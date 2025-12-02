Distrigaz Sud Reţele a anunțat că a întrerupt temporar furnizarea de gaze naturale pe strada Theodor Pallady nr. 66A, la blocurile 9 şi 10, în al Capitalei. Motivul este legat de un incident care a afectat instalația de distribuție.

Distrigaz a oprit alimentarea în mai multe blocuri

Un incident produs la instalația de care alimentează imobilele respective a determinat compania să oprească furnizarea. Distrigaz a evitat, prin această decizie, producerea unei tragedii similare celei din .

Potrivit unui comunicat de presă, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, furnizorul de gaze naturale a fost nevoit să întrerupă marţi, temporar, alimentarea, începând cu ora 14:38. Au fost afectaţi 310 clienţi casnici alimentaţi prin intermediul acestor instalaţii comune de utilizare.

„Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele. Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale de către Distrigaz Sud Reţele a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic”, se arată în comunicat.

Alimentarea cu gaze oprită în Sectorul 4

Tot în cursul zilei de marți, 2 decembrie, Distrigaz Sud Rețele a anunțat că a oprit temporar alimentarea cu gaze naturale la mai multe blocuri din Sectorul 4. Potrivit unui comunicat de presă, această întrerupere a fost necesară tot pentru remedierea unor defecțiuni la instalația de distribuție.

Potrivit sursei citate, a fost vorba despre un incident care a afectat situate pe strada Pajiştei nr. 30, blocurile T1, T2, T3 şi T4, din sectorul 4. Așa se face că pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea, începând cu ora 11:39. Măsura a afectat u număr de 460 de clienți casnici.

„Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 460 de clienţi casnici alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare. Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele. Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale de către Distrigaz Sud Reţele a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de respectivul operator economic”, se arată în comunicat.

Despre Distrigaz Sud Rețele

Distrigaz Sud Reţele este lider în distribuţia de gaze naturale în România. Compania are o expertiză de 50 de ani în acest domeniu, având 2.270.000 clienţi. Furnizorul de gaze naturale administrează circa 23.800 km reţea şi are în organigramă 2.842 de angajaţi.

Compania operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 judeţe din sudul şi centrul României. Este vorba despre județele: