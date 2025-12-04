Pas important pentru Spitalul Sectorului 6. A fost atribuită licitația pentru servicii de proiectare și execuție a lucrărilor. Dacă nu vor fi depuse contestații, Primăria Sectorului 6 va semna contractul și va da ordinul de începere. Acesta va fi primul spital clinic din București, construit de o autoritate publică, în ultimii 46 de ani. Proiectarea va dura 12 luni, iar lucrările 36 de luni.

Spitalul Sectorului 6 va fi construit pe Bd. Timișoara 101E, între cartierele Drumul Taberei și Militari, pe o suprafață de aproximativ 33.000 mp. Este primul spital clinic de stat, ridicat în Capitală după anul 1979.

Până acum au fost parcurse etape extrem de importante:

A fost finalizat studiul de fezabilitate și au fost aprobați în Consiliul Local Sector 6 indicatorii tehnico-economici;

A fost întocmită și aprobată documentația urbanistică necesară acestui proiect, un Plan Urbanistic de Detaliu;

La 31 mai 2024, a fost obținută finanțarea. Spitalul va costa 190,7 de milioane de euro, din care 72,9 milioane de euro sunt asigurați de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cu sprijinul Invest EU. Garanția pentru această sumă este acoperită de Comisia Europeană. Alte două milioane de euro, bani nerambursabili, au fost obținuți, printr-un contract de Grant, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru asistență tehnică.

Pe 6 iunie 2024, Guvernul a aprobat hotărârea HG 604/2024 prin care se înfiinţează Spitalul Sectorului 6, ca entitate juridică;

S-au deviat rețelele care afectează terenul – liniile de înaltă tensiune și conductele de gaz;

Concomitent cu aceste lucrări în teren, autoritatea locală a încheiat contract și a achiziționat un grup de experţi, specializat pe acest tip de proiect de investiţii, care a realizat caietul de sarcini pentru proiectare, execuţie, echipare şi mentenanţă;

La 23 decembrie 2024, a fost lansată licitația pentru proiectare și execuție a lucrărilor. Au fost depuse 5 oferte de către 5 asocieri de firme. Depunerea de oferte s-a făcut până pe 14 aprilie 2025;

Alte 7 luni a durat evaluarea tehnică și financiară;

A fost încheiat un protocol de colaborare între Sectorul 6 și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, pentru ca în cadrul spitalului să se desfășoare și activități de educație, cercetare, inovare.

În prezent, suntem în etapa de depunere oferte pentru licitația de servicii de management supervizare și dirigenție de șantier.

Pe 28 noiembrie 2025 s-a finalizat procedura de licitație deschisă, prin desemnarea unui câștigător. Dacă nu vor fi depuse contestații, se va încheia contractul, iar Primăria Sectorului 6 va da ordinul de începere pentru serviciile de proiectare și execuție a lucrărilor.

Proiectarea va dura 12 luni, iar lucrările propriu-zise 36 de luni. Astfel, Spitalul Sectorului 6 va fi gata în 2029.

Primarul Ciprian Ciucu: „Avem nevoie de spitale fără nosocomiale și fără risc seismic”

„ Acesta este în acest moment cel mai matur proiect pentru a construi un nou spital public în București. Avem nevoie de acest spital nou, pentru că avem nevoie de spitale fără nosocomiale și fără risc seismic în orașul nostru. Va fi un spital clinic, inclusiv cu unitate de primiri urgențe”, a declarat edilul Ciprian Ciucu.

Spitalul Sectorului 6, în cifre

Suprafață totală: peste 33.000 mp;

307 paturi (257 cu spitalizare continuă și 50 cu spitalizare de zi);

opt săli de operații;

șapte săli de nașteri;

75 de cabinete medicale;

opt secții: Cardiologie, Neurologie, Obstetrică & Ginecologie, Unitate de Terapie Intensivă adulți, Unitate de Terapie Intensivă Neonatologie, Medicină internă, Neonatologie și Chirurgie;

33 de specialități, clinică de recuperare, laboratoare și o farmacie cu circuit închis;

un compartiment de Primiri Urgențe de 1.680 mp;

parcare cu 365 de locuri.

De ce este nevoie de acest spital?