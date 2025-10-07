Închiderea școlilor în Capitală miercuri ar putea fi dispusă din cauza vremii extreme. Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a propus suspendarea cursurilor cu prezență fizică, în contextul codului roșu de furtuni.

Întrebat de Agerpres dacă are în vedere suspendarea cursurilor din cauza vremii, inspectorul general Florian Lixandru a răspuns: „Da, am transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în București pe perioada Codului roșu, către CMBSU (Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență)”.

Care sunt județele vizate de codul roșu de furtuni

Amintim că meteorologii au emis un de ploi torențiale și abundente valabil în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București, în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 15. „Va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp”, a transmis .

Județul Constanța e primul din țară care a decis că din cauza vremii. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a decis suspendarea cursurilor. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) a transmis că orele pierdute vor fi recuperate.

Unitățile de învățământ sunt închise miercuri și în Ialomița și Călărași.

Ce recomandări au autoritățile pentru populație

În zonele aflate sub cod roșu ar urma să plouă în 24 de ore . Autoritățile au avertizat asupra unor posibile întreruperi de curent electric, blocaje rutiere și inundații.

În acest context, ISU București–Ilfov a emis mai multe recomandări pentru populație:

Amânați activitățile în aer liber, lucrul la înălțime sau în spații deschise;

Închideți ferestrele și fixați obiectele aflate pe balcoane sau în curți;

Evitați deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor și panourilor publicitare;

Curățați rigolele și șanțurile pentru a permite scurgerea normală a apelor pluviale;

Nu traversați cursuri de apă sau zone inundate și evitați apropierea de malurile râurilor.

ISU București–Ilfov a mai precizat că echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze rapid în caz de inundații sau alunecări de teren.