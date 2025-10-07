B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » România intră sub mai multe coduri meteo. Mai multe școli din țară se închid

Elena Boruz
07 oct. 2025, 10:28
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Când sunt valabile avertizările meteo
  2. Ce fenomene meteorologice sunt așteptate
  3. Care sunt zonele cele mai afectate
  4. Unde sunt valabile codurile galben, portocaliu și roșu
  5. Ce școli se închid

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă pentru următoarele zile, inclusiv cod galben, portocaliu și roșu, ce vizează cea mai mare parte a țării.

În următoarele ore, România va fi lovită din plin de ciclonul mediteranean „Barbara”. Meteorologii au actualizat și extins codul roșu de ploi, care vizează inclusiv Capitala. Astfel, avertizarea ce intră în vigoare marți seară, la ora 21:00, se aplică municipiului București și județelor Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov. Specialiștii avertizează că în doar 24 de ore ar putea cădea cantități de apă echivalente cu cele normale pentru o lună întreagă. Până pe 9 octombrie, românii se vor confrunta cu ploi abundente, vânt puternic, ninsori viscolite la munte și o răcire accentuată a vremii.

Când sunt valabile avertizările meteo

Primul interval critic este valabil până pe 9 octombrie, ora 10:00, perioadă în care fenomenele meteo periculoase vor afecta sudul, estul și centrul țării.

  • Până în data de 7 octombrie, ora 21:00: cod galben de ploi abundente și vânt puternic.

      Sursă foto: ANM
  • 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00: cod galben de ploi și vânt, cod portocaliu de cantități importante de apă și chiar cod roșu de ploi abundente în anumite județe.
Sursă foto: ANM

Ce fenomene meteorologice sunt așteptate

Potrivit ANM, în perioada menționată vor fi înregistrate:

  • Ploi abundente: se pot acumula cantități de apă între 25 și 50 l/mp, iar local, mai ales în Muntenia, Dobrogea și Moldova, se pot depăși 70-100 l/mp.

  • Ninsori viscolite: la altitudini de peste 1700 m în Carpații Meridionali, vor cădea precipitații sub formă de ninsoare, iar în nopțile de 7-8 octombrie și 8-9 octombrie se așteaptă viscol și depuneri de strat de zăpadă.

  • Vânt intens: rafale de 45-55 km/h în majoritatea regiunilor, iar în Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și zonele montane, vântul poate atinge 60-70 km/h.

  • Răcire accentuată: temperaturile maxime nu vor depăși 12-18 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 3-14 grade Celsius.

Care sunt zonele cele mai afectate

Fenomenele severe vor afecta treptat întreaga țară, dar cele mai intense manifestări sunt prognozate în:

  • Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde ploile vor fi persistente și abundente.

  • Carpații Meridionali, unde vor apărea ninsori viscolite și depuneri de zăpadă de până la 30 cm.

  • Constanța, Călărași și Ialomița, unde este în vigoare cod roșu și se pot înregistra acumulări de 110-120 l/mp.

Unde sunt valabile codurile galben, portocaliu și roșu

  • Cod galben (valabil până marți, 7 octombrie, ora 21): Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și Carpații de Curbură.

  • Cod galben (7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23): centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei.

  • Cod portocaliu: Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei – cantități de apă de 60-90 l/mp, izolat 100 l/mp.

  • Cod roșu: județele Constanța, Călărași și Ialomița, Giurgiu, municipiul București – cantități de apă de 110-120 l/mp în interval scurt de timp.

Ce școli se închid

Toate unitățile din învățământ din județul Constanța vor fi închise, miercuri, din cauza fenomenelor meteo extreme. Decizia a fost luată luni, în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. La ședință au participat inclusiv șeful ISU Dobrogea, inspectorul școlar general, dar și prefectul județului.

De asemenea, aceeași situație are loc și în județul Ialomița, unde a fost luată hotărârea ca miercuri, școlile, grădinițele și creșele să fie închise pentru a proteja, atât copiii, cât și cadrele didactice.

