Alertă în Spania. Clădire prăbușită în Madrid! Cel puțin trei muncitori în construcții au fost răniți după ce o clădire aflată în renovare s-a prăbușit, parțial, în centrul Madridului, au anunțat autoritățile, marți.
Două persoane au fost rănite ușor, marți, în timp ce o a treia persoană a fost transportată la spital, cu un picior rupt, a declarat Beatriz Martin, purtătoare de cuvânt a serviciilor de urgență, potrivit Reuters.
Victimele au povestit că mai mulți colegi muncitori din construcții se aflau în interiorul clădirii când aceasta s-a prăbușit, a spus Beatriz Martin, fără a oferi, însă, un număr exact de persoane care ar putea fi date dispărute.
Potrivit ABC news, cinci persoane ar fi date dispărute în urma prăbușirii clădirii în centrul Madridului.
Poliția și pompierii au folosit atât drone, cât și câini de supraveghere pentru a vedea dacă există persoane blocate în clădirea situată în apropierea operei din capitala Spaniei și a palatului regal.
Prăbușirea parțială a clădirii cu cinci etaje s-a produs doar în interior, iar fațada acesteia a rămas intactă, a adăugat Martin.
Pompierii spun că „mai multe etaje” s-au prăbușit. Poliția este și ea la fața locului.
Într-un videoclip postat pe X de serviciile de urgență, fațada clădirii era acoperită de o prelată verde imensă, pe care o folosesc, de obicei, echipele de construcții la renovarea clădirilor mai vechi.
Clădirea era transformată într-un hotel de către dezvoltatorul imobiliar Rehbilita, conform informațiilor de pe site-ul său web.
Autoritățile spaniole au izolat complet zona și au cerut locuitorilor să evite perimetrul din centrul Madridului, unde clădirea de cinci etaje s-a prăbușit. Martorii au povestit că au auzit un zgomot puternic. Ancheta urmează să stabilească dacă incidentul s-a produs din cauza lucrărilor de renovare.