Cod roșu de ploi în București și sudul țării: Meteorologii au actualizat marți avertizările de , extinzând aria afectată de fenomene extreme. De marți seară, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00, sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și cantități mari de apă în mai multe județe din sud-estul României.

Ce fenomene meteo sunt așteptate

Avertizarea meteorologică emisă de vizează județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, unde sunt așteptate ploi abundente și fenomene meteo deosebit de intense.

Potrivit meteorologilor, în aceste zone se vor acumula cantități importante de apă, cuprinse între 80 și 100 de litri pe metru pătrat, iar izolat se pot atinge chiar și 120–140 l/mp, valori care pot provoca acumulări masive de apă pe carosabil, inundații locale și creșteri bruște ale nivelurilor unor cursuri de apă.

În anumite intervale, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente, tunete și fulgere, dar și de rafale puternice de vânt, care pot depăși local 60 km/h, determinând căderi de crengi, avarii la rețelele electrice și disconfort termic accentuat.

Ce măsuri trebuie să ia populația în timpul codului roșu

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să manifeste prudență maximă și să evite expunerea la riscurile provocate de fenomenele meteo extreme. Printre recomandările transmise de specialiști se numără: