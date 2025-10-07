Alertă în Spania. Clădire prăbușită în Madrid! Cel puțin trei muncitori în construcții au fost răniți după ce o clădire aflată în renovare s-a prăbușit, parțial, în centrul Madridului, au anunțat autoritățile, marți.

Clădire prăbușită în Madrid. Care e bilanțul victimelor

Două persoane au fost rănite ușor, marți, în timp ce o a treia persoană a fost transportată la spital, cu un , a declarat Beatriz Martin, purtătoare de cuvânt a serviciilor de urgență, potrivit .

Victimele au povestit că mai mulți colegi muncitori din construcții se aflau în interiorul clădirii când aceasta s-a prăbușit, a spus Beatriz Martin, fără a oferi, însă, un număr exact de persoane care ar putea fi date dispărute.

Potrivit , cinci persoane ar fi date dispărute în urma prăbușirii clădirii în centrul Madridului.

Cum s-a prăbușit clădirea cu 5 etaje din Madrid

Poliția și pompierii au folosit atât drone, cât și câini de supraveghere pentru a vedea dacă există persoane blocate în clădirea situată în apropierea operei din capitala Spaniei și a palatului regal.

Prăbușirea parțială a clădirii cu cinci etaje s-a produs doar în interior, iar fațada acesteia a rămas intactă, a adăugat Martin.

Pompierii spun că „mai multe etaje” s-au prăbușit. Poliția este și ea la fața locului. Într-un videoclip postat pe X de serviciile de urgență, fațada clădirii era acoperită de o prelată verde imensă, pe care o folosesc, de obicei, echipele de construcții la renovarea clădirilor mai vechi.

Clădirea era transformată într-un hotel de către dezvoltatorul imobiliar Rehbilita, conform informațiilor de pe site-ul său web.

Autoritățile spaniole au izolat complet zona și au cerut locuitorilor să evite perimetrul din centrul Madridului, unde clădirea de cinci etaje s-a prăbușit. Martorii au povestit că au auzit un zgomot puternic. Ancheta urmează să stabilească dacă incidentul s-a produs din cauza lucrărilor de renovare.