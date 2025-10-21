B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Doru Octavian Dumitru a fost internat din cauza problemelor medicale. Comediantul și-a anulat spectacolele

Doru Octavian Dumitru a fost internat din cauza problemelor medicale. Comediantul și-a anulat spectacolele

Adrian Teampău
21 oct. 2025, 23:39
Doru Octavian Dumitru a fost internat din cauza problemelor medicale. Comediantul și-a anulat spectacolele
Doru Octavin Dumitru Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Doru Octavian Dumitru are probleme medicale
  2. Spectatorii pot solicita contravaloarea biletelor
  3. Doru Octavian Dumitru a sugerat că are probleme medicale

Doru Octavian Dumitru a ajuns la spital, fiind internat pentru probleme de sănătate. Anunțul a fost făcut de familia comediantului, într-un mesaj, în urmă cu câteva zeci de minute.

Doru Octavian Dumitru are probleme medicale

Cunoscutul comediant, în vârstă de 69 de ani, a fost internat la spital, conform unei postări făcute de familia sa. Din cauza problemelor medicale, Doru Octavian Dumitru a fost nevoit să-și anuleze spectacolele programate. Familia roagă publicul, dar mai ales reprezentanții media să respecte intimitatea artistului și a familiei sale.

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

Internarea artistului a avut loc cu puțină vreme înainte de spectacolul „Globariciu” pe care trebuia să-l susțină la Onești. Echipa sa și organizatorii au mulțumit publicului pentru înțelegere și au anunțat că show-ul va fi reluat la o dată ulterioară. Doru Octavian Dumitru va reveni pe scenă atunci când starea de sănătate îi va permite acest lucru.

„Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate. Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale”, se mai arată în postare.

Spectatorii pot solicita contravaloarea biletelor

În contextul problemelor de sănătate cu care se confruntă Doru Octavian Dumitru, spectacolele acestuia vor fi amânate. În acest context, organizatorii, firma Spectatour SRL din Constanța, a anunțat că persoanele care au cumpărat bilete pot solicita rambursarea banilor.

Trebuie spus că artistul avea programate spectacole miercuri, 22 octombrie, la Adjud, joi, 23 octombrie, la Buzău și luni, 27 octombrie la Sala Palatului din București.

Doru Octavian Dumitru a sugerat că are probleme medicale

Anterior, pe 19 octombrie, comendiatul a avut o altă postare pe Facebook, în care sugera că se confruntă cu probleme.

„Acumulăm zilnic, iar trupul este cel care de cele mai multe ori își impune preferințele. Fără să realizăm că de fapt avem un comportament compulsiv pe care îl aplicăm involuntar fie din prea multă lăcomie, fie ca formă de autotratament emoțional. Câteodată, sătul de atâtea alegeri proaste ale trupului în care se află, sufletul decide să facă curat. Atunci apar crizele existențiale în care ai impresia că totul în tine e gol, fără scop și că, oricât ai încerca ori acumula, nu mai găsești nicio motivație”, scris artistul.

El își îndemna urmăritorii să-și accepte situația și să facă pace cu ei însșiși, căutându-și liniștea în interior.

„Caută liniștea în tine și rămâi în așteptare! Pare greu și chiar imposibil la început. Dar cu răbdare și mai ales stăruință, o să începi să simți cum liniștea își impune ritmul ei în tine. Din acel moment înseamnă că sufletul tău a preluat controlul”, mai spunea Doru Octavian Dumitru.

Tags:
Citește și...
Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”
Monden
Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”
Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
Monden
Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest
Monden
Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest
Apple Martin, debut controversat pe scenă. Cum s-a transformat momentul într-o dezbatere despre nepotism
Monden
Apple Martin, debut controversat pe scenă. Cum s-a transformat momentul într-o dezbatere despre nepotism
Mara Bănică, șapte ani de teroare. Jurnalista a fost hărțuită de un admirator obsesiv
Monden
Mara Bănică, șapte ani de teroare. Jurnalista a fost hărțuită de un admirator obsesiv
Oana Ioniță și fostul soț își continuă drumul în instanță: „Încă nu am ajuns, din păcate, la o soluție comună”. Despre ce este vorba
Monden
Oana Ioniță și fostul soț își continuă drumul în instanță: „Încă nu am ajuns, din păcate, la o soluție comună”. Despre ce este vorba
Mihai Morar, zi specială de naștere: „A fost prima dată când am petrecut fără să le servesc invitaților alcool”. Cum a sărbătorit acesta
Monden
Mihai Morar, zi specială de naștere: „A fost prima dată când am petrecut fără să le servesc invitaților alcool”. Cum a sărbătorit acesta
Cornel Păsat, detalii din culisele relației cu soția lui. Ce i-a distanțat după 23 de ani de trăit împreună
Monden
Cornel Păsat, detalii din culisele relației cu soția lui. Ce i-a distanțat după 23 de ani de trăit împreună
Adela Popescu, emoționată până la lacrimi de unul dintre fiii ei. Ce bilețel a găsit actrița, ascuns într-un caiet
Monden
Adela Popescu, emoționată până la lacrimi de unul dintre fiii ei. Ce bilețel a găsit actrița, ascuns într-un caiet
Gina Pistol a dezvăluit de care dintre cei trei chefi de la MasterChef se simte mai apropiată. Iată despre cine este vorba
Monden
Gina Pistol a dezvăluit de care dintre cei trei chefi de la MasterChef se simte mai apropiată. Iată despre cine este vorba
Ultima oră
23:35 - Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”
23:25 - Pământul va avea o a doua lună până în 2083. Cât de mare este miniluna 2025 PN7
23:09 - Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
23:06 - Decizie de ultimă oră la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a fost demis. Dan Petrescu ar putea reveni în Gruia
23:00 - Cum arată mașina ideală pentru oraș, în 2025? Analiza modelelor economice
22:45 - Fotbal, Liga Campionilor. FC Barcelona a făcut spectacol cu Olympiakos Pireu (6-1)
22:30 - Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
22:26 - Siguranța online a copiilor. Ce pot face părinții pentru a-i proteja
22:22 - Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
21:54 - Etanolul ar putea fi declarat substanță periculoasă în Uniunea Europeană. Cum ar putea fi afectate produsele de igienă