Incident grav la metrou. În urmă cu puțin timp, o situație gravă a fost semnalată în stația de metrou Ștefan cel Mare, după ce o persoană ar fi suferit un stop cardiac în interiorul unui tren aflat în stație. În consecință, s-a intervenit prompt pentru acordarea primului ajutor și resuscitare.

Incident grav la metrou. Cum se desfășoară intervenția medicală

„A fost raportată o urgență medicală într-un tren de metrou aflat în stația , respectiv unei persoane i s-a făcut rău și conform procedurilor aplicabile în astfel de situații a fost solicitat ajutorul SMURD. Echipajul este la fața locului, se aplică procedurile standard”, a declarat Mariana Miclăuș, directorul Metrorex, într-un interviu pentru Digi24.

Care este impactul asupra traficului din metrou

Circulația trenurilor este momentan îngreunată, iar Metrorex a anunțat reorganizarea traficului între stațiile Dristor 2 și Iancului. Călătorii sunt sfătuiți să verifice informațiile oficiale înainte de a folosi această linie, potrivit .