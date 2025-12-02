B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București

Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București

Adrian Teampău
02 dec. 2025, 21:29
Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Distrigaz a oprit alimentarea în mai multe blocuri
  2. Alimentarea cu gaze oprită în Sectorul 4
  3. Despre Distrigaz Sud Rețele

Distrigaz Sud Reţele a anunțat că a întrerupt temporar furnizarea de gaze naturale pe strada Theodor Pallady nr. 66A, la blocurile 9 şi 10, în Sectorul 3 al Capitalei. Motivul este legat de un incident care a afectat instalația de distribuție.

Distrigaz a oprit alimentarea în mai multe blocuri

Un incident produs la instalația de gaze naturale care alimentează imobilele respective a determinat compania să oprească furnizarea. Distrigaz a evitat, prin această decizie, producerea unei tragedii similare celei din Cartierul Rahova.

Potrivit unui comunicat de presă, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, furnizorul de gaze naturale a fost nevoit să întrerupă marţi, temporar, alimentarea, începând cu ora 14:38. Au fost afectaţi 310 clienţi casnici alimentaţi prin intermediul acestor instalaţii comune de utilizare.

„Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele. Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale de către Distrigaz Sud Reţele a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic”, se arată în comunicat.

Alimentarea cu gaze oprită în Sectorul 4

Tot în cursul zilei de marți, 2 decembrie, Distrigaz Sud Rețele a anunțat că a oprit temporar alimentarea cu gaze naturale la mai multe blocuri din Sectorul 4. Potrivit unui comunicat de presă, această întrerupere a fost necesară tot pentru remedierea unor defecțiuni la instalația de distribuție.

Potrivit sursei citate, a fost vorba despre un incident care a afectat imobilele situate pe strada Pajiştei nr. 30, blocurile T1, T2, T3 şi T4, din sectorul 4. Așa se face că pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea, începând cu ora 11:39. Măsura a afectat u număr de 460 de clienți casnici.

„Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 460 de clienţi casnici alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare. Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele. Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale de către Distrigaz Sud Reţele a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de respectivul operator economic”, se arată în comunicat.

Despre Distrigaz Sud Rețele

Distrigaz Sud Reţele este lider în distribuţia de gaze naturale în România. Compania are o expertiză de 50 de ani în acest domeniu, având 2.270.000 clienţi. Furnizorul de gaze naturale administrează circa 23.800 km reţea şi are în organigramă 2.842 de angajaţi.

Compania operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 judeţe din sudul şi centrul României. Este vorba despre județele:

  • Argeş,
  • Brăila,
  • Braşov,
  • Buzău,
  • Călăraşi,
  • Constanţa,
  • Covasna,
  • Dâmboviţa,
  • Dolj,
  • Galaţi,
  • Giurgiu,
  • Gorj,
  • Ialomiţa,
  • Ilfov,
  • Olt,
  • Prahova,
  • Tulcea,
  • Vâlcea,
  • Vrancea,
  • Teleorman,
  • Municipiul Bucureşti.
Tags:
Citește și...
Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
Eveniment
Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
Eveniment
Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
Eveniment
Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință
Eveniment
Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință
Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
Eveniment
Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
Netflix elimină o funcție importantă. Abonații au fost luați prin surprindere
Eveniment
Netflix elimină o funcție importantă. Abonații au fost luați prin surprindere
Senatul adoptă tacit legea care sancționează comportamentele agresive față de instituțiile publice. De ce devine necesară această schimbare
Eveniment
Senatul adoptă tacit legea care sancționează comportamentele agresive față de instituțiile publice. De ce devine necesară această schimbare
A murit Artan. A fost vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi
Eveniment
A murit Artan. A fost vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi
Operațiune de salvare pe Jiu. O mașină cu un preot și o măicuță s-a prăbușit în râu
Eveniment
Operațiune de salvare pe Jiu. O mașină cu un preot și o măicuță s-a prăbușit în râu
Anchetă în cazul muncitorului român mort după prăbuşirea Torre dei Conti. Autoritățile italiene au pus sub acuzare patru persoane
Eveniment
Anchetă în cazul muncitorului român mort după prăbuşirea Torre dei Conti. Autoritățile italiene au pus sub acuzare patru persoane
Catalin Drula
Ultima oră
21:31 - Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
21:06 - Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
21:00 - Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”
20:54 - Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova. Pacienții ar putea fi transferați la București
20:27 - Doliu în rândul social-democraților. Unul dintre liderii de bază ai partidului găsit mort în locuință
20:19 - Un urs a creat agitație la un mall din Brașov după ce a fost filmat fugind printre mașini. Cum ajung animalele sălbătice atât de aproape de oameni (VIDEO)
19:59 - Netflix elimină o funcție importantă. Abonații au fost luați prin surprindere
19:44 - Ciprian Ciucu a anunțat că îl va suna în această seară pe Cătălin Drulă: „Să vedem dacă găsim o soluție. Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu”
19:32 - Senatul adoptă tacit legea care sancționează comportamentele agresive față de instituțiile publice. De ce devine necesară această schimbare
19:21 - A murit Artan. A fost vocalistul trupei Partizan și fondator al trupei Timpuri Noi