Incendiu în Giurgiu. Un bărbat a fost găsit mort în dormitor

Un de 65 de ani a murit în urma unui incendiu în care au ars două case situate în aceeaşi curte. Totul s-a întâmplat în localitatea Singureni, județul .

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Care ar fi cauza incendiului

Ce s-a întâmplat

Un bărbat, în vârstă de 65 de ani, şi-a dat ultima suflare într-un incendiu care a izbucnit în gospodăria sa din localitatea Singureni, județul Giurgiu, conform .

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Secţiei Mihăileşti, Punctului de Lucru Călugăreni şi Detaşamentului Giurgiu, cu trei autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, o cisternă şi o ambulanţă SAJ.

Care ar fi cauza incendiului

Odată ajunși la fața locului, pompierii au constatat faptul că ardeau generalizat două case aflate în aceeaşi curte şi anexe.

Echipele de salvare au reuşit să pătrundă în locuinţă. Din păcate, pompierii l-au găsit pe proprietar în dormitor fără viață. Acesta nu a mai putut fi salvat.

Pe de altă parte, casele vecine au putut fi salvate la timp. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul.