Ciclonul ajunge în România: În sud-est va ploua într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Școli închise în Constanța. Care e pericolul major în Capitală

Ciclonul ajunge în România: În sud-est va ploua într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Școli închise în Constanța. Care e pericolul major în Capitală

Traian Avarvarei
07 oct. 2025, 08:28
Ciclonul ajunge în România: În sud-est va ploua într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Școli închise în Constanța. Care e pericolul major în Capitală
Ciclonul ajunge în România. Capitala se confruntă cu un mare pericol. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cât de mult va ploua în sud-estul României
  2. Care e problema Bucureștiului în contextul ciclonului

Ciclonul ajunge în România. În sud-estul țării, va ploua într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Cel mai rău va fi în Constanța, Călărași și Ialomița, unde va fi cod roșu de marți seară.

Cât de mult va ploua în sud-estul României

În sud-estul țării e cod galben de vijelii, iar marți seară va intra în vigoare un cod roșu în Constanța, Călărași și Ialomița.

În Constanța, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a decis suspendarea cursurilor. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) a transmis că orele pierdute vor fi recuperate. De asemenea, forțele ISU Dobrogea au fost suplimentate pentru intervenții rapide. Constanța a devenit astfel primul județ din țară unde școlile se închid din cauza vremii extreme.

De altfel, în întreg sud-estul țării va ploua cât pentru o lună întreagă și se pot înregistra chiar și 120 l/mp.

Totul se întâmplă din cauza unui ciclon format deasupra Marii Adriatice, care mătură acum Bulgaria și Grecia și care urmează să ajungă și în România.

Care e problema Bucureștiului în contextul ciclonului

Inclusiv în Capitală va ploua într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Comitetul pentru Situații de Urgență s-a instituit pentru a lua măsuri. Cel mai mare pericol îl reprezintă copacii.

În Parcul Herăstrău, de exemplu, s-au prăbușit 30 de copaci din cauza vijeliilor, iar peste 350 au fost tăiați deoarece puneau în pericol viața oamenilor. Buștenii tăiași se sortează și ce are valoare calorică ajunge lemn de foc, iar restul rumeguș folosit ca îngrășământ.

Autoritățile vorbesc despre un record de copaci căzuți în ultimii 10 ani, informează Știrile Pro TV.

Pentru fiecare copac tăiat, autoritățile trebuie să planteze alți 10.

