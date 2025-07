Îndemnul femeii care era cât pe ce să fie ucisă de fostul iubit. Aceasta le-a dat un sfat tuturor victimelor: „Să nu mai ierte”

O femeie din Cernavodă a fost , după ce fostul iubit a -o cu mașina. Acesta a dorit să se răzbune, deoarece relația dintre ei s-a încheiat. Deși trecuseră două luni de la despărțire, individul a continuat să o urmărească și să îi facă viața un calvar.

Victima a depus nenumărate plângeri la poliție, însă din milă l-a iertat de fiecare dată. Asta până când era să dea mâna cu moartea. Bărbatul a amenințat-o de foarte multe ori, iar femeia a mărturisit cum s-a petrecut tragicul accident.

Îndemnul femeii pentru victimele abuzului

Victima este recunoscătoare că a reușit să scape cu viață. De asemenea, aceasta are un mesaj pentru toate femeile care se confruntă cu astfel de situații.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că trăiesc. Nu am auzit niciun motor de mașină. Cred că din instinct am întors capul și nu am mai văzut nimic decât ceva albastru, mașina lui era albastră. A făcut intenționat. Mă amenința, mă urmărea. Am avut plângeri, le-am retras de milă. Pentru toate femeile în astfel de situații să nu mai ierte, să nu mai creadă în schimbări, cu bunătatea și cu sufletul bun nu se face nimic. Să nu facă greșeala pe care eu am făcut-o. Să nu creadă în „te iubesc, promit că nu mai fac”, a declarat femeia, conform

Inclusiv băiatul victimei a mărturisit că bărbatul avea probleme. Acesta ar fi fost obsedat de ea și ar fi încercat să îi facă viața un iad.

„Era obsedat de ea, o pipăia. Se ducea peste ea la muncă, o amenința”, a spus și fiul femeii.

Bărbatul a fost reținut

Individul a fost reținut de către oamenii legii, care l-au găsit în stare de inconștiență la volan. În trecut, acesta a mai avut tangență cu legea. Potrivit aceleiași surse, bărbatul ar fi primit o condamnare cu suspendare, după ce a montat un dispozitiv airbag, improvizat, pe care l-a montat sub un palet de lemn și l-a activat la așezarea unei femei pe el. Victima a avut nevoie de 120 de îngrijiri medicale pentru a se recupera.