 69 de ani, a fost internat la spital, conform unei postări făcute de familia sa. Din cauza , Doru Octavian Dumitru a fost nevoit să-și anuleze spectacolele programate. Familia roagă publicul, dar mai ales reprezentanții media să respecte intimitatea artistului și a familiei sale.

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

Internarea artistului a avut loc cu puțină vreme înainte de spectacolul „Globariciu” pe care trebuia să-l susțină la Onești. Echipa sa și organizatorii au mulțumit publicului pentru înțelegere și au anunțat că show-ul va fi reluat la o dată ulterioară. Doru Octavian Dumitru va reveni pe scenă atunci când starea de sănătate îi va permite acest lucru.

„Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate. Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale”, se mai arată în postare.

Spectatorii pot solicita contravaloarea biletelor

În contextul problemelor de sănătate cu care se confruntă Doru Octavian Dumitru, spectacolele acestuia vor fi amânate. În acest context, organizatorii, firma Spectatour SRL din Constanța, a anunțat că persoanele care au cumpărat bilete pot solicita rambursarea banilor.

Trebuie spus că artistul avea programate spectacole miercuri, 22 octombrie, la Adjud, joi, 23 octombrie, la Buzău și luni, 27 octombrie la din București.

Doru Octavian Dumitru a sugerat că are probleme medicale

Anterior, pe 19 octombrie, comendiatul a avut o altă postare pe Facebook, în care sugera că se confruntă cu probleme.

„Acumulăm zilnic, iar trupul este cel care de cele mai multe ori își impune preferințele. Fără să realizăm că de fapt avem un comportament compulsiv pe care îl aplicăm involuntar fie din prea multă lăcomie, fie ca formă de autotratament emoțional. Câteodată, sătul de atâtea alegeri proaste ale trupului în care se află, sufletul decide să facă curat. Atunci apar crizele existențiale în care ai impresia că totul în tine e gol, fără scop și că, oricât ai încerca ori acumula, nu mai găsești nicio motivație”, scris artistul.

El își îndemna urmăritorii să-și accepte situația și să facă pace cu ei însșiși, căutându-și liniștea în interior.

„Caută liniștea în tine și rămâi în așteptare! Pare greu și chiar imposibil la început. Dar cu răbdare și mai ales stăruință, o să începi să simți cum liniștea își impune ritmul ei în tine. Din acel moment înseamnă că sufletul tău a preluat controlul”, mai spunea Doru Octavian Dumitru.