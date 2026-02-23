B1 Inregistrari!
Azi încep interviurile decisive pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Cine sunt candidații și ce criterii trebuie să îndeplinească

Ana Maria
23 feb. 2026, 08:27
Sursa Foto: Facebook - Direcția Națională Anticorupție
Cuprins
  1. Cine participă la interviurile pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT
  2. Încep interviurile pentru șefia marilor parchete. Ce criterii vor conta în evaluarea candidaților
  3. Cine sunt procurorii înscriși pentru conducerea marilor parchete

Azi, 23 februarie, încep interviurile pentru șefia marilor parchete din România, primul pas din procedura de desemnare a conducerii Parchetului General, a Direcției Naționale Anticorupție și a DIICOT. Procesul este unul esențial pentru sistemul judiciar, urmând să stabilească viitorii lideri ai principalelor structuri de anchetă din țară.

Cine participă la interviurile pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT

Prima zi este dedicată candidaților înscriși pentru conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru funcția de procuror general candidează Cristina Chiriac, procuror-șef serviciu în cadrul DNA Iași, și procurorul militar Bogdan-Ciprian Pîrlog, potrivit Observator.

Totodată, actualul șef al Direcția Națională Anticorupție, Marius Voineag, s-a înscris în cursă pentru funcția de adjunct al procurorului general.

Ministerul Justiției a anunțat, anterior, că toți cei 19 procurori înscriși în procedura de selecție au îndeplinit condițiile legale și vor participa la interviurile programate în perioada 23–26 februarie.

Încep interviurile pentru șefia marilor parchete. Ce criterii vor conta în evaluarea candidaților

Candidații trebuie să susțină proiecte manageriale prin care să demonstreze modul în care ar conduce instituțiile pentru care aspiră la funcții de conducere.

Evaluarea vizează mai multe elemente, printre care:

  • cunoașterea activității și organizării structurii vizate;

  • viziunea privind organizarea instituției și apărarea ordinii de drept;

  • identificarea vulnerabilităților existente;

  • propunerea unor soluții concrete de reformă;

  • compatibilitatea proiectului managerial cu strategia procurorului ierarhic superior.

În paralel, vor fi analizate și aptitudinile manageriale și de comunicare: capacitatea de decizie, rezistența la stres, spiritul de echipă, adaptabilitatea și competențele de management judiciar.

Cine sunt procurorii înscriși pentru conducerea marilor parchete

Selecția organizată de Ministerul Justiției, desfășurată între 8 ianuarie și 2 martie, vizează ocuparea funcțiilor de:

  • procuror general și adjunct al Parchetului General;

  • procuror-șef și adjuncți ai DNA;

  • procuror-șef și adjuncți ai DIICOT.

Pentru conducerea DNA candidează, printre alții, Tatiana Toader, Vlad Grigorescu și Ioan-Viorel Cerbu, iar pentru funcțiile de adjuncți s-au înscris Mihai Prună, Marinela Mincă și Marius-Ionel Ștefan.

La DIICOT, lista candidaților include procurori cu experiență din structura centrală și din serviciile teritoriale, precum Ioana-Bogdana Albani, Antonia Diaconu, Alina Albu sau Codrin-Horațiu Miron.

Rezultatele selecției vor fi publicate pe 2 martie pe site-ul Ministerului Justiției. Ulterior, ministrul Justiției va transmite propunerile motivate către Secția pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ.

Decizia finală privind numirea noilor șefi ai parchetelor va aparține președintelui României, Nicușor Dan.

