Acasa » Eveniment » Indicatoare rutiere noi la granița cu Serbia pentru șoferii din Timiș. Cum poate fi evitat roamingul involuntar

Indicatoare rutiere noi la granița cu Serbia pentru șoferii din Timiș. Cum poate fi evitat roamingul involuntar

Iulia Petcu
04 feb. 2026, 12:33
Indicatoare rutiere noi la granița cu Serbia pentru șoferii din Timiș. Cum poate fi evitat roamingul involuntar
sursa foto: Facebook/DRDP Timişoara
Cuprins
  1. De ce au apărut indicatoare noi pe drumurile din Timiș
  2. Cum se produce roamingul involuntar în zonele de frontieră
  3. Unde au fost amplasate indicatoarele de avertizare

Șoferii care circulă în vestul României, aproape de granița cu Serbia, sunt avertizați asupra unui risc mai puțin cunoscut, dar costisitor. Autoritățile rutiere au început montarea unor indicatoare speciale pentru a preveni apariția roamingului involuntar.

De ce au apărut indicatoare noi pe drumurile din Timiș

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a decis amplasarea unor panouri de avertizare pe mai multe drumuri naționale din județul Timiș. Măsura vizează informarea șoferilor și pasagerilor despre riscul conectării automate a telefoanelor la rețele străine.

„Pe mai multe drumuri naționale din județul Timiș, la granița cu Serbia, au fost montate indicatoare de avertizare privind riscul de roaming involuntar, un fenomen care poate genera costuri suplimentare fără ca utilizatorii să părăsească efectiv teritoriul României.” Avertismentul vine în contextul apropierii fizice de rețelele de telefonie sârbești.

Cum se produce roamingul involuntar în zonele de frontieră

Potrivit DRDP Timișoara, telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele din Serbia, fără ca utilizatorii să observe imediat acest lucru. Fenomenul apare mai ales în zonele unde semnalul operatorilor străini este mai puternic decât cel românesc.

„Aceste panouri îi atenționează pe șoferi și pasageri că telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele din Serbia, mai ales în zonele unde semnalul este mai puternic peste graniță decât cel al operatorilor români”, transmite instituția.

Reprezentanții DRDP subliniază că simpla prezență pe teritoriul României nu garantează evitarea tarifelor suplimentare. Setările telefonului joacă un rol esențial în prevenirea unor facturi neprevăzute. „Recomandarea este simplă: verificarea setărilor telefonului, dezactivarea roaming-ului de date sau selectarea manuală a rețelei, pentru a evita surprizele neplăcute pe factura de telefon”, au transmis autoritățile.

Unde au fost amplasate indicatoarele de avertizare

Indicatoarele au fost deja montate sau urmează să fie instalate pe mai multe drumuri naționale aflate în proximitatea frontierei cu Serbia. Printre acestea se numără DN 6 Cenad–Sânnicolau Mare și DN 57 Gherman–Jamu Mare–Lățunaș, relatează Libertatea.

Lista continuă cu DN 59A Jimbolia–Cărpiniș, DN 59B Cărpiniș–Iohanisfeld, DN 59C Sânnicolau Mare–Jimbolia, precum și tronsoane din rețeaua DN 59, în zonele Foeni, Lunga și Dudeștii Vechi.

