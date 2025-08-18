B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incendiu în Giurgiu. Un bărbat a fost găsit mort în dormitor

Incendiu în Giurgiu. Un bărbat a fost găsit mort în dormitor

Selen Osmanoglu
18 aug. 2025, 11:45
Incendiu în Giurgiu. Un bărbat a fost găsit mort în dormitor
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao

Un bărbat de 65 de ani a murit în urma unui incendiu în care au ars două case situate în aceeaşi curte. Totul s-a întâmplat în localitatea Singureni, județul Giurgiu.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Care ar fi cauza incendiului

Ce s-a întâmplat

Un bărbat, în vârstă de 65 de ani, şi-a dat ultima suflare într-un incendiu care a izbucnit în gospodăria sa din localitatea Singureni, județul Giurgiu, conform Observator.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Secţiei Mihăileşti, Punctului de Lucru Călugăreni şi Detaşamentului Giurgiu, cu trei autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, o cisternă şi o ambulanţă SAJ.

Care ar fi cauza incendiului

Odată ajunși la fața locului, pompierii au constatat faptul că ardeau generalizat două case aflate în aceeaşi curte şi anexe.

Echipele de salvare au reuşit să pătrundă în locuinţă. Din păcate, pompierii l-au găsit pe proprietar în dormitor fără viață. Acesta nu a mai putut fi salvat.

Pe de altă parte, casele vecine au putut fi salvate la timp. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Obligațiile părinților care pleacă la muncă în străinătate. Ce prevede legea pentru protecția copiilor rămași acasă
Eveniment
Obligațiile părinților care pleacă la muncă în străinătate. Ce prevede legea pentru protecția copiilor rămași acasă
Ce au povestit românii care s-au întâlnit cu Nicușor Dan pe munte. „M-a întrebat ce lucrez”
Eveniment
Ce au povestit românii care s-au întâlnit cu Nicușor Dan pe munte. „M-a întrebat ce lucrez”
Părinții au dat la schimb cărțile pentru copii pe tablete și telefoane. Ce efecte au astfel de dispozitive asupra dezvoltării celor mici
Eveniment
Părinții au dat la schimb cărțile pentru copii pe tablete și telefoane. Ce efecte au astfel de dispozitive asupra dezvoltării celor mici
Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
Eveniment
Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
Eveniment
Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”
Eveniment
Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”
Autoturisme căutate de autorități europene, găsite în Portul Constanța. Care este valoarea acestora
Eveniment
Autoturisme căutate de autorități europene, găsite în Portul Constanța. Care este valoarea acestora
Despăgubiri pentru penele de curent prelungite sau căderile de tensiune. Procedura pe care puțini români o cunosc
Eveniment
Despăgubiri pentru penele de curent prelungite sau căderile de tensiune. Procedura pe care puțini români o cunosc
Sute de studenți protestează la Timișoara împotriva tăierii burselor. „Am venit să-mi vând frigiderul pentru că nu mai am ce pune în el”
Eveniment
Sute de studenți protestează la Timișoara împotriva tăierii burselor. „Am venit să-mi vând frigiderul pentru că nu mai am ce pune în el”
Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat
Ultima oră
11:57 - Obligațiile părinților care pleacă la muncă în străinătate. Ce prevede legea pentru protecția copiilor rămași acasă
11:56 - Ce au povestit românii care s-au întâlnit cu Nicușor Dan pe munte. „M-a întrebat ce lucrez”
11:24 - Părinții au dat la schimb cărțile pentru copii pe tablete și telefoane. Ce efecte au astfel de dispozitive asupra dezvoltării celor mici
11:10 - Pensiile românilor din Pilonul II. Legea propusă de ASF va fi modificată. Ce aspect trebuie să clarifice statul
11:09 - Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia: „Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile”
10:53 - Ozana Barabancea, pusă la zid după o postare în mediul online. „Discrepanța între față și corp e ceva de speriat”
10:41 - Atac cu drone rusești la Harkov. Trei persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite
10:05 - Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
09:56 - Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
09:50 - Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”