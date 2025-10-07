B1 Inregistrari!
Cod roșu în București și sudul țării! Ploi torențiale și descărcări electrice. ANM anunță până la 140 l/mp

Ana Beatrice
07 oct. 2025, 10:14
Sursa Foto: Pixabay.com
  1. Ce fenomene meteo sunt așteptate
  2. Ce măsuri trebuie să ia populația în timpul codului roșu

Cod roșu de ploi în București și sudul țării: Meteorologii au actualizat marți avertizările de vreme severă, extinzând aria afectată de fenomene extreme. De marți seară, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00, sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și cantități mari de apă în mai multe județe din sud-estul României.

Sursa Foto: ANM

Ce fenomene meteo sunt așteptate

Avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie vizează județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, unde sunt așteptate ploi abundente și fenomene meteo deosebit de intense.

Potrivit meteorologilor, în aceste zone se vor acumula cantități importante de apă, cuprinse între 80 și 100 de litri pe metru pătrat, iar izolat se pot atinge chiar și 120–140 l/mp, valori care pot provoca acumulări masive de apă pe carosabil, inundații locale și creșteri bruște ale nivelurilor unor cursuri de apă.

În anumite intervale, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente, tunete și fulgere, dar și de rafale puternice de vânt, care pot depăși local 60 km/h, determinând căderi de crengi, avarii la rețelele electrice și disconfort termic accentuat.

Ce măsuri trebuie să ia populația în timpul codului roșu

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să manifeste prudență maximă și să evite expunerea la riscurile provocate de fenomenele meteo extreme. Printre recomandările transmise de specialiști se numără:

  • Amânarea activităților în aer liber, mai ales în intervalele în care se anunță averse torențiale, vijelii sau descărcări electrice frecvente;
  • Închiderea ferestrelor și fixarea obiectelor ușoare de pe balcoane sau din curți, care pot fi luate de vânt și pot produce accidente;
  • Evitarea zonelor cu copaci, stâlpi de electricitate, panouri publicitare sau construcții instabile, care pot fi doborâte de rafalele puternice;
  • Curățarea rigolelor, burlanelor și șanțurilor pentru a facilita scurgerea apei și a preveni inundațiile locale;
  • Evitarea traversării cursurilor de apă sau a zonelor inundate, deoarece nivelul apei poate crește brusc, punând în pericol viața celor care încearcă să treacă.

