Incident șocant în Slatina. Un bărbat a fost lovit intenționat cu mașina, după o șicanare în trafic, apoi a fost târât câțiva metri sub autoturism. Imaginile halucinante au fost surprinse de camere (VIDEO)

Scene șocante pe o stradă din orașul Slatina. Un bărbat a fost lovit intenționat cu mașina de un șofer, informează B1 TV.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce bărbații s-au șicanat în trafic. Unul dintre șoferi a coborât din mașină pentru a-i cere socoteală celuilalt bărbat, moment în care acesta a călcat accelerația și l-a lovit în plin.

Individul nu s-a oprit nici măcar în momentul în care victima a căzut la pământ, astfel că a trecut cu mașina peste om, târându-l câțiva metri. Participanții la trafic au sărit imediat în ajutorul bărbatului și l-au scos de sub roțile autovehiculului. Acesta a fost transportat de urgență la un spital din București.

Individul care a provocat acidentul, reținut de procurori

Individul în vârstă de 30 de ani, care a dat cu mașina peste bărbatul din Slatina, a fost reţinut de procurori şi va fi prezentat duminică instanţei cu propunere de arestare preventivă, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, într-un comunicat transmis .

Victima a suferit răni extrem de grave

Victima a suferit răni grave ce necesită peste 100 de zile pentru a se vindeca.

Anchetatorii au stabilit că victima coborâse dintr-un autoturism, în trafic, atunci când a fost lovit, târât până pe trotuar şi călcat de un alt autoturism.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, „în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că numitul D. R.- C., în vârstă de 30 de ani, din municipiul Slatina, judeţul Olt, în timp ce conducea un autoturism marca BMW (…), pe fondul unui conflict mai vechi, a lovit cu intenţie, cu autoturismul, pe victima D. C.- L., în vârstă de 30 de ani, din municipiul Slatina, care, în calitate de conducător auto, coborâse din autoturismul marca Citroen (…), după care numitul D. R.- C a târât victima de pe partea carosabilă, până pe trotuar, călcându-l cu roţile autoturismului, provocându-i leziuni traumatice care necesită 100-120 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare”.

Femeia care se afla în mașină cu victima este fosta iubită a individului. Aceasta avea avea ordin protecţie împotriva lui.